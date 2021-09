Los signos del zodíaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en los signos más fogosos en la intimidad. En un encuentro sexual lo dejan todo, asi que antes de involucrarte con alguno de ellos procura estar a la altura. El contacto carnal es tan importante en sus vidas como el emocional, y siempre se dejarán llevar por la pasión.

Este dato es uno de los más buscados en Google sobre el horóscopo, ya que al enamorarte de alguien puede ser el primer indicio que tengas sobre cómo es esa persona en la intimidad. Son 5 los signos más activos con sus parejas, o mismo aunque no la tengan. Necesitan actividad sexual constante y son sumamente pasionales.

Escorpio

Para ellos, las relaciones sexuales son una parte realmente importante de su vida. Los escorpianos son conocidos por ser los más "sexuales" del zodiaco y ser pura pasión. Se trata de algo vital ya que les permite deshacerse de sus nervios y olvidar sus problemas. Tienen mucha imaginación y no temen en dejar los prejuicios y complejos de lado. Con un escorpiano vale todo.

Aries

Le sobra energía para todo y la cama no es la excepción. Es uno de los signos más fogosos e impulsivos, por ende también lo son en la sexualidad. A diferencia del escorpiano, el ariano no siempre espera lo mismo a cambio. Le gusta dominar y tomar la iniciativa. Llevar el control es lo suyo. Son personas con mucho instinto que se dejan guiar por sus impulsos y a quienes no le gusta prohibirse nada.

.

Sagitario

Es salvaje en la cama, pero siempre dentro de los límites de lo razonable y lo políticamente correcto. Al ser el signo más aventurero del zodiaco, le encanta explorar y la sexualidad no queda afuera de sus ganas. El amor lo quiere vivir en todos los escenarios posibles. Tienen gran confianza en sí mismos y suelen demostrar mucha seguridad a sus parejas sexuales.

Tauro

Son sensuales, apasionados y saben exactamente qué es lo que quieren. No hay signo que goce más de los placeres de la vida que el taurino. Disfruta al máximo desde una copa de vino hasta el encuentro sexual en la cama. Tauro necesita en la vida disfrutar y darse gustos. Les gusta tomarse el tiempo necesario para pasarla bien en la cama y darle placer total a su pareja. Les gustan los juegos previos y disfrutar con cautela de toda la situación. En cuanto al sexo está dispuesto a todo, le encanta descubrir nuevas sensaciones y tiene muy pocos prejuicios al respecto.

Libra

Les cuesta separar el sexo del amor y les es imposible vivir una relación lejana o platónica. Libra es el signo más romántico del zodiaco y por ende es pura pasion en la intimidad, pero a veces se le mezclan las cosas. Para Libra el sexo es una adicción y los periodos de abstinencia son muy difíciles de soportar. A la hora de intimar, les encanta sentirse deseados. Les gusta hacer sentir seguro a su pareja sexual y probar cosas nuevas. Son muy intensos y disfrutan de tocar y estar cerca de las personas que los atraen. Cuando sienten algo por alguien, necesitan demostrárselo físicamente.