Día a día las personas se enfrentan a sus peores y más temidas debilidades, esas que buscan ocultar de los demás para protegerse, pero que inevitablemente también forman parte de la personalidad de cada uno.

Algunos son más celosos, otros derrochan mucho dinero, otros piensan mucho las cosas, o son compulsivos, otros son inseguros con sus propias decisiones, y la lista podría seguir y seguir. Es por esto que mucha gente acude a especialistas para intentar controlar esta situación o incluso pueden hablar por horas y horas con los amigos o seres más cercanos en busca de ayuda. Sin embargo, no todos consiguen esto con facilidad.

En esta nota nos compete hablar de un problema en particular que varios habrán intentado evitar por el dolor y la furia que puede provocar en la vida: esos amigos, colegas o hermanos que inevitablemente se enamoran de la pareja o ex de uno, y que intentarán conquistarla sin importar el conflicto y la ruptura de la amistad que eso pueda generar. En Argentina, son mejores conocidos como “buitres”.

El Horóscopo bien conoce a estas personas por las cualidades y rasgos que posee y comparte con otros. Si te interesa saber qué signos del Zodiaco son más propensos a traicionarte en este aspecto, seguí leyendo.

Géminis

Sentar a tu pareja y a tu amigo/a de Géminis en una misma habitación puede ser el comienzo del fin en tu relación amorosa. No es casual que este signo sea tan impulsivo y desarraigado de las cosas y las personas: su elemento, el aire, lo convierte en una persona que se deja llevar –como el viento- por lo que dicta su corazón. Utilizan su cualidad de despreocupado como mayor técnica de seducción. Cuando un Géminis se engancha con otra persona, no le importan los títulos que tengan ni los vínculos con los demás. Suelen ser algo frívolos, poco aferrados a las cosas, y no creen en lo eterno. Esto significa que si se enamoran de tu novia/o o ex, intentarán a toda costa satisfacer su necesidad de amar, pero luego desaparecerán completamente de su vida. Depende de vos tus intenciones de perdonar ese travieso e impulsivo corazón…

Escorpio

Como le explica el escorpión al sapo en aquella famosa fábula infantil, la traición está en su naturaleza… Son signos muy generosos, sensibles y amorosos con los que ha forjado un fuerte vínculo de amistad, pero cuando se siente lastimado o engañado por sus propios amigos, se convierte en una persona vengativa y rencorosa. Esto podría desembocar en un intento de conquistar a tu pareja, ya que armas de seducción y encanto no le hacen falta. Recordá que es uno de los signos más codiciados en el amor por su irresistible imagen.

Sagitario

El fuego es un elemento que hipnotiza por su poder y su belleza, pero nunca hay que acercarse lo suficiente como para quemarse. Los amigos de este signo son impulsivos, necesitan cambiar de escenario, metas, y personas constantemente. Se sienten asfixiados por la rutina, por eso adoran los viajes y las escapadas sorpresa. Cuando se aburren de lo que los rodea y no se encuentran con nada nuevo y excitante en breve, empiezan a fantasear con cosas y personas que están cerca… muy cerca. Tu pareja o ex no es alguien intocable en su imaginación. Así todo, es probable que nunca concreten una traición en el mundo real, ya que son bastante fieles… y culposos.

Capricornio

Una amistad con un capricorniano es una amistad de por vida. Son cerrados con cualquiera excepto con quienes aprendieron a confiar sus secretos y debilidades más ocultas. ¿Pero qué pasa cuando se enamora? Este signo se nubla por completo y pierde el rumbo. Es común que le gusten las parejas de sus amigos, ya que encuentra en ellas rasgos similares a los que les permitieron abrirse y querer. Seguro nunca te confiese sus sentimientos por tu novia/o o expareja, pero encontrarás varios indicios: elogios y “likes” en sus redes sociales, miradas profundas, y hasta outfits que resaltarán sus mejores cualidades en cada salida o evento que compartan.

Tauro

El torito del zodiaco es fuerte en carácter y autoestima, algo que sin dudas atrae a muchos a su vida. Es una persona con una mente libre y abierta, que no teme en expresarse y que hará lo imposible por convencerte de sus ideas. Tanto que, si siente que el bichito del amor lo picó, y que la persona responsable es a quien vos más amás, no tendrá problema en confesártelo y admitir sus verdaderas intenciones. Para este signo, el amor es un campo de batalla, y él tiene bien afilados sus cuernos.