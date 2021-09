Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en esos signos combativos. Los que no les gusta perder ni a las canicas, y por ende, siempre se las ingenian para ganar. Si discutes con ellos lo mas probable es que salgas mal parado. No importa si tenes la razón, ellos siempre sabrán cómo dar vuelta la tortilla. Son combativos por naturaleza y no solo siempre ganan, sino que les gusta buscar pelea.

Esto no quiere decir que sean malos. Como todos los signos, es simplemente su lado oscuro. Todos tienen uno que recae en un lugar diferente. A este grupo se les da por pelear, discutir y siempre querer ganar.

Escorpio

Es signo es el número uno de la lista. No es que le guste pelear o discutir, pero no puede morderse la lengua cuando sabe que lleva razón y que nadie se la da. Esta forma de ser es parte de su esencia. Para ganar una discución, al escorpiano no le temblará la lengua si tiene que sacar a la luz secretos oscuros y palabras que puedan ser sumamente dañinas.

Aries

A este signo se le hace muy difícil reconocer que está equivocado, y eso es lo que hace que ande peleando con todos. Es discutidor por naturaleza. Le busca el pelo al huevo y siempre pensará que su punto de vista es el único posible. Si intentas enfrentarte a alguien de este signo no podrás ganarle una pelea, a menos que seas muy paciente.

Leo

La personalidad de este signo es feroz y todo lo intensifica. De las discusiones con Leo, deberás esperar un lenguaje bastante explosivo, tanto verbal como corporal demostrándolo inclusive desde sus emociones. Leo es soberbo, y cuando le tocan el ego sacará la bestia interior. El león es el rey de la selva y te lo recordará en toda oportunidad que tenga.

Cáncer

Ahí donde lo ves, el signo del cangrejo tiene un genio de mil demonios. No lo busques porque sacará sus pinzas. Por momentos pueden ser muy tranquilos pero por dentro su cabeza no para de pensar y de crear situaciones que motiven a una pelea con otra persona. Su premisa para la vida es la siguiente: "No hay mejor defensa que un buen ataque".

Géminis

Es un signo luchador y pelea constantemente. Antes de empezar una discusión con Géminis, lo mejor será que lo pienses dos veces. Además, es el signo más manipulador y calculador del zodiaco. Es hábil con las palabras y es el primero en saber dar vuelta las cosas.