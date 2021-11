Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en los signos que han recibido el premio de luchadores 2021. Este año han pasado por muchos altos y bajos, puede que inluso más bajos, pero hoy son mas fuertes y agradecen esas experiencias. Lo que no los derribó los hizo mas fuertes y ellos lo saben. Procura no meterte con ninguno de ellos porque son invencibles.

Este año fue crudo y no avisó los malos devenires. Estos signos estuvieron solos contra el mundo y atravesaron muchas adversidades, pero su fuerza interior, motivación y esperanza los hicieron salir adelante. Por eso se puede decir que en el 2021 conocieron su versión más rota pero también la más fuerte. A continuación, según "Horóscopo Negro", los 7 signos.

Tauro

Fue un año de lecciones, te diste cuenta que las cosas no siempre son como las pintan. Que muchos de los que decían quererte con el alma, huyeron cuando te vieron con depresión. Descubriste que hay gente buena capaz de darte una mano aunque no tenga idea de quién eres. Un año en el que tu paciencia se puso a prueba, porque había algo en ti que aún tenía la esperanza, pero sin darte cuenta te salías del camino y volvías a caer al hoyo. Tuviste que marcharte de un lugar en el que nunca fuiste bienvenido y por eso le das gracias a la vida.

Leo

Hay algo con lo que Leo se queda por encima de todo, todas las veces que se falló por no fallarle a otros. Este año reveló las verdaderas caras de quienes lo rodean, las falsas amistades salieron a la luz, y pronto entendió que la vida no es tan simple como parece. Este año Leo aprendió que ser aguerrido no es una opción, que hay que sacar el león que lleva dentro y defenderse pase lo que pase, porque hay gente que no merece su lado noble.

Escorpio

Definitivamente lo que Escorpio aprendió de este año es que no hay nada más doloroso, que despedirse de alguien que seguirá siendo parte de sus días. Pero entendió que el dolor emocional no se compara con el físico, porque sientes que se te va el aire, nada te llena y le encuentras un punto malo a todo. Sin embargo, aprendió que ya no está para explicarle nada a nadie, cuando el otro está haciendo mal lo sabe, no es responsabilidad de Escorpio intentar cambiar su actitud.

Sagitario

Este año te enseñó que no siempre vas a tener una mano cuando te caigas, y está bien, porque tienes que aprender a estar contigo. A llorar por las madrugadas si es necesario y recordarte que siempre puedes. No es bueno idealizar a las personas, porque cuando te enfrentas con la realidad duele. Terminaste siendo frío, porque fue la mejor manera que encontraste para mantenerte a salvo. Enfrentaste lo peor, pero te quedó muy claro que si tienes que pedirle perdón a alguien, es a ti mismo, por todas las veces que permitiste que alguien te pisoteara.

Capricornio

Tuviste que dejar ir a alguien que amabas, no era tu intención, pero en el fondo sabes que fue lo mejor. Aprendiste que tu amor no basta, necesitas que el otro también dé el paso. Capricornio, ya no estás para rogar, quieres que te valoren. Decides quedarte con los amigos de verdad, los amores que te llenan, los familiares que te impulsan.

Aries

Entendió que no siempre tiene que estar al pie del cañón, que hay gente que no se merece ni siquiera que le dirija la palabra. Ya no está dispuesto a cargar con la amargura de nadie, que se queden con su mala vibra, porque seguirá avanzando sin importar ningún comentario o crítica. Este año le enseñó que no está aquí para cumplir sueños ajenos, ya bastantes son los suyos, como para dejarlos en el olvido.

Libra

La falta de armonía, las peleas, los malos tratos y las guerras son todo lo que lo angustia y el encierro de este año lo llevó a pensar un montón de cosas, a darse cuenta que hay gente que está en su vida sólo por estar. Ahora decidió mostrar su lado firme, el que no se va a conformar con la toxicidad de nadie. Aprendió que lo mejor que puede hacer es trabajar en sí mismo, sanar sus heridas, ser mejor persona y no engancharse con la opinión de los demás.