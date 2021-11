Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en uno de los rubros más buscados en Google. A la hora de recurrir al horóscopo, mayormente es por dos motivos: el futuro, y el amor. Quien se embarca en una relación lo primero que se busca como dato de color es el signo del zodiaco de la respectiva pareja. Aqui es donde podemos encontrarnos con buena información, o mala. Si es histérico, obsesivo del orden, sensible, responsable, enérgico o peleador son todos datos que aporta el horóscopo.

A continuación te mostramos los cuatro signos que portan una característica muy fuerte: no siguen órdenes de nadie. Por las dudas van contra la corriente, se revelan ante todo y no les gusta que los dominen. Tienen fuerte carácter y para ellos, las reglas fueron hechas para romperse. No tienen problema con la opinión de los demás y el qué dirán, ni tampoco se hacen problema afrontando consecuencias.

.

Aries

Los Aries son personas líderes en varios aspectos de su vida, sin embargo, cuando se trata del amor no tienen ningún problema con dejarse llevar, ya que para ellos es muy cansados tener el control de todo. Su carácter fuerte hace que ha veces pierda la cordura, como bien lo representa la cabra.

Son personas a las que no les gustan mucho las reglas y que disfrutan más de resolver las cosas sobre la marcha que planear detalladamente cada movimiento. En una discusión, incluso sabiendo que puede estar en lo incorrecto, Aries tratará de ganar y buscará salir triunfante. Es discutidor por naturaleza e ir contra la corriente es su especialidad.

Tauro

Los taurinos son por excelencia el signo que más se hace valer. No le gusta que lo pasen por arriba y su dignidad e ideales están ante todo. Siempre están con temor a traiciones imaginarias, y a ataques en los que en realidad nadie está pensando.

Se mantienen en su posición y pocas veces cambian de parecer. Aunque su rebeldía no es notoria a primera vista, los Tauro la manifiestan a través de la negación. Si un Tauro dice no, no hay nada que hacer para cambiar esa respuesta.

Sagitario

Al igual que Aries, Sagitario es un signo zodiacal de fuego. Además del ímpetu que da este elemento, Sagitario se caracteriza por conseguir sus objetivos por medio de la perseverancia. Así que una vez se le mete algo en la cabeza, no descansará hasta lograrlo y bajo sus propios términos.

Acuario

Aunque los Acuario suelen ser personas pacíficas y tranquilas, les sobra confianza sobre sus métodos a la hora de hacer cualquier cosa. Es un signo lleno de ideales, convicciones y visiones sobre el futuro. Es disruptivo y nació para ir en contra del sistema. Es por esto que les es tan difícil lograr obedecer el plan de otros. Esto significa también que son rebeldes en el momento de adaptarse a una forma de trabajo distinta a la de ellos.