Día a día, las personas confían en las predicciones del horóscopo sobre su destino respecto de diversos temas de interés cotidianos, como lo son el amor, el trabajo, y la salud, entre otros. Sin embargo, la astrología puede ver mucho más allá y realizar un profundo análisis sobre las personalidades y rasgos más distintivos de cada signo zodiacal.

Como hemos estado repasando en las últimas semanas, los cuerpos celestes están atentos a cada una de las cualidades que conforman a los signos. Algunas personas reúnen ciertos elementos o actitudes que los convierte en los más divertidos, otros, en los más enamoradizos, o los más tóxicos, los manipuladores, y así, y así…

En esta oportunidad, nos centraremos en el análisis de los astros acerca de aquellos signos que no tienen en cuenta la higiene personal ni la de los lugares que habitan. Por más increíble que parezca, existen quienes no disfrutan de darse una ducha caliente en invierno y ni siquiera un chapuzón en verano. También están quienes no se preocupan si su ropa se manchó o huele mal, o si el espacio en el que se encuentran es un campo minado de chatarra y objetos acumulados.

El diario inglés detalló que luego de vivir varias decepciones y tener diversos problemas emocionales en su juventud, Amou Haji decidió alejarse del mundo civilizado.

Si no nos crees, te sugerimos que googlées a Amou Haji, un hermitaño iraní de 80 años que asegura –y demuestra con su sola apariencia- llevar 60 años sin bañarse y sin vivir en las condiciones sanitarias que hoy son indispensables para el bienestar de cualquier ser humano, por voluntad propia.

¿Cuáles son los signos del zodiaco más sucios, según la astrología?

Quizás te parezca extraño, pero así lo dictaminaron: los nativos del signo Aries son muy coquetos, pero tardan muchísimas horas en prepararse para una cita o evento importante porque detestan entrar a bañarse, vestirse de forma presentable y salir de sus casas.

Este signo es muy casero y adora estar cómodo la gran parte del tiempo. Su outfit favorito es el joggin y el pelo recogido de forma desprolija, o las infaltables chancletas. Por este motivo, son personas que posponen la ducha para “dentro de un rato” y terminan olvidándose o retrasando todo.

Por otra parte, los arianos son personas que usan la ropa hasta gastarla. Algo bastante ecológico, para ser francos y positivos, pero lavar sus prendas de vez en cuando o renovar el ropero no vendría mal.

Los nativos del signo Leo son otros de los componentes del Zodiaco que más detestan higienizarse. ¿Por qué? Porque creen que con su belleza natural ya les alcanza para conquistar al mundo.

No suelen ir a la peluquería ni a la barbería, no se compran ropa ni arreglan la que tienen de temporadas pasadas, y ocasionalmente invierten dinero en perfumes o colonias. Así todo, su personalidad magnética hace que el mal olor o las desprolijidades queden en un segundo plano.

Finalmente, el tercero más sucio es Tauro. Este signo es terco y detesta que le marquen que está desarreglado, zaparrastroso o maloliente. Pero es tan peleador ¡que incluso dejará de bañarse para llevarte la contra! Siempre ponen excusas para no entrar a darse un buen baño. En verano porque están en las piletas y en invierno porque hace frío. El tema es que el tiempo se les pasa y se olvidan que deben higienizarse.