Los signos zodiacales son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, nos hablan de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez, vamos a enfocarnos en el ranking de los signos que llegarán mejor a la temida vejez. Algunos son mas optimistas y viven la vida a pura pasión a la edad que sea, y otros tiran la toalla más facil. Todo el mundo puede tener energía si es joven, pero no está de más preguntarnos qué pasará cuando nos hagamos viejos, si seguiremos con las mismas ganas.

Para hacerte una idea de cómo serás en tu vejez, a continuación, según Horóscopo Negro, el ranking de los signos que serán los ancianos con más energía

1. Acuario

El anciano con mas energía del zodiaco. Tus nietos presumirán siempre el abuelo moderno que es acuariano. Tu capacidad para adaptarte a los nuevos tiempos es inigualable y serás quien le explique a los de tu generación cómo usar la tecnología nueva. Eso sí, cuidado con le mal humor. Tu mente no para nunca y con los años te volverás mas gruñón y obsesivo. No descuides tu cuerpo.

2. Geminis

Tu espíritu siempre joven te hará un anciano fuera de lo común. Si el dinero te lo permite, seguirás viajando y conociendo gente nueva. Eso si, cuando madures, el amor será mas calmado. Con la edad no pretenderás nada, amaras a las personas por lo que son. Cuida tus pulmones.

3. Capricornio

Sos como el buen vino, con los años mejoraras. Con los años te sentirás mas guapo, fuerte y con más energía. Eso sí, tu ambición seguirá estando presente asique seguro te busques una actividad que te interese para invertir tu tiempo. Cuida tus rodillas.

4. Leo

Tu personalidad juguetona e infantil no desaparecerá jamás, incluso se incrementará con los años. Cuida tu alimentación y la piel, porque de lo contrario, los años se te notarán. Tus nietos dirán que eres un abuelo con luz propia. Seguirás viajando y comprando la ropa que mas te gusta.

5. Aries

Energía tienes de sobra y no la perderás con la vejez. Sin embargo, es el niño del zodiaco, por lo que le costará asimilar que ha llegado esta etapa. Si sos un abuelo apagado, es por aburrimiento. Tenes que encontrar algo que siempre te divierta. Encuentra un hobbie que te haga seguir descubriendo la vida. Cuidado con accidentes en la cabeza.

7. Cáncer

Eres un anciano con bastante energía, aunque tu físico no lo aparente. Pasaras largas temporadas jugando con tus nietos y te adorarán. Tu amor por el dinero te harán seguir trabajando hasta que el cuerpo lo permita. Cuida tu salud.

8. Libra

Un anciano con energía rodeado de gente buena. En los últimos años finalmente has aprendido a decirlo que no a las personas tóxicas. Eso si, tendrás que tener siempre tus momentos de descanso y viajes a ciudades bonitas. Algunos días estarás bien a tope, visitando a los más jóvenes, pero otros necesitaras descansar. No pasa nada, el descanso siempre estuvo en tu ADN y lo necesitarás.

9. Tauro

Si hay un signo que no cambia con los años es Tauro. Tu situación económica será cada vez mejor, pero no se si tu carácter. En tu vejez disfrutaras de los placeres de la vida como nunca antes, pero iras perdiendo un poco la paciencia. Valoraras mucho la paz. Cuida tu garganta.

10. Piscis

llegarás a la vejez con melancolía, pero con ganas de pasar ratos agradables con tus seres queridos. Puede que a veces te vayas a tu mundo y parezcas triste y apagado, pero es cuestión de que llegue una persona con un buen plan para que se te vayan las penas. Serás el mas cariñoso del mundo. En momentos de bajón, procura no caer en el alcohol.

11. Sagitario

Signo con energía de sobra, pero es cierto que en la vejez el cuerpo le pasará factura. Tanta aventura, descontrol y energía alocada tiene secuelas. Todo lo que no te has cuidado se verá. Es probable que tengas un accidente por olvidarte que ya no tenes 20 años. Cuidado con las caídas y tu cadera.

11. Virgo

Tendrás una vejez tranquila y agradable, pero con el doble de manías. Si encuentras a alguien que las respete no habrá ningún problema. Estarás siempre preocupado por temas de salud, aunque estés mas sano que una lechuga ya que te has cuidado toda la vida. Cuidado con el dolor de espalda, puede llegar porque has trabajado toda la vida sin descanso. Alguna vez tienes que premiarte, y relajar.

12. Escorpio

La vejez te conectará con cosas misteriosas. Te cuesta evolucionar y superar etapas. Cuando llegues a la tercera edad, te molestarán los cambios de los nuevos tiempos. No estas abierto al cambio y te costará aprender cosas nuevas. Los niños te verán como alguien que da sermones y charlas sobre cómo deberían ser las cosas.