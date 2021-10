Para los extrovertidos, conocer gente nueva no es un trabajo duro ni les genera algún problema interno. Suelen ser personas con una marcada actitud alegre, divertida y solidaria. Es por esto que muchos signos del zodiaco se sentirán identificados con esta descripción.

Para descubrir cuáles son los signos más sociables, amigables y cararrotas de los 12 famosos del horóscopo, la astrologa Sophia Pérez, conocida en las redes sociales como @esophterica, habló con El Espectador para repasar quiénes son los que reúnen todos estos requisitos.

Las personas extrovertidas suelen ser muy expresivas, comunicativas, y sociales. Descubrí si sos de los signos más extrovertidos.

Sagitario

No podía ser de otra manera: las personas nativas de Sagitario encabezan el ranking de las más extrovertidas del Zodiaco. Seguros de sí mismos y muy desinhibidos, no sienten vergüenza de nada. Su optimismo y gran efusividad los convierte en personas amables con todos. Se ganan el cariño de los demás por ser alegres y divertidos, incluso cuando hay problemas. Además, poseen una sonrisa magnética y contagiosa que les hace conocer mucha gente constantemente y no les cuesta crear conexiones nuevas. Su carácter extrovertido hace que vivan el momento sin que sobre analicen lo que sucede.

.

Aries

Otro signo de fuego lidera el top de los más extrovertidos: los de Aries llevan esta cualidad en su naturaleza. Les encanta compartir momentos especiales con amigos y familia, hacer nuevas amistades, y ampliar su agenda de contactos del celular o su número de seguidores en Instagram. No sienten ni un poco de pudor de estar expuestos frente a un número grande de personas. Suelen adquirir una rápida popularidad gracias a su personalidad divertidas y aventurera.

Géminis

La gente de Géminis es alegre y divertida. Disfrutan de hacer reír a los demás, contagiar su buena actitud, y adoran ser el centro de atención en todos los contextos donde se desarrolle. Son buenos conversadores, así que suelen tener muchos amigos. No les cuesta llevarse bien desde el principio con los desconocidos. Al ser tan sociables y comunicativos suelen estar al tanto de todo lo que pasa en la vida de los demás.

Leo

Los leones del zodiaco están llenos de vitalidad y energía excesiva. El cuarto lugar del zodiaco en el ranking de los más extrovertidos no les sienta mal. Aman las reuniones sociales, que el reflector los apunten a ellos, y son buenos liderando temas de conversaciones. Leo transmite sus ideas de forma muy clara y puede convencer a los demás de que tienen razón. Su personalidad es carismática, por lo que integran rápidamente a desconocidos en su círculo social.

.

Libra

Si estás planeando una fiesta y no sabes dónde hacerla, pregúntales a tus amigos Libra. Lo más probable es que te presten su casa sin problema y que se conviertan en el alma de esa reunión. Las personas nacidas bajo este signo disfrutan de conocer a mucha gente y contar con varios amigos. Les fascina ser muy sociables y hablar largo y tendido con nuevas amistades. Además, al evitar el conflicto y ser conocidos por su sentido de justicia, son personas que rápidamente se ganan el cariño de los demás.