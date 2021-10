Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en un punto débil: la sensibilidad. Hay signos que se destacan por su frialdad y su extremada obsesión por las responsabilidades, tanto que les impide abrir su lado emocional y simulan que todo les resbala. Pero hay otros que sus emociones les juegan todas las pasadas y derraman lágrimas por la más mínima cosa.

A continuación te mostraremos el cuarteto de signos más sensibles del zodiaco. Piensa dos veces como los tratas porque el asunto puede terminar en lágrimas y corazones rotos. Lloran por la alegría más mínima, la película más triste, la naturaleza, un bebé recién nacido o por supuesto una profunda depresión. Para ellos todo es lo mismo cuando de llorar se trata. No pueden evitarlo.

Piscis

Empáticos y muy conectados con sus emociones. Sienten todo lo que siente el otro y lo viven con el. Es un mar de emociones que no puede controlar. Pueden terminar con lágrimas en los ojos varias veces en el día, pero no se los considera frágiles. Manejan una inteligencia emocional admirable y cuando los lastiman son de tomar resentimiento.

Libra

Son particularmente sensibles ante cualquier injusticia. La falta de armonía, las peleas, los malos tratos y las guerras son todo lo que lo angustia. Su sentido de la justicia los lleva a ser muy honestos y directos, y por causa de los conflictos terminan llorando. No pueden tolerar que se cometa una crueldad tanto en su contra como en la de cualquier otro.

.

Cáncer

Por excelencia el signo más sensible del zodiaco, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de no salir lastimado. Para el no hay mejor defensa que un buen ataque, por lo que prefiere lastimar primero para protegerse a sí mismo. No quieres conocer a un canceriano despechado. A veces piensa que todos están en su contra y vive a la defensiva. Pero así como tiene las pinzas listas para defenderse, este cangrejo es el mas empático de todos. Nadie entenderá tu dolor mas que el ya que lo vivirá contigo.

Virgo

Aunque no parezca, detrás de su disfraz juzgador, perfeccionista y observador, se esconde una persona sumamente sensible cuyas emociones le importan mas que nada. Son muy buenos en ocultarlas pero cada cosa que les sucede les pega fuertemente. De hecho llega un punto en el que no aguantan más y rompen en llanto. Pocas personas pueden ver su lado sensible, por lo que ten esta información clara a la hora de tratar a un Virgo.