El horóscopo predice un cierre de año muy emotivo y alegre. Sin dudas, un deseo que prima para todos los signos de cara al 2022 es el reencuentro con viejos amigos, poder reconciliarse con seres queridos que se distanciaron, terminar con ciclos y cumplir promesas pendientes.

Por esas razones y muchas más, los astros tienen un consejo para darte. Si querés saber cómo tenés que encarar este fin de año para comenzar uno nuevo con la mejor de las energías, no dejes de leer las recomendaciones que apuntó el sitio web Horóscopo Negro a continuación.

ARIES

Sos un signo con luz propia y te sentís orgulloso de eso. No hay nada de tu personalidad que te avergüence, y eso está genial. Sí, sos un poco intenso y hacés todo con demasiada rapidez, por eso te sugerimos que este fin de año desaceleres un poco y te lo tomes con calma para disfrutar de cada momento. No vas a querer que se pase todo rápido. Hoy estás acá, pero puede que mañana estés del otro lado del mundo, así que, disfrutá del presente y no pienses en nada más.

TAURO

Tauro, vos ya sabés bien que el dinero no te da la felicidad. Puede ayudarte a sentirte algo mejor y a vivir con ciertos privilegios, pero en el fondo sabes que eso no es felicidad. Este fin de año dejá lo material a un lado y centrate en lo verdaderamente importante: tus seres queridos. No dejes pasar la oportunidad de vivir un momento inolvidable a su lado y dejá de pensar en cosas que no te van a solucionar la vida y disfruta de la compañía de los tuyos.

.

GÉMINIS

Géminis, este 2021 te cerraste a los grupos por temor a ser rechazado y dañado como en otras oportunidades, evitando que entren personas especiales en tu corazón. Eso te está empezando a cansar hasta a vos mismo. Por eso, este fin de año cerrá los ojos y conectá con tu yo interior de una forma especial para dar con la clave y abrirte un poco a los demás. Es hora de dejarse cuidar y darle una oportunidad a esos sentimientos que tienes guardados bajo llave.

Año Nuevo y las predicciones astrológicas para empezar con la mejor energía.

CÁNCER

De cara al año nuevo tenés que dejar de pensar de forma negativa, Cáncer. Sentir pena por vos mismo no va a mejorar las cosas, y en el fondo lo sabés. Este fin de año intentá dejar los malos pensamientos a un lado para empezar a ser un poco más positivo y confiar más en vos. No dejes que las cosas del pasado te arruinen este fin de año, y aprovechá para eliminar todo lo tóxico que haya cerca de tu vida y comenzar un año nuevo cargado de buenas energías.

LEO

Leo, todo el mundo quiere estar cerca tuyo. Tenés una personalidad arrolladora, de esas de las que todo el mundo acaba enamorándose de una manera u otra, pero este fin de año tenés que centrarte en vos y en tus necesidades. Si necesitas estar solo, decilo. No dejes que nadie te agobie y dejá en todo momento muy claro cuáles son tus intenciones. Ya sabés Leo que no tenés que que estar siempre rodeado de gente, también tenés derecho de tener tu intimidad.

VIRGO

La tranquilidad y el orden son tus dos leyes primarias, Virgo: te encanta tener todo controlado, saber que va a pasar en todo momento. Este fin de año necesitás salir de tu zona de confort para descubrir que a veces es bueno dejar las cosas en manos de los demás. Tener el control de la situación a veces no te deja disfrutar del momento y es hora de que empieces a disfrutar de la vida como realmente te mereces.

LIBRA

Libra, no te gusta nada tener que tomar decisiones importantes. Es más, lo evitás por encima de todo. Este fin de año no huyas y empezá a tomar decisiones importantes, decisiones que van a marcar un antes y un después en tu vida. No dejes que los demás decidan por vos y poné las manos a la obra. Es hora de que sigas hacia adelante, no tengas miedo y arriesgues un poco, porque si no, nunca vas a llegar a ganar todo lo que quieres.

ESCORPIO

Escorpio, tendés a guardar tus sentimientos bajo llave porque no quieres que los demás sepan demasiado de vos. Creés que cuanto más sepan, más daño pueden llegar a hacerte, y por eso a veces te cerrás de todos y todo. Este fin de año, intentá hablar con los tuyos desde lo más profundo de tu corazón y empezá a sincerarte. Expresá lo que sentís en todo momento y no te dejes nada en el tintero porque mañana puede ser demasiado tarde.

SAGITARIO

Sagitario, siempre estás con una sonrisa puesta en la cara porque te gusta vivir con optimismo, pero no siempre estás en tu mejor momento. Este fin de año tenés que ser vos mismo en todo momento. Si no te apetece sonreír, no lo hagas. No podés estar alegrándole la vida a los demás a cada rato, es hora de que te la alegren ellos a vos. Dejate llevar por el momento y sé fiel a tus sentimientos en todo momento, al final es lo más importante de todo.

Astrología: ¿Ya sabés cómo arrancar este 2022?

CAPRICORNIO

Hablar con vos Capricornio es como intentar entablar un diálogo con una pared. Es prácticamente imposible conocer tu interior y saber qué es lo que estás pensando o sintiendo. Este fin de año intentá abrir un poco más tu corazón y sincerate con las personas que más te quieren, esas que están a tu lado tanto para lo bueno como para lo malo porque se merecen saber un poco más de vos. Capri, no escondas esos sentimientos tan bonitos que tenés.

.

ACUARIO

Acuario, vivir en tu propio mundo a veces no te beneficia mucho. Este fin de año trata de conectar un poco con los demás, trata de abrirte un poco más y dejar que los tuyos sepan un poco de vos. Eso sí, hacé lo que te dé la gana en todo momento como siempre hiciste, porque sabés que es la única manera de ser completamente feliz. No renuncies nunca a tu felicidad, y hacé lo que haga falta por mantenerla.

PISCIS

Piscis, este fin de año ponete en tu lugar y deja bien claro a todo el mundo quién sos. Llegaste hasta donde estás por haber luchado más que nadie, y es hora de dejar las cosas claritas. No dejes que nadie te pisoteé, ya sufriste demasiado en el pasado. Es hora de que empieces a volar para dejar a todo el mundo con la boca abierta. Sos capaz de cualquier cosa, no lo olvides nunca.