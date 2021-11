Noviembre está al límite de terminarse y comienza el último mes del año, con todo lo que eso implica. Desde cierre de etapas profesionales hasta la llegada de las Fiestas de Fin de Año que este año prometen ser más “tractivas” que la del año pasado.

Y los astros acompañan todo el proceso que, sin duda, es uno de los mas importantes de los 365 que duró el 2021. Claro, en algún aspecto favorece a los distintos signos del zodíaco y, en otros, “complica” un poco las cosas.Pero hay “alguien” que siempre tiene reservado algo especial para cada uno de los doce integrantes del mundo astrológico y es nada mas ni nada menos que cupido que, lejos de pensar en las vacaciones, quiere aprovechar para hacer “de las suyas”.

.

A partir de mediados de noviembre todos los signos recibieron una invitación a profundizar su nivel de romanticismo lo que no solo implica que surjan amores impredecibles, sino que genera cambios de todo tipo.Se vienen tiempos de contratos, cambios de casa, nuevos trabajos y proyectos profesionales y todos tendremos las emociones revolucionadas, a flor de piel como quien diría… Pero es el tiempo ideal para dejarte guiar por los sentimientos que, esta vez, no te van a “traicionar”.

Para los arianos se vienen tiempos en que lo vas a pasar muy bien al lado de la persona que te enamoró. Los días que siguen para ti todo será alegría y diversión pero tenés que consentirte un poco y enfocarte un poco mas en tu cuidado personal y en la salud.

.

Los taurinos tendrán unas semanas un tanto complicadas porque no sabrán qué camino elegir. Serán tiempos de batallas y de tomar decisiones importantes que significarán un antes y un después en tu realidad. Si no sabés qué elegir, recuerda seguir la intuición que te marca tu corazón.En cuanto a los geminianos, contarán con toda la energía necesaria para hacer lo que quieran con un plus especial de noticias buenas que “tocarán” a su puerta, especialmente en cuestiones monetarias. Lo que si, es importante que tengas en cuenta el darle un espacio a la relajación.

Para los cancerianos, es la gran oportunidad para sentirse escuchados y dejar sugir las emociones que tanto lo atraviesan. Tu costado mas tierno, dulce y nostálgico regirán tu andar. Sólo conviene que tengas cuidado con los amores que se te presentan de un momento al otro y que no son lo mas recomedable que te pudiese pasar. Los leoninos transitan tiempos de limpieza absoluta no solo a nivel físico sino también espiritual, una parte muy importante del ser. Es momento de sacarte de encima todas esas energías negativas que tanto daño te vienen generando. La clave está, también, en no presionarte para encontrar pareja antes de que termine el año.

.

En cuanto a los virginianos, la posibilidad de arrancar de cero en tema de amores está golpeando la puerta. Ya no te vas a enganchar con las parejas que te robaron el corazón. Y si tienes pareja, es probable que surgan discusiones en las cuales no te conviene sumarte porque no te van a llevar a ningún lado. Así que, mejor, dejarlas pasar. Para los librianos, serán momentos en que la paz y el equilibrio emocional que tanto persigue, se instale en su vida. Incluso, recibirá muy buenas noticias tan inesperadas como gratificantes. Es tiempo para recuperar tu humor, recordar tu alma y soltar todo aquello que no te deja avanzar.

Los escorpianos tendrán un fin de año duro, no se puede definir de otra manera, así que a tener paciencia, señores. Se vienen cambios importantes a nivel emocional. Es importante que no tengas en cuenta la opinión de la gente que te envidia. Si estás en pareja, suaviza tu carácter y reacciones.En cuanto a los sagitarianos, después de semanas bastante complicadas arranca una nueva etapa donde, si tiene pareja, podrás cerrar el 2021 con broche de oro. Y eso también incluirá tus finazas, que no es poco…Para los capricornianos, a quienes les gusta tener todo “bajo control”, es momento de aprender que la vida, a veces, exige tiempos de relax y de pausa, y que eso es completamente normal. Se vienen noches súper intensas bajo las sábanas. Sólo déjate querer.

En cuanto a los acuarianos, cupido quiere que enciendas con todo tus sentidos y te llevará por ese laberinto. Las malas vibras te van a rodear una y otra vez para lastimarte. Es probable que sientas la tentación de aislarte y, por estos días, está bien así podés reflexionar y alejarte de lo que pudiese hacerte mal.Y, por último, los piscianos los sentimientos “sobre la mesa” senrán una constante y te encontraás en la encrucijada de no saber cómo manejarlos. Incluso, en asusntos del amor, es posible que las lágrimas se hagan presentes y, lo mejor que podés hacer por vos mismo, es manifestar lo que te está pasando para que tu pareja te escuche y lo pueda tener en cuenta.