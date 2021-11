Pueden hacerlo con amor, pero hay ciertas personas que son simplemente irritantes. No quiere decir que sean malas personas, pero hay algo en su actitud que simplemente las hace difíciles de soportar. Todos conocemos a alguien, pueden estar en la oficina, en el edificio o en el grupo de amigos, pero siempre está esa persona que conviene esquivar.

Aunque no se crea en las cuestiones astrológicas, la disciplina es famosa por señalar las características de cada persona basada en su fecha de nacimiento, y la irritabilidad no es una excepción. Estos son los cuatro signos del zodíaco más infumables, según la astrología:

.

Escorpio

Los nacidos bajo Escorpio se pueden enojar rápidamente y esto los lleva a actuar de forma hiriente. También capaces de ser vengativos, si alguien los lastima no tendrán problema en sacar todo su arsenal para dejar en claro su posición. Su ira puede no tener límites, volviéndolos insoportables.

Aquellos que conocen a Escorpio saben dar un paso atrás cuando están de mal humor. Su aire de superioridad solo potenciará estas malas actitudes, haciéndolos capaz de cortar profundo con sus palabras y acciones y no sentir remordimiento por las consecuencias.

Virgo

Los Virgo siempre están poniendo a prueba a los demás. Es por esto que frecuentemente son percibidos como personas frías, calculadoras y antipáticas. También está su peor defecto: siempre buscan tener la razón, por lo que también son catalogados como tercos.

Puede ser difícil leer a un Virgo, sobre todo si tuvo un mal día o sus planes no salieron como debían. Sus respuestas pueden ser desconcertantes, por lo que su círculo intimo sabe actuar con precaución porque no saben en qué momento reaccionarán mal y terminarán siendo objeto de burlas o ironías.

Lidiar con estos cuatro signos del zodíaco puede ser una tarea insoportable.

Leo

El león del zodíaco es famoso por su capacidad de liderazgo, e infame por su gran ego. Vanidosos como nadie, suelen actuar con superioridad y no tienen vergüenza de presumir sobre sus logros. Por otro lado, no soportan que alguien sea mejor que ellos o que se convierta en el centro de atención.

Cuando están de mal humor, los Leo son personas hirientes y no dudarán en lastimar con lo que más les duele a los demás. Mientras saben reconocer su error y serán los primeros en pedir perdón, quienes los rodean prefieren mantener una sana distancia frente a sus comportamientos desagradables.

.

Aries

Los Aries son personas de mucho cuidado cuando están de mal humor. En una discusión buscan ser provocativos, desestabilizar al otro para salir victoriosos, y en su camino a la victoria no hay lugar para disculpas. No miden sus comentarios y causan mucho dolor. Además, no piden perdón con facilidad.

Aunque los Aries son nobles, en muchos casos se ganan esa fama de desagradables por su ira sin límites. Adicionalmente, cuando alguien lastima a un Aries, este buscará venganza para no quedarse con esa espinita.