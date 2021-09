Los signos del zodíaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez, pondremos el foco en uno de los rubros más googleados del horóscopo: el amor ¿Qué busca cada signo en su pareja ideal? ¿Cómo prentenden que sea su alma gemela? Acá no solo hablamos de gustos y hábitos parecidos, sino de algo más profundo. Las palabras "alma gemela" tienen mucho peso y para cada signo significa algo diferente. Todos queremos encontrar a ese "otro yo" en una pareja y generar esa conexión profunda.

A continuación, descubrí qué busca cada signo en su alma gemela.

Aries: un cómplice de locuras

Aries se queda con alguien que no lo frene, que lo inspire, que le aplauda sus arrebatos. Se queda con quien le ponga emoción a sus días, quien rompa con la rutina, quien sea capaz de ponerle diversión a una tarde entera en la cama.

Tauro: alguien sinónimo de tranquilidad y amor

Para Tauro el alma gemela es mucho más que el concepto que han idealizado. Significa alguien que no se rinde, que se quede a su lado para apoyarlo al cien por ciento. Se queda con alguien en quien confíe, con quien pueda ser sin ningún tipo de filtro. Se queda con quien se convierta en su confidente, con quien pueda compartir miedos, tristezas, alegrías, sueños.

Géminis: alguien curioso que rompa las reglas

Géminis quiere un alma gemela que sea curiosa, que tenga la pasión para atreverse a hacer todo lo que se le ocurra, lo más loco. Alguien que no sea aburrido, que le ponga chispa a sus días, que no le tema a los cambios. Géminis quiere un alma que sea su complemento, la pieza que estaba buscando.

Cáncer: una conexión de miradas, abrazos y caricias

Cáncer define el alma gemela como ese amor incondicional, el que no se puede describir fácilmente, pero que se nota en las miradas, en la forma en que se abrazan, en los besos en la frente, en las palabras que sanan. Se queda con quien le dé vida a sus días, con quien pueda compartir la mañana, la tarde, la noche, las locuras. Quiere comunicación sin tener que prohibirse nada, sin tener que fingir cuando algo le hace llorar, enojarse o tener esas ganas desesperadas de gritar.

Leo: alguien que brille junto a el

Se queda con quien le hace sentirse especial, admirado, amado. Alguien que tenga las mismas ganas de salir adelante, que no se rinda, que trabaje duro para convertirse en su mejor versión. Leo quiere a alguien que tenga el éxito en sus palabras y en sus acciones.

Virgo: alguien que se sumerja en su mundo

Necesita a alguien que no se asuste de su perfección y se acople a su modo de vivir. Pero también alguien que no tenga miedo a divertirse, a mostrar su lado más vulnerable y dejar que su niño interior tome el control de vez en cuando. Virgo necesita a alguien que esté listo para los planes, para el cuidado, para el amor. Alguien que no se vuelva una carga, si no el apoyo que tanto estaba esperando.

Libra: una amistad genuina

No es que no crea en el amor, es que necesita un lazo más genuino que sólo lo que hay en una pareja. Se queda con la persona que no juzgue, la que apoye, la que motive. Su alma gemela es quien tiene el valor de vivir cada instante como si no hubiera un mañana. Se queda con quien sea capaz de darle esa cercanía única, ese calor de hogar.

Escorpio: empatía pura

Escorpio odia tener que mostrar su lado vulnerable a las personas equivocadas, a quien dicen amar pero en el momento menos pensado atacan por la espalda. Se queda con quien le dé más sonrisas que tristezas, con quien tenga la honestidad, la valentía y el compromiso de tener algo sano. Su alma gemela es esa válvula de escape en la que puede apartarse un momento de lo malo de la vida.

Sagitario: alguien que lo haga reír y le de ganas de vivir

Ese ser que pinta de colores tus días grises, que no te suelta en los peores momentos y está ahí para aplaudirte tus victorias. Se queda con quien sea capaz de lanzarse al ruedo, quien no tema agregarle un toque de adrenalina a sus días. Necesita un compañero con quien pueda despertar feliz, con quien le recuerde que cada día es una nueva oportunidad para amar.

Capricornio: valores comapartidos

Capricornio es quien no cae fácilmente en cuentos de hadas, quiere a personas que tengan el valor de darlo todo sin miedo al compromiso. No quiere superficialidades, palabras bonitas, quiere un alma gemela que esté dispuesta a compartir sus valores, alguien que cumpla con sus expectativas. Alguien que valore, que trabaje duro para ser su mejor versión. Alguien que respete su individualidad pero que al final del día se encuentren.

Acuario: pensamientos profundos y nivel intelectual

Necesita mucho más que un cuerpo, quiere lo que hay en tu mente, en tu corazón. Acuario encuentra a su alma gemela cuando se da cuenta de cómo esa persona trata a los demás. Alguien que tenga pensamientos profundos, con un nivel intelectual que lo invite a tener pláticas largas. Acuario es quien rompe con lo convencional, quiere a alguien que se atreva.

Piscis: alguien con quien soñar

Se queda con el alma gemela que le inspire arte, con quien tenga ese lado soñador, intenso, empático. Piscis se queda con quien le dé paz, amor, la seguridad de que pueden estar juntos. Se queda con quien esté dispuesto a ir a su ritmo, con quien aprecie la naturaleza, el dolor y la felicidad de otros.