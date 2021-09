Los signos del zodíaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en lo que no es precisamente color de rosas. Todos los signos tienen defectos y un lado oscuro. Algunos pecan por sus caprichosos, otros por su histeria, su indecisión, falta de tacto o extrema sensibilidad. Hay de todo tipo y color y cada uno tiene su talón de aquiles en algo diferente.

A continuación descubre cuales son los peores defectos de cada signo. Eso que por más que intenten les costará cambiarlo ya que inevitablemente lo llevan en los genes. Son esas cosas que si quieren perdurar en una relación amorosas, tendrán que luchar por cambiarlas.

Aries: autosuficiencia y excesivo autoritarismo

Quieren llevar el control donde sea que estén. Discutir es lo suyo, y hasta no demostrar que tienen razón no paran, aunque a veces sepan que no la tienen. El carnero siempre se lleva el mundo por delante sin importar quien esté en su camino. Hay un fin único y último: conseguir lo que se proponen.

Tauro: terquedad y obsesiones

Poseen una inercia a los cambios sorprenderte. Incorporar las novedades, rupturas y movimientos bruscos de la vida les cuesta horrores. Pobre de aquel que se oponga. Los celos, la posesividad y la territorialidad son otros de sus defectos.

Géminis: la superficialidad y el no compromiso

Están en todo y en nada a la vez, y eso suele exasperar al resto del zodíaco. Suelen hablar de todo y nada al mismo tiempo, la verborragia que los caracteriza no siempre tiene un fin útil. Por otra parte, tienen la famosa doble cara. Según con quien estén son una persona, y luego otra ¿Quienes son verdaderamente? Nadie lo sabrá.

.

Cáncer: excesiva melancolía y sentimentalismo

Los cancerianos pueden sumergirse en un pozo profundo al que es difícil acceder, incluso para su pareja y amigos. Llorar sin razón es un hábito frecuente que puede exasperar a su entorno. Desear tiempos pasados, también.

Leo: orgullo, soberbia y narcisismo

Secretamente saben que no hay nadie más lindo, más inteligente y más bueno. Olvidos de cumpleaños (ajenos), desatenciones en aniversarios, que te interrumpan cuando estás hablando en una reunión son cosas típicas de los leoninos.

Virgo: maniáticos y perfeccionistas

Muchos dicen que la limpieza y el orden pueden preocuparlos por completo, pero también hay virginianos que hasta se empesinan con escribir a la perfección un ensayo o sacarse 10 en un examen. Relajarse para ellos es imposible, como también lo es, entregarse a sentimientos humanos profundos.

Libra: cambiantes e indecisos

Ellos quieren que sea una balanza justa y perfecta todo el tiempo, y la realidad es que es imposible. Dependiendo dónde se ponga el peso y la opinión en una conversación, ellos se ubican del otro lado para mostrar el lado b. La excesiva neutralidad tampoco es buena y los librianos no lo entenderán jamás.

Escorpio: oscuros, enroscados y demasiado intensos

No es fácil lidiar con la energía de los Escorpio, sus laberintos psicológicos están poblados de dragones, vampiros y otras criaturas oscuras. Pueden chuparte la energía y absorberte hasta dejarte seco. Para el escorpiano es blanco o negro, no existen los puntos medios. Un extremo, o el otro.

Sagitario: tercos e irritantes

Uno de sus defectos, es que cree que siempre tienen la razón. Es difícil discutir con ellos y hacerles ver las cosas desde otro punto de vista, desde su mirada, nadie investigó, vivió y sabe tanto. Suelen tener convicciones demasiado fuertes que los dejan ciegos.

Capricornio: pesimistas, aburridos e hiper responsables

Ven la vida demasiado gris y monótona. Las rutinas, el excesivo trabajo, el desempeño correcto, suele sentarles muy bien. Su rutina de vida es la mejor de todas y los demás signos son "flojos". Les cuesta variar, cambiar y moverse. Van para un lado y sostienen la meta, aunque les cueste años. No suelen ser expresivas, alegres ni aventureras.

Acuario: desconectados y poco comprometidos

Se creen demasiado libres y a la moda, pero son unos adolescentes eternos orgullosos de revelarse contra todo (preferentemente contra estupideces sin sentido). Quieren llamar la atención donde van y sus comentarios descolocan al resto, por ser provocadores y desubicados.

Piscis: colgados y distraídos

Se pierden en un mundo de fantasía y cuelgue permanente. Son hippies eternos o adolescentes eternos anti sistema. Quisieran vivir en una comunidad pero terminan siendo muy fóbicos para eso. No ven la realidad y a menudo terminan fantaseando algo que no es