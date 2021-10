Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en el agujero negro donde cada signo es propenso a caer. Cada uno tiende a tener un habito que los hace daño y puede llevarlos a su destrucción, ya sea miedos, inseguridades o mentiras hasta vicios, adicciones, soberbia o el perfeccionismo.

A continuación, los signos y los hábitos autodestructivos de los que deben cuidarse según Horóscopo Negro. Con esta información ya sabrás con qué piedra no tropezar, y podras esforzarte para no caer en esa actitud. Lucha contra tu talón de aquiles.

Aries: el miedo a fallar

Esto es lo que le provoca rabia, frustración e ira. Fallar tanto a los demás como a sí mismo le da mucho miedo y cae en un círculo vicioso. Sabe que hay épocas en las que por más que haga cosas, nunca siente que es suficiente y siempre necesita ser el mejor. Esto es agotador y es su hábito autodestructivo.

Tauro: no sentirse suficiente

Tauro, no todo está en tus manos, y si algo no sale bien puede ser simplemente mala suerte. El taurino se hecha la culpa de todo y piensa a veces que es por su culpa, y se castiga. Se la pasa viendo sus defectos y le preocupa no estar a la altura de algo. Por otro lado, le da miedo sentir que no tiene dinero suficiente y que no concretará su proyecto de vida. Este es su círculo vicioso.

Géminis: amistades invasoras

Le gusta encontrar personas que le sigane el ritmo, pero a veces cae en manos de cualquiera. A veces se dejan manipular, porque sienten que tienen que estar siempre de buen humor para ellos y tener temas de conversación para que no se produzcan silencios. Así es como de repente las otras personas se transforman en su mundo.

.

Cancer: sentirse abandonado

Es su miedo más profundo y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de no quedarse solo. Esto también lo lleva a hacer sentir a la gente de su alrededor que le deben mucho, y por eso no está bien que no te presten la atención necesaria. O te provoca ansiedad, porque piensas que debes darles mucho para que no se vayan de tu lado. Por eso, si tienes la tentación de darle vueltas a alguna mala experiencia que te ocurra relacionada con esto, te costará muchísimo salir de ese hábito.

Leo: no sentirse reconocido

Necesitas que los demás también se den cuenta y que no te traten como a un cualquiera. Sobretodo si te esfuerzas en algún ámbito y sientes que tu familia o amigos no te apoyan o no te lo reconocen comienzas a caer en ese hábito, piensas que quizás no les importas lo suficiente o que nada de lo que hagas les hará sentir orgullosos. Incluso que lo que te importa a vos no vale para nada.

Virgo: relaciones tóxicas de pareja

Te cuesta mucho confiar en alguien, encontrar a la persona perfecta, y cuando al fin lo haces y te abres a esa persona, en tu cabeza no cabe la idea de dejarla, aunque sepas que no es la mejor para vos. Aguantas y te das excusas absurdas para no terminar la relación.

Libra: querer estar bien con todo el mundo

Te encanta que la vida fluya equilibrada, pero muchas personas se aprovechan de esta cualidad tuya, convirtiéndola en una debilidad para manipularte. Es imposible complacer siempre a todo el mundo, así que lo mejor será que decidas tú a quién realmente quieres ayudar, según tus propias ideas, y no ir nunca en contra de lo que tú piensas o sientes.

Escorpio: intensidad al extremo

El hábito autodestructivo en el que sueles caer tiene que ver con tu manera de entender las relaciones y los rechazos. A veces sientes que una amistad o una pareja tiene que estar en todo momento para ti, porque realmente tú lo estás para ellos y solo necesitas saber que es recíproco. Pero cada persona tiene su manera de ver la amistad y de implicarse, esto es lo que te puede hacer comerte la cabeza durante mucho tiempo.

Sagitario: tapar problemas

Tu hábito autodestructivo es no aceptar que en la vida no siempre estamos felices. Por ejemplo, empeñándote en hacer ver que no hay ningún problema en tus relaciones, o queriendo ocultarlo, ya sea escapando hacia otro lugar, evadiéndote o ignorándolo deliberadamente.

Capricornio: expectativas muy altas

Con estar pensando día y noche en tu futuro y cómo gestionar el presente. Quieres que pasen cosas que muchas veces tardan en llegar, y aunque sabes que la vida necesita tiempo para plasmar las metas, a veces ves cómo hay gente que le llueve la suerte desde el cielo sin hacer nada.

Acuario: el aislamiento

Siente que si no hace lo que quiere todos los días, no es libre. Pasas por alto los sentimientos de la persona que tengas a tu lado, si te has sentido un poco agobiado por algo, te metes en tu mundo y ya saldrás cuando te apetezca. Lo peor es que en ese aislamiento estarás deprimido e intentando evadirte de la forma menos sana posible para tu mente y tu cuerpo.

Piscics: no querer ver la realidad

A veces le resulta dolorosa y se pone la venda en los ojos. Le cuesta aceptar los rechazos de las otras personas, sus errores, y que la vida no esté sacada de un cuento de hadas. Por eso te niegas a aceptar la culpa que puedas tener, o, mejor dicho, la responsabilidad ante las cosas.