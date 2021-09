Los signos zodiacales son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, nos hablan de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en aquellos signos de se ponen fácilmente de mal humor. Si tienen un mal día, mejor dejarlos solos. No intentes levantarles el ánimo o hacerlos reír, porque solo lograrás empeorar su humor. Estos signos suelen ser los de peor carácter y a los que más fácil les salta la térmica.

Todas las personas pueden en algún momento ser presas del mal humor, pero hay algunas que lo profesan con más regularidad. A continuación, los cuatro signos más chinchudos del zodíaco.

Aries

Son tan ambiciosos y seguros con sus objetivos que si no consiguen lo que desean, se irritan fácilmente. El ariano es "el nene caprichoso" del zodíazo. Si no consigue sus metas en el tiempo y forma que se lo propone, no les dirijas la palabra o serás daño colateral. Pueden pelear, gritar y discutir fuertemente.

Además, son personas a las que los horarios los puede volver furiosos. Existen Aries que no soportan ser controlados por los rangos de tiempo. Por otro lado, están aquellos que no disculpan una tardanza y pueden cancelar todo por la impuntualidad de los demás.

Escorpio

Discutir está en su ADN. Son fanáticos de llevar la contra y saben cómo ganar sin necesidad de insultar o gritar. Los Escorpio muestran su furia con un comportamiento pasivo agresivo que puede llegar a ser mucho más hiriente que la violencia verbal o física. Tienen la capacidad de reconocer cual es la yaga de las personas y dar justo ahí.

Sagitario

Por lo general mantienen el buen humor, ya que son personas muy divertidas y optimistas. Pero no los agarres justo en ese día que están cruzados. Te sorprenderás al ver lo hiriente que puede ser esa persona que suele tener una sonrisa la mayoría de los días. Además, cuando algo los enoja no tienen vuelta atrás. Expresan su bronca al máximo y te lo harán saber.

Su rabia puede llevarlos a expresarse de forma incorrecta y lastimar a los demás. Pero, así como se ponen furiosos, también se calmarán en un santiamén. Ten cuidado con hacerlos enojar y asegúrate de darles su espacio cuando estén embroncados.

Cáncer

Los Cáncer son personas muy emocionales, todos sus sentimientos están a flor de piel. Por lo que una mínima mala ya los pone chinchudos y los tira abajo. Así como expresan con mucha emotividad la alegría, la furia también la manifiestan. No querés cruzarte con un cangrejo enojado.

El problema con las personas nacidas bajo este signo es que cualquier cosa puede convertirse en motivo de disgusto. Son sensibles y frágiles. Generarles un mal humor es fácil. Una mirada, un comentario o cierto tipo de actitudes son detonantes para que los Cáncer estallen de furia y no toleren a quien los ha puesto en ese estado.