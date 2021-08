Los signos del zodíaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en uno de los defectos más clásicos, que sacan de quicio a cualquiera y aquellos que lo llevan en la sangre, les cuesta cambiar. Es algo que viene en los genes: el egoísmo ¿Cuáles son los signos que se consideran el centro del mundo? A la hora de ponerte en pareja, estos datos te servirán.

Sin embargo, que los signos zodiacales sean egoístas no significa que hay malicia en ellos. A estos cuatro signos se les adjudica esta cualidad, al igual que otras que son muy buenas. Como todos, cada signo tiene su lado oscuro, que no oculta al luminoso.

Estos signos son considerados egoístas por diferentes motivos. En algunos su perspectiva está más enfocada en sus proyectos y su futuro, y otros se enfocan en su percepción de sí mismos. Recuerda que el egoísmo a veces es sinónimo de amor propio.

.

Aries

Las personas nacidas bajo el signo de Aries suelen ser un poco egoístas, ya que son tan independientes y determinadas que a veces a la hora de cumplir su objetivo, lo hacen a toda costa sin importar quién este en el camino. No paran hasta conseguir lo que quieren, aunque eso a veces implique perjudicar a otros. Este aspecto hace que puedan pecar de frivolidad en algún momento, sin embargo, para Aries solamente se trata de ambición para llegar a sus objetivos.

Leo

Leo es uno de los signos zodiacales más egoístas, pues son los más vanidosos del zodiaco. Es característico por su Ego y por verse a sí mismo como el centro del mundo. Le encanta que lo elogien. Para las personas nacidas bajo este signo es muy importante la percepción que tienen de sí mismos, y por ende, necesitan siempre ser el centro de atención. Son personas seguras de sí mismas y autónomas, aunque también son increíbles amigos. Si hay algo que conoce Leo es la lealtad y el cariño.

Capricornio

El signo de Capricornio puede ser uno de los más egoístas del zodiaco, pues es sumamente disciplinado y responsable, por lo que puede percibirse como arrogante cuando las personas que lo rodean no van de acuerdo a sus valores. Tiene una fuerte personalidad y sus convicciones y objetivos a veces lo vuelven egoísta. No tendrán ningún problema para conseguir lo que quieren. Si hablamos de amor, aquí es donde necesita más atención. Pero no encontrarás a nadie más fiel que el.

Acuario

Si bien Acuario es muy humano, también es uno de los signos zodiacales más egoístas, ya que la independencia es su característica más fuerte. Para las personas bajo este signo la libertad es fundamental y no les gusta sentirse atados a nadie, pues tienen la percepción de que primero son ellos y después los demás. Acuario siente que es superior, y que su mente avanza más rápido que la de cualquiera. Cuando alguien vino, el fue y volvió. Son muy desapegados, no se atan a nada ni a nadie, por lo que no les importará lo que tengan que dejar por conseguir sus metas. Las emociones no son lo suyo.