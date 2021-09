Los signos del zodíaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en algo que puede parecer superficial y poco profundo, pero no lo es. Dicen que los borrachos dicen la verdad, o sacan a la luz sus sentimientos y pensamientos más reprimidos. Si se acude al horóscopo, se puede saber con exactitud cómo vive cada signo los efectos del alcohol y se comprobará que a veces la frase se equivoca.

¿Cómo es cada signo estando ebrio? Información útil para saber como tratar a ese amigo, pareja o familiar en una noche pasada de copas, o mismo para reírse de uno. A continuación, las características de cada signo en su modo 'ebrio' según Horóscopo Negro.

Aries

Cuando se pasa de copas su lado arrebatado toma el control, la seriedad pasa a segundo término y se asoma su lado agresivo. De todas formas siempre mantiene la cordura, pero no te metas con el ni le hagas bromas pesadas. Aca sí los borrachos dicen la verdad, por más cruda que sea.

Tauro

Signo ideal para gozar de un buen vino. Es simple, quiere pasar el rato, divertirse, escuchar buenos chistes y una que otra anécdota desconocida. Pero el principal objetivo de Tauro cuando ya está ebrio es la comida. Al ser el signo más goloso del zodiaco, arrasa con toda botana o postre que se le atraviese en el camino. No necesita beber hasta perder la memoria, para disfrutar, bastan unos cuantos tragos y de vuelta a casa.

Géminis

Géminis es de los que disfruta la fiesta a lo grande. Es el tipo de compañía que una vez que se deja llevar su conversación fluye, es tan interesante todo lo que tiene que decir, que se vuelve el alma de la fiesta. Se pone muy divertido, te roba carcajadas y realmente se te pasa el tiempo en un abrir y cerrar de ojos.

Cáncer

Digamos que en el momento que los tragos hacen su efecto, también se asoma ese cúmulo de problemas que se han encargado de formar un nudo en la garganta. Con Cáncer puedes cantar las canciones más dolidas y terminar afónico a la mañana siguiente. La verdad es que lo disfrutas mucho, incluso si un par de lágrimas se asoman. Sientes tanta empatía que no te molesta llegar a ese punto.

.

Leo

Ebrio, se vuelve el signo más seductor de este mundo. Se despierta su personalidad sensual y provocativa y donde pone el ojo pone la bala. Una fiesta es perfecta para echar a volar su imaginación respecto a las relaciones. Sin duda, un beso de Leo en ese estado no se olvida.

Virgo

Virgo en sus cinco sentidos no se guarda nada y con copas encima la cosa se pone peor. En realidad no le gusta beber mucho, porque prefiere tener el control todo el tiempo. Sin embargo, cuando a Virgo se le pasan las copas se pone de muy mal humor. Todo Virgo tiene alguna historia ebria en la que su alma de niño berrinchudo tomó el control e hizo lo que quería.

Libra

Es un signo que por naturaleza ama la diversión, así que no tiene problema en bailar toda la noche, cantar con toda su fuerza y contar alguna buena historia. Hasta ahí los tragos no son necesarios, pero… en caso de que se hagan presentes es muy inusual que pierda la cordura.

Escorpio

Escorpio y un par de copas, es lo mismo que decir las cosas sin pelos en la lengua. La verdad es que su personalidad no cambia mucho, pero es posible que sea un poco menos considerado. Es un signo muy emocional, así que si en el momento quiere gritar a los cuatro vientos todo el enojo, tristeza o felicidad, que lo invade, simplemente no lo va a pensar.

Sagitario

Bebe alcohol como agua. Bailar hasta que ya no pueda más con sus piernas. Es de los que canta a todo pulmón y no le hace mala cara a nadie. Si termina disgustado con alguien es porque esa persona todo el tiempo estuvo molestando.

Capricornio

Su personalidad se roba la atención a la primera, porque es un signo muy elegante e inteligente, no importa qué tan pasado esté copas no pierde el porte. Al principio se deja llevar y no para de hablar, digamos que todo lo que calla lo suelta en una noche.

Acuario

Realmente su personalidad se mantiene, un tanto reservada y disfrutando con pequeñas carcajadas. Es de las personas que muchas veces pasa desapercibido, porque realmente no busca problemas con nadie. Está en su propio mundo disfrutando, así que no te sorprenda si le preguntas de qué se ríe y no tenga una respuesta inmediata. Acuario es el tipo de ebrio que te invita a otra perspectiva, te hace indagar en lo más profundo de tus emociones y sin darte cuenta reflexionas sobre toda una vida. Los tragos no le quitan la sabiduría a sus consejos.

Piscis

Un abrazo a sus fantasías, así es como Piscis disfruta de un par de tragos. Es bastante meticuloso cuando se trata de beber, no quiere ser señalado por ningún motivo y le pone bastantes cerraduras a sus emociones. Sin embargo, la pasa muy bien, la ebriedad hace que se distraiga de todo y aumenta su creatividad.