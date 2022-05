Son pocos los suertudos que nunca tuvieron que enfrentarse a una infidelidad, ya sea en el amor o en cualquier otro tipo de relaciones. Estos engaños duelen, pero también nos dejan valiosas lecciones de vida para, poco a poco, comenzar a detectar con más facilidad a la gente traicionera que nos terminará lastimando.

Aun así, hay cuatro signos en el zodíaco que nunca terminan de aprender, y siempre caen en una nueva traición. Caracterizados por su bondad y confianza, se lanzan al amor sin pensarlo dos veces, y terminan abriendo las heridas de siempre.

Conocé si tu signo se encuentra en esta lista y qué podés hacer para evitar caer en el próximo engaño:

Signos del zodiaco que sufren más infidelidades

Estos cuatro signos siempre están cayendo en el engaño de sus parejas.

1. Cáncer

Tristemente, es la cálida y hermosa naturaleza con la que ama el Cáncer lo que deja su signo en la cima de este ranking. Este signo de agua se entrega ciegamente a cada nuevo enamoramiento, porque no conoce otra forma de querer. Esto no quiere decir que sea tu culpa la traición del otro; hay gente que nunca aprendió a amar tan bien como vos, y no es tu responsabilidad intentar enseñarles. No dejes que la basura de otros apague tu luz.

2. Piscis

La compasión de Piscis es uno de sus rasgos característicos: profundamente emocionales, les cuesta darse cuenta de las malas energías que esconden los demás. Cuando inicia una relación tiene la seguridad de que esa persona está en la misma sintonía. Es de esa confianza que los infieles se agarran, disfrazándose de sinceridad y tirando esa confianza por la ventana. Ten claro que un infiel es alguien que ni siquiera se ama a sí mismo, no permitas su inmadurez te afecte.

3. Libra

La indecisión de Libra puede ser la razón de su calvario. Los nacidos bajo este signo tienen la distraída tendencia a ignorar las banderas rojas al inicio de una relación, perdiéndose en las aparentes cualidades de su pareja y obviando las advertencias. Así terminan confundidos y dolidos cuando se revela la traición. Libra, nunca dejes de confiar en el amor, pero abrí los ojos a las actitudes de los demás, los infieles no son tan sigilosos como quisieran.

4. Tauro

La razón por la que los infieles buscan a Tauro es porque es muy firme. Serios y comprometidos, no dan vueltas a la hora del amor: desde el principio, ponen las cartas sobre la mesa y demuestran su fidelidad y lealtad con gran naturalidad. El problema es que confían en que el otro esté en la misma página. Una clara comunicación podrá evitar la mayoría de los malentendidos, pero los Tauro no tendrán problema en dejar sin aliento a quienes no se merezcan su fidelidad.