Empieza una nueva semana y con ella los astros se alinean para deparar lo que podría suceder en la salud, el dinero, el trabajo y el amor, bajo la influencia del horóscopo que involucra a cada signo zodiacal.

Las predicciones semanales son muy importantes porque nos muestran cuándo será el mejor momento de las próximas jornadas. Vale la pena seguirlas, ya que establecen el ritmo de nuestra vida. Además, nos ayudan a mantener el orden porque nos dice cuándo debemos hacer algo y cuándo debemos evitar hacerlo.

.

¿Qué le depara a cada signo del zodíaco?

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se viene una excelente semana para las personas nacidas bajo este signo. Habrá uno de esos días que no se podrán olvidar nunca por su importancia. Llegan muy buenas e inesperadas noticias en el plano laboral-financiero.

En el plano amoroso, no deben olvidar que es sumamente valioso que la pareja se respete. Se aventuran tentaciones en este día con tanta energía y un paso en falso te puede generar mucho daño a vos y a la persona que te acompaña.

Aries, el color de tu semana es el colorado/rojo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Estos próximos días serán ideal para comenzar una introspección. Busquen reencontrarse con ustedes mismos. Siempre es bueno poder verse a sí, mirar que está mal y que bien y tomar decisiones que produzcan cambios favorables.

Desde el 21 al 27 de febrero, les llegará cierta información que les será útil a sus actividades. Esto les abrirá las puertas, pero deberán innovar para sorprender a alguien muy importante y se verán obligados a tomar una posición.

Tauro, el verde jade o agua te dará compañía esta semana

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si tienen muchas tareas pendientes, esta semana es ideal para terminarlas. Los astros les dicen que serán buenos días para realizar pedidos, recados, requerimientos o diálogos relevantes. No se olviden que la vida es veloz.

El corazón, durante estas jornadas, estará un poco tensionado y con pena. Procuren simplificar las sensaciones negativas y cuidar las relaciones con las parejas, que un raye no arruine el amor.

Géminis, el color cobre te dará luz dentro de las penas y tristezas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los astros les aconsejan ser elásticos en los diálogos. Esto les traerá posibilidades en el área de las actividades y el trabajo. Aunque deben prestar atención al movimiento financiero.

En el ámbito amoroso, en la familia habrá buenas noticias. Se pueden relacionar con que embarazos, casamientos, uniones nuevas o alegría por cosas que estaban esperando hace mucho tiempo.

Cáncer, el color plata será tu gran aliado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Serán unas jornadas con buena marcha para los regidos por el gran Sol. Les llegarán propuestas que seguramente les interesarán y que los dejaran sorprendidos. Las cosas se van dando a medida que deban darse.

En el plano afectivo tendrán grandes novedades. Si están solteros, arribaran oportunidades que estaban esperando hace mucho tiempo.

Leo, tu color será el verde oliva.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se puede decir que tendrán una semana un poco complicada. Hay pruebas en la vida que son inevitables y debido a esto podría haber problemas. Igualmente, deben estar tranquilo porque sin dudar las soluciones llegarán.

Hay veces que el pesimismo pesa más y hay cosas que creen que son imposibles que pasen. Lo mejor que pueden hacer es pensar que cada vivencia tiene una razón lógica en el gran Universo.

Virgo, tu semana estará guiada por el color lila.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Puede ser que durante la semana del 21 al 27 de febrero se sientan más cansados de lo normal. Deben tener perseverancia en estos días, en los que pueden sentir que el esfuerzo que están haciendo es muy grande y no es bien recompensado. Nada es más maravilloso que el logro a través del esfuerzo.

Los corazones librianos, esta semana necesitarán tener mucho apoyo emocional. Nada mejor que un detalle romántico.

Libra, tu color será el malva/violeta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Tendrán unos días un poco movidos, pero no deben minimizar el efecto del stress en la mente y el cuerpo. Procuren no desesperarse y hacer responsablemente lo que se puede. Lo importante es que cumplas con tus obligaciones y no con los deseos ajenos.

En cuanto a las relaciones, el mejor plan para las próximas jornadas es relajarse de la mano de sus parejas o amigos que los hace ver las cosas mejor.

Escorpio, el color marrón castaño te dará paciencia.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Esta semana deben aprovechar las virtudes que tienen porque las tendrán que ponerla en práctica. A través de ellas se reafirma lo que son.

Habrá gente que querrá apagar la luz que tienen, pero no deben hacer caso a bajezas. Apunten hacia la comprensión y la elevación. Tendrán el apoyo de sus allegados y parientes que los comprenden. No claudicar es ley.

Sagitario, el color durazno/ naranja-amarillo te dará fuerza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En cuanto las relaciones, hay personas que son naturalmente complicadas. Al compartir espacio y tiempo con ellas, debes llevar a cabo un trato amable e inteligente en pos de la propia evolución y de esas personas.

El consejo de esta semana es tener paciencia con las relaciones personales, sobre todo con los familiares. No se olviden que siempre hay que apuntar al bien.

Capricornio, el color marfil te dará paciencia.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los próximos días son ideales para desligarse de preocupaciones antiguas. No se apeguen al pasado, confirmarán que pueden salir airosos y renovados.

En cuanto a lo laboral, tendrán novedades relacionadas con papeles, juicios, contratos, acuerdos. Será una semana fructífera en las finanzas.

Acuario, es momento de color caoba.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No hace falta tener pensamientos temerosos ni sumar preocupaciones que no concuerdan con el día a día que vivimos. Esta semana no tomen más obligaciones de las que tienes, te harás daño y no es necesario.

En estos días, esperan sorpresas deslucidas. No generan energía negativa, así tendrán lugar encuentros internos y renovación de espíritu.