Los signos zodiacales son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, nos hablan de la composición de nuestra personalidad y aquí es donde podemos encontrarnos con cosas que no nos agraden o no querramos admitir, tales como el lado más oscuro de uno.

Cualquier ser humano puede dar fe en que no hay nada peor que entregar el corazón, abrirte a alguien y luego ser traicionado. Evitar que nos lastimen es imposible, pero si se puede acudir al horóscopo para saber frente a qué signos hay que sacar el paraguas.

Hay quienes te sonríen de frente y luego te clavan un puñal por la espalda, y esos son los peores. Detrás de tanta amabilidad se esconde la crueldad, unos con más intensidad y otros con menos. Este es el ranking de los signos que traicionan de la peor manera según Horóscopo Negro. Inicia con el más cruel a la hora de dañar, y culmina con el que es menos capaz de traicionar.

1. Géminis

Géminis, el signo que es capaz de arrancarse las emociones cuando se trata de dañar al otro. Detrás de esa sonrisa encantadora, puede llegar a ser terriblemente frívolo, impulsivo y muy intenso. Probablemente no se trate de algo muy grave, pero tiene el don de convertirlo en lo peor del mundo. Es un ramo de rosas, pero sus espinas pueden generar el más grande dolor. Cuidado, porque Géminis sí se toma las cosas a pecho.

2. Sagitario

Si le haces daño tienes que saber que se va a comprometer con toda su energía para hacerte pedazos. Nunca sabes el daño que puedes causarle. Es un signo libre, no pierde el tiempo en absurdas ataduras y en un abrir y cerrar de ojos puede hacer que termines suplicando perdón.

.

3. Capricornio

Capricornio puede ser práctico, consistente y disciplinado, pero también tiene su lado implacable, el que solo se enfoca en sus objetivos hasta nublarse la vista. Rara vez se involucra de una forma intensa a nivel sentimental, pero cuando lo hace y resulta herido, prepárate para conocer el peor de sus lados. Ni él sabe de lo que es capaz.

4. Escorpio

Es sumamente reservado, no siente que cualquiera se merezca un asiento en su vida y cuando comprueba que se trata de alguien malintencionado es mejor que se cuide. Porque Escorpio se da cuenta, se hace su amigo y después te traiciona en el momento menos pensado. Escorpio no perdona, ni olvida.

5. Aries

No te recomiendo despertar la parte cruel de Aries, porque es un signo que se distingue por su mal carácter. Puede llegar a ser extremadamente impulsivo y si a eso le agregamos su parte agresiva la cosa se pone peor. Lleva el fuego en cada poro y si se encuentra en un mal momento te va a pisotear sin conocer límites.

6. Libra

Aquí ya entramose en los signos que son dulces, pero cuando ponen a prueba su parte cruel se terminan arrepintiendo, porque son de los que no se tocan el corazón. Libra es muy indeciso y esa puede ser una de las razones por las que sus emociones son una montaña rusa, nunca sabes con qué intención se levanta. Si te traiciona, es porque le has hecho algo previamente. Libra solo busca justicia.

7. Acuario

Si hay un signo que es experto a la hora de poner distancia emocional, ese es Acuario. La verdad es que tiene un lado pasivo-agresivo con el que pocos pueden lidiar. Es posible que te guarde rencor y tú ni siquiera te des cuenta. Hay una parte de él que es muy intransigente y temperamental, en esos momentos puede llegar a traicionarte, pero eso no significa que lo haga todo el tiempo. Simplemente te da lo que recibe.

8. Leo

Es muy especial a la hora de elegir a personas que formen parte de su círculo porque es demandante, no le gusta conformarse y busca relaciones recíprocas. La traición no es algo con lo que viva todos los días, pero si despiertas su lado vengativo vas a tener que enfrentar las consecuencias.

.

9. Tauro

Es leal como pocos, pero es quien no se mete contigo, mientras no te metas con él. La verdad es que tiene sus objetivos bien claros y siempre está buscando la forma de superarse, porque no le molestan los lujos y trabaja duro por lo que quiere. Tauro no pierde el tiempo en habladurías, si te promete lealtad la cumple.

10. Cáncer

Cáncer es un abrazo a tus emociones más ocultas, es quien no tiene intención de dañar, al contrario, se pone en tu lugar y busca la manera de ayudarte. Le gusta proteger a quien ama y es posible que las lágrimas se hagan presentes cuando sienta que no puede dar más. Es un signo que decide cuidar sus relaciones y no romperlas. La vida ya tiene sus ratos amargos, como para agregarle un poco más.

11. Virgo

Virgo no va por ahí entregando sus secretos más profundos a cualquiera que se atraviese en su camino. Es realmente muy selectivo a la hora de abrir las puertas de su vida, pero, si te promete amistad no debes preocuparte porque difícilmente te van a apuñalar por la espalda. Es consciente de que cada cabeza es un mundo y que controlar las emociones puede llegar a ser doloroso, no va a ventilar lo que le compartes.

12. Piscis

Aquí puedes relajarte, es muy poco probable que Piscis te clave un puñal. Es de los signos más compasivos del zodiaco, les gusta ponerse en el lugar del otro y les cuesta mucho trabajo lidiar con el dolor ajeno. Es quien quisiera ayudar a todo el que se atraviese en su camino. Una vez que te da su amistad te regala sensibilidad, amor e incondicionalidad, es un alma noble.