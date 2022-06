Los distintos signos del zodíaco cuentan con ciertas particularidades que los hacen distinguirse claramente del resto. Muchas veces, estas están tan marcadas que rápidamente se puede vincular el tipo de personalidad con el signo.

En lo que respecta al amor, hay una enorme grieta entre los que buscan estar en una relación amorosa, y, por otro lado, los que no quieren estar en pareja. Para aquellos que quieren encontrar a esa persona ideal, y todavía no han tenido suerte, la astrología les trajo buenas noticias.

Recién nos encontramos en junio, por lo que, todavía hay tiempo para salir a cenar o tomar algo con alguien nuevo. ¡Descubrí qué signo podría ser tu pareja ideal, para esta segunda mitad del año!

¿Cuál signo es el indicado para vos?

Aries

Tu personalidad guerrera y competitiva encajaría a la perfección con aquellos signos pacíficos, que puedan calmarte y hacerte ver las cosas de otra manera. Sin dudas, lo que necesitas es una persona que te traiga calma, en esos momentos donde tu vida se pone patas para arriba.

Aries es un signo sumamente fiel, del que se puede confiar plenamente. A pesar de tener un lado un tanto confrontativo, para aquellas personas más tranquilas, puede ser el signo ideal para tener una cita en lo que queda del año.

Tauro

Este signo, sumamente organizado y responsable, también resulta ser uno de los más confiables. Sin embargo, muchas veces eligen personas muy parecidas a ellos.

Todavía no está todo perdido, y quedan varios meses para revertir la situación. Para esta segunda mitad del 2022, debes intentar tener una cita con una persona que sea bastante distinta a vos, para poder salir de una vez de esa zona de confort que tanto te limita.

¿Qué le espera a Tauro en el amor?

Géminis

Los geminianos son personas sumamente versátiles, y no tienen problema en adaptarse a las distintas situaciones que les presenta la vida. El cambio, de hecho, es algo que atraviesan bastante seguido.

Para lo que resta del 2022, debes salir a conocer a alguien que tenga la misma energía que vos, y, por supuesto, las mismas ganas de "comerse el mundo" que tenés en este momento.

Cáncer

Sin dudas, eres uno de los signos que más se deja guiar por sus emociones, y no tienes ningún problema en demostrarle al otro que estás enamorado.

Este signo tiene una sensibilidad pocas veces vista, por lo que necesita a su lado a una persona que tenga las mismas ganas de amar que él, y a su vez, que no cargue con una mochila de miedos. Al igual que vos, tu próxima pareja debe tener las mismas ganas de expresar lo que siente.

Uno de los signos más emocionales del horóscopo.

Leo

Como todos bien sabemos, los leoninos son personas que aman ser el centro de atención constantemente, por lo que, en el plano amoroso, no funcionan con una persona insegura, que se sienta inferior a ellos.

En lo que queda del año, Leo debería darse la oportunidad de conocer a alguien que sea igual a él. De esta manera, podrás pasar a ser también un espectador, y ver lo que se siente salir con una persona igual de excéntrica que tú.

Virgo

Las personas de Virgo son constantes e inteligentes. Sin dudas, es un signo en el que se puede confiar hasta con los ojos cerrados.

Sin embargo, las personas pertenecientes a este signo deben encontrar a alguien que los saque de esa estructura y zona de confort, y que lo ayude a vivir la vida sin pensar todo tantas veces. Virgo necesita a su lado a alguien que logre relajarlo, y sobre todo, divertirlo.

Virgo necesita un poco de diversión.

Libra

Libra está lleno de amor para dar, por ende, necesita a alguien a su lado que esté dispuesto a dar lo mismo que él. Asimismo, este signo es completamente empático, y encajaría a la perfección con una persona que también sepa ponerse en el lugar del otro.

Para esta segunda mitad del año, debes centrarte en tener una cita con alguien que viva la vida al igual que tú, y que no intente cambiarte o amoldarte.

Escorpio

Las personas de este signo son completamente apasionadas e intensas, pero eso no es ninguna novedad. Su cita ideal sería alguien que no le ponga las cosas fáciles, debido a que a Escorpio no hay nada que le guste más que los desafíos.

Sin embargo, esa persona debe tener las mismas ganas que vos de querer compartir la vida juntos. Este signo es intenso en todos los ámbitos, y cuando está enamorado, daría todo por el otro.

Escorpio da todo por amor.

Escorpio necesita a su lado a una persona divertida y que le traiga acción a su vida, para no perder el interés muy temprano.

Sagitario

Este signo se encuentra constantemente en busca de nuevas aventuras. Su pareja no debería ser la excepción, por lo que, la cita ideal para Sagitario sería alguien que le pueda seguir el ritmo, y que no tenga miedo a vivir nuevas aventuras o experiencias.

De todas formas, también es necesario que esa persona sepa cuándo ponerte los pies sobre la tierra, y traerte a la realidad.

Capricornio

Al ser una persona completamente estructurada y lógica, Capricornio necesita a alguien que logre sacarlo de su zona de confort. Sin embargo, esta persona debe compartir, en cierto punto, tu inteligencia e intereses.

Para lo que resta del año, este signo deberá centrarse en conocer a alguien que sea capaz de ponerte a prueba y sacarte de a ratos de tu cómoda estructura.

¿Cuál podría ser el signo ideal para Capricornio?

Acuario

A pesar de su característica libertad, Acuario es un signo completamente leal. Sin embargo, no es tan fácil encontrar una pareja para las personas pertenecientes a este signo, porque muchas veces, sus parejas no lo dejan ser como son.

Debes tener una cita con alguien que no tenga problemas con tu libertad o tu forma de ver las cosas. Necesitas a una persona que quiera cambiar nada de vos.

Piscis

Completamente emocionales, y además, intuitivos, las personas de Piscis siempre estarán dispuestos a ayudar al resto, especialmente, si se trata de su pareja.

Para lo que resta del año, debes dejar de salir con gente que no te valore como te mereces, y animarte a conocer a alguien que sepa hacerlo. No seas tan confiado, ni mucho menos, regales tu amor a quien no sabe valorarlo.