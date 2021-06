El fin de semana entrante llegó de la mano de varios eventos astrológicos, como la luna llena en Capricornio y el ingreso del Sol en Cáncer. Esto traerá muchos cambios para los signos zodiacales, por lo que a cada uno le convendrá prevenir antes que curar. Los 4 elementos de ellos (tierra, aire, fuego y agua) se verán potenciados en el punto cúlmine de esta semana tan poderosa. Según Horóscopo Negro, estas son las predicciones para cada signo.

Aries

No debe permitir que los problemas inesperados le roben la paz que está tratando de construir. Es fin de semana, hay que descansar la mente, el cuerpo, resetearlo todo, y hacerlo ya. Deja de cuestionarte cosas que ya pasaron y que no te hicieron ningún bien. Tu cabeza últimamente se va a pensamientos del pasado, que quizá en su momento no te hicieron bien. Hay que soltar. Este fin de semana es para desintoxicarte y de paso, llegará una señal inesperada.

Tauro

La Luna en Capricornio de este finde te está afectando. Andas con muchos altos y bajos. Se te está haciendo difícil manejar el torbellino de emociones. Este fin de semana te dará una pereza absoluta salir de tu casa, y a la vez tienes nervios respecto a una persona con la que quieres volverte a encontrar, mantener una conversación, o por lo menos, saber qué es de la vida de ella. Haz lo posible por estar bien, haz lo posible por hablar con quien debas y ya. Esa persona te verá radiante, y sabrá lo que se perdió.

Geminis

Andarás con las emociones a flor de piel. No quieres más monotonía. Debes desintoxicarte de esas personas que hacen tu día a día más difícil. Si sales, vas a ver como una persona quiere algo de ti y será más que amistad, de alguna manera se va a acercar y dejará señales. Es posible que no quieras verlas, pero esa persona está pensando mucho en ti. Haz lo que te apetezca. Estas en un momento donde quieres verte bien, salir, y gustar. Haz lo que te apetezca.

Cancer

Este fin de semana se sale. Es bueno para que tu mente se relaje un poco, ya que estás a punto de estallar con determinadas situaciones. Necesias reírte con amigos. No estás pasando por tu mejor momento, pero dentro de muy poco cerrarás un ciclo que te hará respirar en paz de una vez. Por favor, este fin de semana piensa en ti, y que tu mayor preocupación sea a dónde ir o qué hacer para pasarlo bien.

Leo

Te estás peleando contigo mismo. Este fin de semana tienes que relajarte y descansar, las redes no te harán mucho bien ahora, sobre todo porque querrás "stalkear" a quien no debes. Una noticia fuerte de una tercera persona sacudirá tu vida y te hará replantearte muchas cosas.

Virgo

Este fin de semana tene cuidado con lo que deseas. Cuidate de los excesos, obsesiones, y de aquellas personas que aparecen en un momento determinado solo por interés, ya que luego desaparecerán. Intenta cubrirte las espaldas y dejar de pensar que tienes que ayudar a todo el mundo, porque ninguno lo vale. Tendrás una discusión fuerte que te hará sacar un lado tuyo que no te gusta. Estás cansado de callarte y de aguantarlo todo. Ademas, tendrás una conversación profunda con alguien y tu seras quien de el primer paso.

Libra

Tienes una energía increíble pero este fin de semana deberías relajarte y darte un homenaje. Como sea. Pide una buena cena, haz una salida con tus amigos con precaución, disfruta de un día de campo y naturaleza. Si alguien te “busca” contrólate, no dejes que tus palabras sean las que estropeen todo. Vas a renunciar a algo porque en realidad quieres ir detrás de unos objetivos que te has marcado, y por desgracia no se puede todo.Algo grande se viene pero tendrás que saber dar los pasos adecuados, pensándolo mucho antes.

Escorpio

Tienes que recordar que cuando una oportunidad se cae llega otra. Hay ciertas cosas que no han salido como querías pero no es tiempo de lamentaciones. Las cosas van a ir bien, tu vida poco a poco se está organizando y te mereces un buen descanso por ello. Huye de toda persona que te tire mala onda. Puede que alguien te necesite, pero no te lo pida directamente.

Sagitario

Aunque te gustaría descansar, hay que solucionar algunos problemas pendientes con ciertas personas. Este fin de semana no esperes nada de nadie y preocúpate por atender tu vida de una vez. Estás dejando de hacer cosas que realmente te motivan por agradar al resto. Lo que es para ti, llegará tarde o temprano, no desesperes. Desconecta y disfruta del fin de semana tanto como puedas. Todo va a cambiar muy pronto.

Capricornio

Ha llegado tu momento, Capri. Te ha costado lo tuyo pero por fin te estás empezando a dar cuenta de quién eres realmente, de lo que puedes llegar a ser, de lo que mereces. Es fin de semana y te mereces celebrar tu vida por todo lo alto. Las despedidas, los reencuentros, hasta esos “hasta nunca”. Celebra que estás vivo y que tienes ganas de comerte al mundo. Te espera algo importante que probablemente cambie aún más la forma que tienes de ver las cosas. Tus emociones estarán a flor de piel pero sabrás como llevarlas. Y no tengas miedo de lo que llega, o a decir sí. Deja de pensar en lo que puede pasar, en lo que debería o en lo que no pasó. Lo que ya pasó, pasó. No te enrolles.

Acuario

Comienza un nuevo fin de semana Acuario y tienes que tener dos cosas claras: come bien e hidrátate y deja a un lado el estrés. A veces le pones tanta pasión a lo que haces que te olvidas de ti mismo. Este fin de semana será bueno, siempre y cuando te organices. No dejes las cosas para última hora porque si lo haces acabarás hasta arriba de ansiedad. Hay temas que solucionar y conversaciones pendientes, pero primero vas tú. Déjate de tonterías y de quebrarte la cabeza por lo que ya no merece la pena.

Piscis

Este fin de semana evita el peligro. No te dejes llevar por impulsos cuando sabes perfectamente qué es lo correcto. Hay una persona de la que no te fías últimamente. En vez de tener la mente cerrada en lo que se va, mira todas las cosas que llegan. Ten cuidado con los celos absurdos. Piscis, llega una etapa de transición y de mucho pensar, pensar si sí o si no, si merece la pena o no la merece. Y no sólo de un asunto, si no de muchos. Encabrónate con quien debas, pero no con la vida.