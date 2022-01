El año recién está comenzando y es muy fácil ponerse metas que ya sabés que no vas a poder cumplir. Pero también está la opción de analizarse internamente y encontrar eso que solo se ha transformado en un peso que no te deja volar. A veces se trata de otras personas, pero otras tantas de actitudes y hábitos malos. El Horóscopo Negro te puede ayudar a encontrar eso que deberías dejar ir este 2022 para enfocarte en tus objetivos y amarte por encima de todo.

Aries

Tenés que aprender a dejar ir tu ira, eso es lo que hace que gente valiosa se aparte de vos. Sos mucho más que tu mal humor, pero cuando peleás con un ser querido te enfurecés y no entendés razones, además de que te defendés intentando hacerle daño al otro para que sienta tu dolor. No te descargues con inocentes.

Tauro

Tal vez no te lo dicen muy a menudo pero tenés derecho a ser feliz. No te escondas de las emociones, dejá entrar a las personas, y sobre todo no te conformes en tu burbuja de aparente zona de confort.

Géminis

Tenés que dejar ir el pasado, sos tu peor enemigo. No pierdas el tiempo en culparte por cosas que ya pasaron y que no podés cambiar. Centrate en tu presente para no apagarte.

Cáncer

Tenés el problema más altruista del horóscopo: no sabés cuándo parar de dar y dar. Ser generoso está bien, pero no a costa de dejarte siempre como lo último en tus prioridades. Proponete resolver tus propios problemas y dedicarte aunque sea la mitad del tiempo que pasás preocupándote por quienes te rodean.

Leo

Tenés más de una cosa para dejar ir, pero lo principal y que se te ha vuelto contraproducente, es tu adicción al celular. Mirar memes, tuits, no pueden ser un pretexto para evadirte de tus emociones. El presente se te está yendo mientras vos estás en tu teléfono y hay muchas cosas y personas que ya no volverán.

Virgo

Hay dos cosas importantes en las que te tenés que centrar y están muy relacionadas: intentar mantener todo perfecto y siempre querer tener la razón. Ambas te llenan de estrés y ansiedad. Tenés que aprender que no tenés la verdad del universo y siempre es bueno aceptar escuchar otra visión.

Libra

Dejá ir la desconfianza, pero no solo en los demás sino también en vos mismo. Si no confías en vos mismo, ¿quién más lo hará?. Dejá de criticarte tanto y vas a encontrar un mayor equilibrio y sobre todo paz.

Escorpio

Los rencores que has acumulado te van a empezar a pasar factura si no te liberás y recordá que no sos culpable por las malas acciones de los demás, que eso no se convierta en un obstáculo. Hay personas que merecen tu cariño y otras no, aprendé a diferenciarlas.

Sagitario

Alejate de las trabas, de los miedos que te impiden disfrutar el momento y sobre todo concentrarte en vos mismo. El 2022 es un año en el que tenés que dedicarte a luchar por lo que querés, no ese proyecto material que anda rondando, sino en eso que te llena el alma.

Capricornio

Está bien que no seas conformista, todos te reconocen como una persona enfocada en conseguir sus objetivos pero tenés que dejar ir tus expectativas tan altas. Lo estás haciendo bien, no dudes de tus pasos y no seas duro con vos mismo.

Acuario

Sos una persona demasiado sincera como para rodearte de personas tóxicas. Dejá ir a esas personas que se acercan solo por conveniencia, no es saludable rodearse de gente con mala vibra y que no tendrán contemplaciones en clavarte un puñal.

Piscis

Dejá ir el agobio por un futuro que todavía no ha llegado. Tenés que dejar a un lado las preocupaciones por algo que todavía no sabés si va a pasar. Este 2022 tiene que ser un año de sanación y no de la boca para afuera, tenés que hacer verdaderos cambios.