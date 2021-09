Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en los signos que a primera vista son una cosa, pero con el correr del tiempo muestran su verdadera cara, que puede ser casi opuesta a lo que se vio en aquella primera vez. Hay algunos que a primera vista parecen antipáticos, tímidos y aburridos, pero solo necesitan un poco de confianza y tiempo para demostrar que pueden ser los más graciosos y atrevidos.

O por el contrario, están los que parecen ser extrovertidos y hasta un poco engreídos, pero en verdad son inseguros de ellos mismos y necesitan la aprobación del otro. A continuación, descubre este cuarteto de signos que parecen todo lo contrario a lo que son y podría decirse que tienen un disfraz según Horóscopo Negro.

Aries

A Aries le encanta hacer amigos, es una persona muy sociable y que ayuda a quien más lo necesita, es leal, abierto y muy agradable pero esa personalidad impulsiva y ese carácter a veces tan explosivo hacen pensar todo lo contrario de ellos. Generalmente se los tiene como personas discutidoras y agresivas, pero su verdadera cara es otra.

Al principio lo encuentras intimidante, porque sientes que esa mirada no tiene nada bueno. Todo es pura fachada. Si es cierto que Aries parece inalcanzable porque siempre se lo ve ocupado, divirtiéndose y disfrutando de la vida, no considera a nadie inferior a el.

Acércate a Aries, aunque te intimide, aunque te mueras de vergüenza, aunque pienses que te echará una de esas miradas que matan. No lo hará. Y merecerá la pena.

Virgo

Parece una persona súper fría, una persona que pasa absolutamente de todo y que apenas tiene sentimientos, pero estás completamente equivocado. Es una persona super emocional que si sabes darle en la llaga te mostrará su más profunda emoción.

Quizás parezca una persona un poco más seria porque va directo al grano, no se va por las ramas y sobretodo porque es muy difícil de manipular. Parece el malo de la película y siempre le pasa que lo catalogan de esta manera.

Pero comprende bien a todos sus amigos y daría lo que fuera por las personas importantes. Es cierto que a veces le cuesta abrirse un poco con extraños, por la sencilla razón de que no se fía, pero en cuanto lo conoces un poco más te das cuenta de que todo es fachada.

Virgo sabe que no es dulce al principio pero que después se vuelve un caramelo cuando lo tratas bien. Se siente muy bien cuando el resto de personas confían en él/ella. Es muy amigo/a de sus amigos, y en cuanto tiene confianza con los demás te da todo lo que esté en su mano. Y siempre lo hace de corazón.

.

Escorpio

Ya de antemano es el signo mas misterioso e intenso del zodiaco. A un escorpiano jamás lo verás venir. Tiene mucha luz porque atrae a quien quiere, porque la gente quiere estar a su lado, cerca, y no es por miedo. Intimida, parece un poco peligroso incluso, y lo ves muy dificil de llevar. Pero no es así para nada.

Puede parecer agresiva al principio e incluso autoritaria y cruel, pero una vez que conozcas a Escorpio de verdad, la idea que tenías te cambiará muchísimo. Escorpio es un/a apasionado/a de la vida que sacará a la luz tus sentimientos mas prodfundos. Con el te dejarás llevar y descargarás todo lo malo.

Escorpio se empezará a sentir relajado/a cuando se sienta cómodo con lo que le rodea. No te dejes intimidar por su personalidad intensa porque es cuestión de tiempo. Deja que pueda mostrarte algo más y no lo juzgues a primera vista. Te estarás equivocando.

El Escorpión es una persona súper leal y muy feroz, defiende a sus amigos hasta el final y por eso también puede parecer incluso violento. Pero puede ser la mejor persona que te cruces en el mundo, quizás no la más dulce, pero sí la más noble.

Sagitario

Tiene muchas veces una actitud muy relajada, como si no le importara absolutamente nada y no tuviera responsabilidades. A veces parece difícil comunicarte con el, y que te haga caso es misión imposible. Mucho menos, entrar al fondo de su corazón.

Sagitario es difícil de leer pero una vez que has encontrado cómo hacerlo es la persona más fácil de llevar del mundo. Es como un niño grande y tienes que estar a su altura. No le gusta demasiado la seriedad de la vida y quizás por eso pasa un poco de todo. Es cauteloso cuando conoce a alguien de primeras y eso puede llevar a equivocaciones.

No es como los demás, prueba a dejarte llevar un poco, comete alguna locura y deja la “formalidad” un poco aparcada. Vive la vida y Sagitario empezará a ver que eres de los suyos. Para el la vida es una fiesta y todo aquel que tenga esta premisa se convierte en su mejor amigo.

Así descubrirás que bajo esa capa de libertad y de cero ataduras también hay un Sagitario que busca tener complicidad con alguien y no separarse jamás. Con Sagitario no es todo lo que parece. Ni ahora, ni nunca. Lo que ves no siempre es lo que hay. Hay muchísimo más…