Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en un rubro que es de temer. A la hora de conocer a alguien y dejarlo entrar en nuestra vida, nos preguntamos si nos hará bien o mal. Esta información puede ser util para prevenir en vez de curar. Hay signos que naturalmente son bondadosos y les gusta dar más que recibir. Pero hay otros que mayormente sus intenciones no son nobles.

Hay un cuarteto de signos que tiene una principal cualidad en común: su maldad. Esto no quiere decir que sea su única característica, pero si que pueden tener malas intenciones según su estado de ánimo o mayormente se dejan llevar por su lado oscuro. Y si los haces enojar, directamente podes despertar a Lucifer.

Escorpio

Intensos, misteriosos y sigilosos. No los ves venir y así es como se convierten en los reyes del mal. Si queres mantenerte seguro y ágil, mejor tener lejos a los escorpianos. Sobre todo porque son extremadamente vengativos y no saben pedir perdón. Además, son seres que les fascina sacar el lado oscuro del otro. No les alcanza con su propio lado oscuro sino que también quieren sacar a la luz el tuyo.

Cáncer

Son personas negativas y muy oscuras cuyo propósito es buscar venganza cuando se sienten heridos emocionalmente por una persona. Ten la seguridad de que, si dejas que el Cáncer sufra, lo empeorarás. Este cangrejo siempre tiene las pinzas preparadas y no te recomiendo darle un puñal por la espalda, porque te devolverá con una moneda peor. Cuando siente despecho es capaz de transformarse en el diablo mismo. Para ellos no hay mejor defensa que un buen ataque.

Piscis

Son las personas más rencorosas del zodíaco; Piscis puede convertir tu vida en un infierno si los lastimas o los traicionas. No toleran llevarse mal con alguien. Si no les devolves el buen trato que te dan, te la harán pasar muy mal.

Capricornio

Se caracteriza por ser un signo muy tímido, ambicioso, persistente, pesimista y odioso. No saben lo que significa la piedad. Les duele el orgullo y nunca se arrepienten. En su mente nadie es superior a ellos y cualquiera que amenaze su territorio saldrá lastimado. Tienen un carácter fuerte y no se dejan pasar por encima. Al igual que Cáncer, también son de la escuela "no hay mejor defensa que un buen ataque".

Géminis

Debido a su carácter de dos caras, Géminis a menudo parece dulce al principio, solo para tratar a quienes merecen su maldad. Su veneno es realmente mortal, por lo que debes tener cuidado con un Géminis nacido. No te dejes llevar por su sonrisa encantadora y sus palabras seductoras, porque a la larga te dan un puñal por la espalda. Es un signo que esconde su maldad con su buen marketing, asi que no caigas en sus garras manipuladoras.

Leo

Suelen ser ambiciosos, ansiosos de poder, prepotentes y tiranos, razón por la que siempre están buscando que se hagan las cosas como ellos quieren. Si te quiere no te hará daño. Si lo tienes en contra, cuida tus espaldas. Es capaz de humillarte de la peor manera y hacerte sentir muy inferior.