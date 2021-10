Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en uno de los rubros más googleados: el amor y la pasión. Qué signos son buenos en la cama suele ser el dato que vale oro para las personas, así como también su contra ¿Qué signos son los mas flojos? A la hora de entablar una relación, esta información es la primera que se busca del signo.

Es que algunos lo dejan todo y a la hora de la cama no hacen nada a medias, mientras que otros son mas tímidos, les cuesta soltarse y son mas retraídos. Pero no todo pasa por aquí. Hay signos que son perezosos y pretenden dejarle toda la acción al otro, y otros que son egoístas y no les importa quedar bien.

A continuación, la lista de los signos más aburridos en la cama. Si estas iniciando una relación amorosa o mismo buscándola, procura tener esta información. Pero alto ahí, esto no quiere decir que ninguno puede cambiar. Basta con tener una pareja que les ponga los puntos y saque lo mejor de sí mismos, por mas oculto que lo tengan.

Libra

Siempre buscan que el otro tome la iniciativa. Son muy egoístas en la cama. Sólo quieren disfrutar. Se comen el papel de que su rol es ser el romántico y el que da los mejores besos, y a la hora de la verdadera acción prefieren que el otro haga todo el trabajo.

Tauro

No les gusta el sexo salvaje, buscan momentos románticos. Sí disfrutan mucho de la previa, pero al ser un signo tan goloso que disfruta del minuto a minuto de cada placer de la vida, como comer y dormir, abandonan el baro cuando llegaron a su punto cúlmine. Son egoístas en ese sentido. Primero disfrutan ellos, despues el otro.

Capricornio

Muy tímidos en la cama. No cumplirán sus fantasías porque tienen miedo a ser juzgados luego. Las nuevas experiencias con ellos serán muy difíciles de lograr. Es un signo tan estructurado y rígido, y tan apegado a sus responsabilidades y quehaceres, que muy pocas veces se permite disfrutar. Le cuesta soltarse y salir de su molde.