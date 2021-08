Los signos zodiacales son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, nos hablan de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en una característica en particular: los signos más sabios. Cada uno es especial y tiene su propio brillo, pero siempre se los puede agrupar en relación a características similares. Según horóscopo negro, es el caso de Piscis, Acuario, Capricornio, Leo y Tauro. Los cinco le hacen honor a la intelectualidad, señalan con el dedo, no pierden tiempo en habladurías y son almas que tienen muchas vidas vividas. Cuando los demás signos fueron, ellos ya han vuelto.

1. Piscis

Lleva el ingenio en el alma, su gran sabiduría es gracias a la compasión que hay en su corazón. Es intuitivo como nadie y casi nunca se equivoca.Tiene una manera muy especial de conectar con los de su alrededor, siempre ve más allá y evita juzgar. Su compañía es sinónimo de amor, de aprendizaje, de esa experiencia que marca un antes y un después en tu vida.

2. Acuario

Es quien lucha contra el inconformismo. No es el tipo de persona que sigue al resto, su intelecto exige más, odia el término de comodidad, su potencial le impide bajar la mirada y hacer como que no pasa nada. Acuario es un abanico de posibilidades, nunca sabes a ciencia cierta lo que está planeando en su mente. Es quien no pierde el tiempo en personas que no le aportan nada. Es el ejemplo a seguir.

3. Capricornio

Y sí, entra en el top 3. Su inteligencia se nota a kilómetros, es un alma que abraza la astucia y actúa como si tuviera experiencia en todo. Es pragmático y casi nunca da un paso en falso. Pese a que puede parecer un tanto disperso, en realidad siempre está trabajando en un nuevo proyecto, es muy exigente y esa es la razón por la que consigue todo lo que se propone. Es muy maduro.

.

4. Leo

Un alma rebelde, impulsiva y valiente. Un alma como la de Leo, que honra la sabiduría, que tiene el suficiente criterio como para diferenciar entre el bien y el mal. Si tu intención es engañar a Leo, es mejor que tomes asiento y un montón de paciencia, porque no será nada fácil. Son unos expertos a la hora de los negocios y cuando se trata de establecer vínculos, son sumamente demandantes.

5. Tauro

Un signo de Tierra, un signo reflexivo, que pone por delante la liberación y se aferra a la estabilidad. La mayor de sus virtudes es la paciencia, tiene la capacidad de ver todo lo que sucede a su alrededor desde diferentes ángulos. Confían plenamente en su criterio y eso los ha llevado a saborear el éxito.