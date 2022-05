Tener vínculos sociales es algo muy común en los seres humanos. Muchos consideran que el hombre necesita y depende de estas relaciones para su hábitat, otros creen que no es tan fundamental para sobrevivir.

Hacer nuevos amigos, pareja y conectar con personas desconocidas es algo que las personas lo hacen a diario. Sin embargo, hay quienes prefieren estar un poco más alejados de todo tipo de encuentro, reunión o lo que involucre a lo social porque disfrutan de la soledad.

Algunas personas disfrutan de la soledad antes que estar en compañía.

La gran mayoría de la comunidad toma la soledad como un rasgo negativo o "raro" en alguien. Pero, los que estudian a las personas dicen que conectar con uno mismo es la mejor oportunidad para conocerse a uno mismo, aceptarse y quererse tal cual para ser independientes.

No es lo mismo decir soledad que aislamiento social, no. De todas forman estas características no engloban a todas las personas del mundo. Hay signos más solitarios que otros, dependiendo sus personalidades.

La especialista en astrología, Sophia Pérez, contó que existe un ránking de cuatro signos más solitarios. Esos son Acuario, Escorpio, Capricornio y Piscis.

Acuario

Aquellos que nacieron bajo este signo se caracterizan por tener la capacidad de reflexionar y hacer una introspección para una mejor salud mental. Por esa razón, es muy fácil para ellos estar solos y no necesitan compañía constantemente.

Son independientes y con mucha confianza en sí mismos, lo que no significa que no puedan crear vínculos o conexiones profundas con alguien más. Aunque parezcan fríos por su personalidad, son muy leales y nunca dudan del compromiso que tienen con sus parejas.

Escorpio

Este signo tiende a vivir en soledad por elección propia. Cuando tienen que ir a encuentros masivos, van y la pasan bien pero no es el mejor plan para ellos. Estar solo y disfrutar de esto les da placer y hace que estén bien con si mismos.

Suelen ser desconfiados, por lo que cuando tienen que entablar una relación de cualquier tipo son muy precavidos porque no quieren terminar sufriendo. Piensan constantemente y son cautelosos cuando alguien nuevo se les acerca, ya que irrumpir su soledad no es opción. Cuando están solos creen que pueden ver mejor sus problemas y cuáles serían sus posibles formas de solucionarlos.

Acuario, Escorpio, Capricornio y Piscis los signos más solitarios.

Capricornio

Capricornio es muy selectivo para elegir quienes formarán parte de su círculo cercano. Muchas veces, esta exclusividad los transforma en seres muy exigentes con los demás. Por eso, tienen mucho cuidado a quien confiar su secretos, porque con cualquiera no lo hacen.

"Mejor solos que mal acompañados", una frase muy escuchada pero que para este signo es ideal porque es lo que mejor los describe. Disfrutan mucho la soledad y puede que encuentren una conexión muy especial en el trabajo, por eso pueden pasar la mayor parte de su tiempo en este ambiente.

Piscis

A simple vista Piscis no parece ser un signo solitario, o por lo menos que le guste serlo. Son muy sociables y empáticos para conocer gente y entablar nuevas relaciones. Sin embargo, no siempre es así.

Algunas veces es mejor estar solos para poder relajarse, organizar su cabeza, sus pensamientos y conectar con ellos mismos para encontrar las respuestas a lo que buscan. Como son muy sensibles, tienen miedo a salir lastimados al formar relaciones nuevas.