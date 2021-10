Septiembre inició con una fase lunar que suele ser beneficiar a algunos signos zodiacales y renovar su energía. Fue un momento propicio para enfocarse en qué objetivos desea alcanzar de cara al futuro y dejar atrás los miedos que lo privan de obtener lo que anhela. Pero dicha fase quedó atrás y octubre, un mes lleno de fenómenos astrológicos, ya trajo sus cambios y todavía tiene mucho para dar, o mismo quitar.

Los signos del zodíaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás. Si bien cada uno tiene características inamovibles que están en su ADN, la apertura de un nuevo mes, una nueva estación, un eclipse, solsticio u otro fenómeno astrológico, pueden exacerbarlas o alivianarlas. Para empezar, esta semana la fase de Libra, el signo de la belleza, arte, armonía, justicia y romance por excelencia llegará a su fin. El 21 de octubre el sol toma posición en Escorpio, el signo mas intenso y misterioso del zodiaco.

Pero hasta entonces seguiremos en la fase de Libra, el signo mas romántico del zodiaco y primordialmente asociado al amor. Pero hay un tridente que esta energía le jugara en contra. A partir del 15 de octubre, puede que haya relaciones que lleguen a su fin y tanto Geminis como Capricornio y Tauro deberán luchar para salvar su amor.

.

Capricornio

Como signo de tierra, no siempre te va bien en épocas de grandes cambios, especialmente porque a ti, en particular, te gusta que te mapeen tus pasos para que sepas qué esperar de ti mismo y de los demás. Tienes que saber que las grandes aventuras de la vida no se planifican, sino que te sorprenden.

El 15 de octubre de 2021, es probable que haya marcado un momento donde no puedes aceptar tu situación actual, ya sea la cruda realidad de una relación amorosa o hasta malos momentos profesionalmente.

A veces hay que aprender que si algo o alguien no está destinado a ser parte de nuestro viaje, entonces no hay nada que podamos hacer para salvarlo. Si surgen sentimientos de estar abrumado o desesperanzado por las cosas que están mejorando, intente ver de dónde vienen.

.

Tauro

La energía de hoy es un poco contradictoria que te dejará con una sensación agridulce. Por un lado, se sentirá bien por lo que ha logrado, pero por el otro, lamentará el hecho de que las cosas hayan cambiado tanto que no hay vuelta atrás. Y esto es algo que un Tauro no puede tolerar: un plan que salió mal.

Trata de tomarte un tiempo y reflexionar sobre qué es lo que más agradeces por lo que has aprendido y experimentado. La cosa también es que, aunque puede ser triste o incluso difícil darse cuenta de que ciertas personas o incluso situaciones en tu vida no pueden seguir siendo las mismas una vez que hemos cambiado. Por primera vez, tienes que acostumbrarte y hacerte la idea de que tanto las cosas como las personas cambian a lo largo del tiempo, y nada es tan estable como te gustaría.

El 15 de octubre de 2021 es una oportunidad para tratar de equilibrar la alegría de haber crecido con la tristeza que viene de cuando tenemos que dejar algunas cosas atrás, solo recuerda que se trata de confiar en que siempre terminarás donde y con quien perteneces.

Géminis

Con Quirón y los Nodos de la Luna golpeando aspectos del signo, las cosas empiezan a hacer mucho mas ruido. Grandes cambios se aproximan y debes estar preparado. Abstenerse de pensar que podes mantener cualquier cosa igual porque puede que dentro de poco te replantees la vida entera.

Te gusta el movimiento, incluso el cambio, pero solo cuando sos vos el que los dominas, y esto no siempre es posible. No tengas miedo de tomarte un poco de tranquilidad hoy y descansar. De lo contrario, afectarás tus vínculos y tendras una mala racha en el amor.