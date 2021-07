Los signos zodiacales dicen mucho de uno mismo. A la hora de asesorarnos, buscar consejos y prevenir el futuro son los mejores aliados. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, nos hablan de la composición de nuestra personalidad y aquí es donde podemos encontrarnos con cosas que no nos agraden o no querramos admitir. De hecho, es posible afirmar que el rubro más polémico es el amor. Hay signos que solo buscan estabilidad y son mas enamoradizos, y otros que son más difíciles de engatusar.

Hay 4 signos que debido a su fuerte carácter les cuesta más seguir el hilo en una relación amorosa, ya sea por su autoritarismo o necesidad permanente de discusión, u otros por su obsesión por la perfección y los detalles y el fácil aburrimiento. Se trata de Aries y Leo, signos de fuego donde rige el Ego, Virgo, signo de tierra nublado por sus juicios, y Géminis, signo de aire, que en un abrir y cerrar de ojos lo perdiste de vista.

Aries

Según el medio, las personas nacidas bajo el signo Aries, generalmente entregan todo de sí cuando están en una relación, pero si ven que no están recibiendo lo mismo de su pareja empiezan a alejarse para evitar salir muy lastimadas. ”Su carácter extrovertido y su energía no permite que congenien bien con aquellos que son más conservadores”, dice el portal Semana. Las aries son menos compatibles con las personas de signos Cáncer y Capricornio, pero, por el contrario, con los de signo Libra o Escorpio la química fluye casi al instante.

Además, es un signo de fuego que discute por naturaleza. Suele buscar pelea inclusive cuando sabe que no tiene razón, pero no va a parar hasta ganar la discusión. Si queres estar con un ariano, lo más probable es que la mayoria de las veces tengas que dar el brazo a torcer.

Geminis

Las personas de este signo son otras que deciden darlo todo por su pareja. Son amantes de los viajes y las aventuras, pero si realmente la persona con la que están no cumple con sus expectativas, simplemente se van. “Las chicas de este signo no son compatibles con virgo y piscis y, aunque a veces suelen enamorarse, las cosas no siempre terminan bien. Pero no sucede lo mismo con sagitario, que es el signo que más se adecúa a ellas’', dice el portal.

Sagitario es su opuesto complementario ya que tiene todo lo que falta. Es el signo más aventurero por excelencia, y Géminis se aburre muy fácilmente. Necesita un programa distinto por hora y que lo diviertas las 24 horas, de lo contrario, te darás vuelta y notarás que se fue.

.

Leo

Según el portal, los leoninos siempre buscan ser el centro de atención de sus parejas, y puede que muchas veces sean personas difíciles de conocer. Es un signo que para lidiar con su inseguridad necesita siempre llamar la atención. Sin embargo, no quiere decir que no sean capaces de amar y entregarse para encontrar compatibilidad con alguien más. “Si leo nota que su pareja no es lo que esperaba, simplemente se va sin pensarlo dos veces. Los signos con los que no congenia son Tauro y Escorpio, pero con Acuario es todo lo contrario’'.

Virgo

Las personas de este signo suelen ser muy aventureras. “Aman el deporte extremo y todo aquello relacionado con la naturaleza, pero si notan que su pareja no es lo que ellas esperaban, no temen en romperle el corazón. Los signos con los que son menos compatibles son Géminis y Sagitario, pero con Piscis se complementa perfectamente’', dice el portal.

Los virginianos son muy perfeccionistas, tienen una obsesión por el orden y son de fácil juzgar. Medio paso en falso que de su pareja y huirá. Tienen la bara muy alta y es difícil saciarlo. Si tu pareja es de Virgo, tendrás que amoldarte a su rutina y no mover media pieza del tetris.