Argentina está atravesando una ola de calor sin precedentes con temperaturas que llegaron a los 38° en algunas provincias, y la gente no tardó en aparecer en las redes sociales con comentarios a favor o en contra de este fenómeno en plena primavera.

Por un lado, hubo quienes reprocharon por el calor y expresaron su malestar frente a este clima anormal, alegado que es imposible moverse o hacer deporte, y por el otro, hubo otras personas que presumieron su fanatismo por el sol, el usar ropa holgada, disfrutar de actividades hasta tarde, tomar bebidas frescas, y mucho más.

Alerta naranja en Buenos Aires por temperaturas que tocaron el pico de los 38°

Los team verano y team invierno se encuentran cada vez que ocurre alguna de estas situaciones, y muchos se preguntaron qué tendría que ver el horóscopo con todo esto. Y es que sí: algunos signos adoran el calor y se pasarían todo el día bronceándose o aprovechando el día al aire libre, y otros que les sienta insoportable el clima caluroso.

Te contamos cuáles son los signos que mejor toleran las altas temperaturas y el verano, y quienes por el contrario, odian con todo su ser vivir en un clima que no sea fresco.

Signos que odian el calor

Cáncer no aguanta el calor. Estas personas odian tomar sol directamente. No le interesa especialmente tumbarse en la reposera y no hacer nada. Les gusta tostarse caminando o realizando una actividad que les de placer. También les gusta la playa, ponerse debajo de una sombrilla, usar los protectores solares, sentarse en una silla cómoda, leer un buen libro y a relajarse.

Leo aguanta poco el calor. Toma sol porque le gusta estar guapo y morenito, pero no aguanta más de 30 minutos bajo los rayos. Los de Leo no pueden salir a la calle o a la playa sin un gorrito, lentes de sol, o una sombrilla. De lo contrario, se les vuelve insoportable y puede ponerlos de muy mal humor. Así todo, le gustan los deportes acuáticos, caminar por la playa, pero irse refrescando.

Virgo no aguanta el calor. Este signo es apasionado por la playa, pero aquella que se aprecia desde la sombra de una carpa o una sombrilla. Les gusta darse baños esporádicos en la pileta o el mar, pero ¿tomar sol? No, gracias. Les molesta el calor, el sol y no tienen demasiado interés en los bronceados. El que adquieren es haciendo deporte: tenis, senderismo, bicicleta… Deporte de tierra.

Capricornio no aguanta el calor. Es muy cómodo y sudar le incomoda. Le gusta tomar un poco el sol, pero sólo un poco. Si va a la playa es para de entrar y salir, para refrescarse. En fin, con una hora de playa ya se siente bien. Hacer deporte, en verano con el calor, no es lo que más le atrae. Tumbarse a la sombra a charlar con una copa o un refresco en la mano es lo ideal.

Conocé cuáles son los signos que peor se llevan con el calor.

Aries no se banca el calor. Es de los que resoplan cada vez que salen a la calle o bajan del auto para entrar a la playa. El calor les abruma, odian transpirar y sentir que se les limita la respiración. Es raro en ellos, que son un signo de fuego, pero es que si las temperaturas suben mucho, su energía se ve aplacada. Por otro lado, cuando no hace tanto calor o tiene una pileta, mar o río cerca, adora refrescarse y desplegar toda su vitalidad.

Piscis aguanta el calor. Es un enamorado de la playa, del verano y de tomar el sol. Siempre con amigos, claro. Le gusta broncearse, para estar más atractivo. Le encanta bañarse en el mar. Está en su elemento. Aunque haga calor, no le importa hacer ejercicio, en especial al aire libre.

Signos que aman el calor

Tauro aguanta el calor y adora la playa. Estar en movimiento bajo el sol le aporta felicidad. Hacer surf, pádel surf, jugar con las palas, con la pelota, todo eso le encanta. Y al final de toda actividad, comer como un rey y ver el descenso del sol entre amigos.

Géminis aguanta muy bien el calor y el sol. Para él no existen las sombrillas. Considera que el sol es energía positiva, un regalo divino y le encanta tostarse al sol, bañarse, nadar, hacer algún deporte acuático… Para volver de nuevo a tumbarse en la toalla a dormitar. Eso sí, bebe mucha agua, para no deshidratarse, porque cuida mucho su salud.

Libra aguanta el sol, el calor y lo que haga falta. Son tan coquetos que adoran la piel bronceada y modelar su ropa. Por supuesto soportarán todo el sol que haga falta. A las mujeres de este signo los deportes acuáticos o terrestres no le interesan demasiado, pero le encanta que le lleven en yate y estar en cubierta con una copa en la mano. Libra estará fashion en todo momento y se bronceará para estar lo más atractiva posible.

Escorpio aguanta mucho el calor y el sol. Les encanta pasar horas y horas bronceándose. Incluso podrían dormirse al Sol, por mucho calor que haga. Se pasan el día vuelta y vuelta. Si les proponen una partido de fútbol o balonmano, se apuntan, para ponerse en forma, broncearse y volver a tumbarse al sol.

Estos signos aman el sol y el calor todo el mes.

Sagitario aguanta mucho el calor, puede estar muchas horas caminando y haciendo deporte bajo el sol. Es un aventurero y está mentalizado, para las inclemencias del tiempo. Es verdad, que si va a la playa, tendrá que hacer algún deporte o correr por la orilla, porque mucho tiempo quieto, no puede estar.

Acuario aguanta bien el calor. Para él el verano es un placer y no tiene pereza de moverse y de hacer deporte con el calor. Le ir a la playa y tomar el sol. Es capaz de pasar todo el día en la playa, vuelta y vuelta y entrando y saliendo del agua.