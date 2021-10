Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en el rubro más búscado dentro del horóscopo: el amor. Cuando uno entabla una relación amorosa, por más que no lo admitan, lo primero que hacen es averiguar cual es su signo del zodiaco. Este brinda un pantallaso de lo que puede ser esa persona, y además, si es compatible con el de uno mismo.

Si bien cada signo tiene sus virtudes y defectos, y todos dan lo mejor en una relación, hay un tridente predilecto que se comporta como príncipe azul. Son los mejores novios que alguien puede tener, no solo por la pasión y el fuego que emanan, sino por el compañerismo, la lealtad y la energía que brindan.

Escorpio

Místicos, leales y complacientes. Tener cerca a un Escorpio, es darte la oportunidad de viajar hacia lo mas profundo de tu corazón y sacar a la luz tu pasión mas oculta. Escorpio no puede evitar ser el mejor novio, porque es encantador, inteligente y es el Dios de la intensidad. Se encarga de satisfacer las 24 horas a su novia, tanto en la cama como en lo sentimental.

Una relación con Escorpio es disfrutar de la fiesta, de la vida, de todo a tu alrededor. Les gusta amar sin grises. Para ellos es blanco o negro. Si un escorpio te dice que te ama, puedes confiar plenamente. Se entrega fácilmente y no teme admitir que está enamorado, y quedarse ahí por un buen rato. Se aferra a las cosas y no las deja ir. Es el que deja todo por amor.

Géminis

Una vez que aman ya no hay marcha atrás, es alguien que te respeta, te escucha, te cuida y te admira. Engancharlo es complicado, pero una vez que llegaste a el, no te soltará jamas. Es un signo disperso, inquieto y le gusta estar en ochenta lugarez a la vez. Pero una vez que encontró su lugar, ya está.

Cuando Géminis llega a tu vida tienen el don de transformarte, de sacar lo mejor de ti. Porque son magia, son esas personas que nunca se rinden, que siempre preguntan y se aburren fácilmente, así que necesitan estar renovando para no caer en la rutina de pareja. Si hay algo que tendrás de sobra con Géminis son actividades, programas, ideas nuevas y todos los días algo nuevo, pero con diversión asegurada. Prepara los pañuelos si estas con el, porque llorarás de la risa.

Libra

Un abrazo al alma, así es cómo podríamos definir lo que se siente estar con un Libra. Es el signo mas romántico del zodiaco, aquel que te da el beso en el Titanic como Jack a Rose. Es considerado uno de los mejores novios que tendrás en tu vida y es por su armonía, brillo y belleza. Son luz, irradian amor en todo lo que hacen. La empatía y la solidaridad es algo que aplican todos los días. Libra es es la pareja que te sostendrá la sombrilla bajo la lluvia.

A Libra no le gustan las falsedades, ni la injusticia y mucho menos la tormenta. Libra quiere una relación sana, en donde los dos se apoyen, en donde los filtros no existan, en donde sean capaz de derrumbarse por tantas emociones, pero abrazarse fuerte, para continuar. Libra entrega el corazón y se enamora genuinamente. Es un compañero de diez que se ocupará de sacar lo mas bello dentro tuyo, aunque a veces no lo veas.