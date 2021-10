Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

A todos nos salta la térmica de alguna manera en particular, y el motivo disparador suele ser diferente en todos. A algunos les molesta la mentira, a otros la traición, y a otros un simple comentario de mal gusto. Hay 3 signos del zodiaco que antes de hacerlos enojar o jugarles una mala pasada, pensalo dos veces. Ni ellos saben de lo que son capaces cuando se enojan.

Es un estado en el que no querras conocerlos jamás. Este tridente puede ser muy peligroso si se enoja. Según MDZOL, estos signos son los que no hay que hacerlos enojar jamás:

Aries

Son impulsivos por naturaleza. Pensar antes de actuar no es lo suyo, y menos con las palabras que puedan salir de su boca. Son los más explosivos del zodíaco cuando se molestan. Si les llegan a fallar en la confianza o sufren una traición, son de pagar con la misma moneda. Puede llegar a decir cosas que jamás imaginaste y si se le ocurre hacer daño, lo puede llegar a cometer.

Escorpio

La traición, la deslealtad y el abuso de confianza son situaciones que sacan de control al nacido bajo este signo. Son vengativos, no olvidan ni perdonan si les hiciste daño, así que prepárate porque te hará saber su furia y odio. Es un signo que no teme entrar en las profunidades y sacar lo mas oscuro dentro tuyo.

Géminis

En general son calmados y diplomáticos para evitar discusiones. Sin embrago, también son muy inteligentes, perceptivos, impredecibles y analizan todos tus movimientos, por lo que no es recomendable ocultarles cosas ni mentirles. Son los más manipuladores del zodiaco y cuando se enojan sabrán como dar vuelta la tortilla. Quizá no hagan daño físico pero sí verbal, pues es un maestro con las palabras y no teme sacar los trapos al sol.