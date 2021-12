Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

A la hora de recurrir al horóscopo, mayormente es por tres motivos: el futuro, el amor y los secretos de cada signo. Quien se embarca en una relación lo primero que se busca como dato de color es el signo del zodiaco de la respectiva pareja. Aqui es donde podemos encontrarnos con buena información, o mala. Si es histérico, obsesivo del orden, sensible, responsable, caprichoso, enérgico o peleador son todos datos que aporta el horóscopo.

Es por eso que esta información te será útil tanto a la hora de embarcarte en una relación, ya que hoy te mostraremos el top 3 de los signos que lo dejarían todo por amor. Son los que una vez que están enamorados rinden a toda máquina y darían su vida por conservar su relación. No temen patear el tablero si su amor depende de ello.

1. Cáncer

Vive constantemente con un caparazón por miedo a ser lastimado. Pero una vez que se enamora, se lo saca. Es romántico hasta los huesos y le encanta llenar de detalles a su pareja. Daría lo que sea con tal de ver una sonrisa en su rostro todos los días. No le aterra el compromiso, al contrario, se enamora de alguien y ya imagina la casa, el perro, la pileta y los hijos. Eso sí, es de los primeros en no superar un corazón roto. No hay duda de que meterías las manos al fuego por la persona que amas. Mientras tu dignidad no esté en riesgo, eres capaz de dar la vida por amor.

.

4. Tauro

Nadie pensaría que estaría en el puesto número 2, es que son muy testarudos y no soportan tener que discutir para conseguir un objetivo. Además, los taurinos son por excelencia el signo que más se hace valer. No le gusta que lo pasen por arriba y su dignidad, ideales y objetivos están por encima de todo. Sin embargo, su lado terco puede emplearse a favor del amor. Es decir, en su interior habita un ser muy tierno, enamoradizo y pasional. La gente que llega a tocar su corazón descubre un amor muy genuino, no exige, le gusta dar y trabajar duro para que ambos puedan brillar en la relación.

3. Piscis

Desde luego, Piscis tenía que estar en los primeros lugares. Es el signo mas enamoradizo por excelencia, y el que mas le cuesta salir de una relación, incluso aunque no esté tan enganchado. Un signo que cuando se trata de amar lo hace de una manera tan ingenua y valiente al mismo tiempo, que es prácticamente imposible no perderte en su forma de amar. Lo cierto, es que tiene un lado soñador y puede dejarse llevar de tal manera que sus pensamientos le hagan una mala jugada, porque sus expectativas son altas. No quiere un amor a medias, ni tener que andar suplicando atención, tampoco caer en esas relaciones tóxicas en las que sólo se impiden avanzar. Quizá es difícil para algunos, pero Piscis quiere su propio cuento de hadas, no perfecto, pero sí lleno de mucha ternura, amor y pasión.