El 2022 recién comienza y tenés que estar preparado para lo que puede ocurrir en los próximos días. Enero es un mes donde hay que canalizar las emociones e intentar desacelerar esas ganas de conquistar todas nuestras metas de un soplo, porque ni bien pasan los primeros días y nos damos cuenta de que esto es imposible, atravesamos una terrible sensación de angustia. En criollo: nos pega “el bajón”.

Claro que el verano argentino motiva a salir a recorrer nuevos destinos, explorar horizontes, conocer gente nueva, cambiar el humor y mucho más. Las vacaciones veraniegas son también el motivo por el cual muchos aportan sus últimos granitos de arena y energías esperando ese merecido descanso.

Si te encontrás algo perdido o desorientado y necesitás unas palabras para orientarte en el camino, seguí los consejos que el Horóscopo tiene para vos. A continuación, lo que necesitás escuchar en Enero de parte de los Astros según tu signo zodiacal para cumplir tus sueños:

Estas son las recomendaciones de los astros para el comienzo de tu 2022.

Aries

Sabés que sos capaz de hacer grandes cosas, Aries. La vida está llena de experiencias y oportunidades emocionantes. No vengas con que tenés miedo, porque nunca lo tuviste, y ahora es cuando menos tenés que tenerlo. Aprovechá estos días para tratar de entender todo el potencial que tenés dentro tuyo para así poder crear un mundo mejor. Confía en vos mismo y tenete un poco de paciencia, no quieras correr antes de tiempo porque todo llega tarde o temprano.

Tauro

Este es un consejo que bien puede valer para Enero y para todo el año: no intentes arreglar todo solo por tu cuenta. Necesitás escuchar tu voz interior y a los demás para darte cuenta de que trabajar en equipo no es tan malo como crees, Tauro. Intentá vivir el momento para experimentar experiencias que nunca antes viviste. Dejate llevar y dejá de pensar demasiado porque debe de ser agotador. Intentá darte todo aquello que mereces y dejá todo lo malo a un lado porque ya es hora de ser feliz.

Géminis

Este mes permitite un breve descanso para organizar tu vida y volver a encontrar esa paz mental que tanto te hace falta. No es bueno trabajar bajo presión. Empezá a priorizar tus necesidades. Es hora de que pongas en práctica decir “no” a todo aquello que no te apetezca hacer. Mimate un poco y no dejes de decirte todos los días lo mucho que vales. No dejes nunca de soñar y lanzate a la pileta, porque tenés todo lo que necesitas para triunfar.

Cáncer

Para comenzar este 2022, Cáncer, es importante que empieces a ser auténtico en tus decisiones y disfrutes de las decisiones que tomás. Dejá de sentirte obligado a caminar por el camino que todo el mundo sigue y comenzá a seguir el tuyo propio. Intentá salir de tu zona de confort. Es hora de ponerte en tu lugar y empezar a construir tus propias metas. Da gracias por lo que tienes y seguí caminando hacia adelante, el pasado no sirve de nada, tenelo siempre en cuenta.

Leo

Este mes es bueno que sepas que recibir ayuda no te debilita nada, Leo. Sos un signo de fuego, sos fuerte, y eso lo sabe todo el mundo, pero a veces no te vendría nada mal una ayudita. No te pongas barreras y dejate ayudar. Es hora de dejarse querer y no estar siempre al pie del cañón. Tenés que cuidarte y una de las mejores formas para hacerlo es no meterte tanta presión. Dejá que los demás pongan de su parte y verás como todo sale sobre ruedas.

Virgo

El primer mes del calendario es una oportunidad ideal para organizar tu mente con una actividad muy opuesta: respirar hondo y relajarte un poquito. Como un buen Virgo siempre querés estar al pie del cañón, tener el control de la situación y buscar el orden. En esta ocasión, lo mejor es que entiendas que las cosas se van a escapar de tus manos una y otra vez. Por eso, conectá con vos mismo, encontrá la paz en el descanso y la tranquilidad. Así vas a volver más fuerte que nuca, y lo sabés.

Libra

Los librianos adoran controlar su propio futuro. No dejes que otros te manipulen a su antojo. Cuando permitís que alguien tenga un impacto negativo en vos, renuncias a tu capacidad personal para tomar decisiones, así que tomate esto en serio y empezá a eliminar a toda esa gente tóxica de tu vida. Necesitas ser vos mismo en todo momento, no dejes que las malas influencias arruinen todas tus oportunidades.

Escorpio

En enero, Escorpio, verás que todo cae por su propio peso. No importa si te ilusionaron y defraudaron. Lo verdaderamente importante es levantarse. Tomate tu tiempo para poder procesar todo lo que está pasando a tu alrededor y volver a ser vos mismo. Las cosas no son como las esperabas, pero no tienen por qué ser malas. Intentá centrarte en lo positivo para dejar de una vez la toxicidad a un lado. Es tu momento.

Sagitario

Sagitario, tus decisiones a veces no te definen. Sos una persona muy aventurera y siempre estás dispuesta a probar cosas nuevas, pero a veces las decisiones que tomás no son las correctas. Intentá este mes pensar un poco antes de actuar, porque quizás estás haciendo daño a alguien que querés mucho y que no se lo merece. No siempre nos podemos salir con la nuestra, Sagi, tenelo en cuenta y no hagas nada de lo que puedas arrepentirte.

Capricornio

Capricornio, no dejes que nadie detenga tus sueños. Sos una persona que siempre luchó por cumplir todas sus metas y objetivos, así que no dejes que nadie se entrometa. Sos genuino y orgulloso de eso, así que expresalo en todo momento. Eso sí: tené mucho cuidado y no metas la pata con esa lengua viperina que a veces tenés. Hacer daño a las personas que tenés a tu alrededor no te beneficia nada, y lo sabes.

Acuario

Aunque te sientas cansado de repetir siempre lo mismo, no pierdas la esperanza y seguí intentándolo las veces que haga falta. Tus sueños son muy importantes para vos y no tenés de perderles la pista, Acuario. Sé vos mismo en todo momento sin hacer daño a los demás y luchá por lo que querés. No te olvides de tomarte un respiro cuando lo veas necesario y tené un poco de paciencia porque las cosas no se consiguen de la noche a la mañana.

Piscis

Piscis, tienes un futuro brillante por delante, así que dejá de autosabotearte. Tu vida ahora mismo es simplemente el comienzo de una gran historia. No te frenes y dejá que las cosas fluyan. Dejá de compararte con los demás y empezá a vivir tu propia vida. Tenés mucho potencial. No lo desaproveches y agarrá cada oportunidad que se te presente. Es tu momento.

Fuente: Horóscopo Negro