Será una buena semana en general para los signos según el Horóscopo de la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, aunque claro, cada uno experimentará momentos de altibajos según la circunstancia que se presente cada jornada.

Es importante mantener la calma y cobrar fuerza para superar todas las situaciones adversas a partir de la previsión que realiza la astrología sobre el porvenir de cada una de las personas regidas por su signo zodiacal.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Esta semana entrante será realmente positiva en las actividades que te propongas. Te sentirás muy entusiasmado y predispuesto a los desafíos y a proyectos laborales futuros. Ten cuidado con los gastos excesivos, dado que si bien estos días te sentirás muy enérgico y arriesgado, los próximos días experimentarás una recaída emocional y algo de melancolía. Pero nada de qué preocuparse: de la mano de un amigo, un ser querido, o un amor que anda merodeando desde hace tiempo, sus ánimos remontarán y encontrarás varias razones nuevas para sonreír.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Si estuviste buscando trabajo, esta semana podrías recibir un llamado telefónico para un puesto muy interesante y comprometedor. Te costará romper con tu agenda ordenada, pero este desafío debería entusiasmarte. En el ámbito del corazón, las cosas se mantendrán bastante tranquilas como hace unos días. Al final de la semana, te sentirás agobiado por una situación particular en tu hogar que te harán estallar. Es importante pronunciarse frente a esas injusticias, y lo mejor es anticiparse al problema y arribar a una solución temprana.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

No te apresures a resolver los miles de asuntos pendientes. Controla tu ansiedad y reordena tu mente, porque el cansancio podría jugarte una mala pasada en tu salud. Planifica con tiempo tus actividades, y fundamentalmente, tus momentos para compartir con tus seres amados. El amor requiere de su atención. Sería bueno que comiencen a hacer cuentas y analizar proponerse un plan organizado para poder ir pagando deudas. Emocionalmente genera nervios y angustia no estar al día. Busquen canalizar energía a través de alguna disciplina física.

Los signos tendrán una buena semana en general según el pronóstico de los astros.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Serán días para planes nuevos y para tratar de divertirse. Cancerianos, busquen aire y relajación. Se alegrarán por lograr nuevas amistades. Ahora, la confianza en el otro es vital, sobre todo en las parejas. Dejar los celos de lado es sano y demuestra evolución y respeto al otro. Abran sus ópticas. Planteen sus inquietudes y hagan notar que dan y hacen lo que pueden. Busquen conectarse con la sinceridad de lo que sienten y procedan de acuerdo a eso.

Leo (23 de julio al 21 de agosto)

Esta será una semana para realizar trámites o gestiones importantes, Leo. Al final de estos días sentirás una sensación de cansancio o inestabilidad, pero después de tanto esfuerzo, comenzarás a ver buenos reultados. Procuren tomarse sus tiempos y momentos, para poder relajar o hacer algo que les guste. Nada es más importante que la salud. Aprovechen para tomar aire y observar la naturaleza. Sientan que se limpian de sensaciones molestas o desagradables y que procuran cuidarse y renovarse en las mejores energías que ofrece el Universo. Traten de ir al punto importante en los diálogos laborales. Con respecto al corazón, te llegarán propuestas de salidas o invitaciones que te seducirían.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Virginianos: están a tiempo de realizar algunas gestiones atrasadas que los beneficiarán. Movimientos necesarios para poder tener más equilibrio en las finanzas. El amor parecerá algo distante. Tómense sus tiempos de manera libre y responsable. Controlen como bien saben ustedes hacer los impulsos que vengan directamente conectados desde su más íntima sensación. Busquen equilibrar y aceptar a los demás como sean que son. Siempre podemos lograr mayor compasión. Sentirán que quieren conciliar con aquellas personas a quienes quieren pero que se produjo cierta distancia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos se aventurarán en nuevas posibilidades afectivas y se sorprenderán de ustedes mismos al sentir que en el pasado aceptaron cosas que hoy son imposibles. Además, esta semana se liberan y dejan atrás los distintos modos de maltrato. Por otra parte, llegarán anuncios importantes en el plano laboral, y se sentirán más tranquilos y respetados.

La astrología le permite a las personas saber cómo deberían encarar los días siguientes.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Las cosas de su interés podrían comenzar a darse. Hay proyecciones e ideas que podrían empezar a tomar color. No abandonen sus ansias de lograrlo. En tanto, deberán preservarse de los celos del otro para sobrellevar la semana. Las relaciones sanas, no celan ni poseen. Pensamientos afines y lógicos los llevaran a poder tomar determinaciones en el plano afectivo. La incertidumbre es negativa, siempre es mejor saber la verdad. El dolor es parte del crecimiento y siempre hay devolución.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se anticipan a situaciones y tareas importantes. Esto es: verán que sus premoniciones se cumplen. Amor con algo de ansiedad, actitudes que los dejan pensando generando ansias de cambios. Revisen si están equivocados o no. Por otro lado, percibirán acontecimientos alentadores en el área de las actividades que les permitirán mirar hacia el horizonte con mayor claridad. Elogios y reconocimientos en el área de las actividades.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Cabritas: algunas con posibilidades de cambios de trabajo con proyecciones más concisas a futuro. Se sienten bien valorando sus esfuerzos y compromisos con el crecimiento. En el amor, traten de no postergar encuentros o citas. A bajar un poco la ansiedad y entender que las cosas a resolverse llevan su tiempo y que esos tiempos a veces nos sorprenden. Cuando algo no depende de nosotros, debemos practicar la sabiduría de esperar y dejarlo en manos de la Voluntad. La autocrítica es importante, pero no debiera condicionarnos al punto de paralizarnos. La sobre exigencia es un asunto propio, quizás las exigencias de los demás, no son tan agudas a cómo las recibimos. Amor en concordancia. Dialoguen.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Conexión y muchas ganas de permanecer tiempo con la persona elegida. Convienen y se compenetran ideales a alcanzar. Analizan a futuro nuevas posibilidades en ese plano, muchos de ustedes acceden al compromiso. Consideraciones distintas a las esperadas en el área de las actividades. Revisen y procuren no dejar de insistir en sus aspiraciones. La confianza en uno mismo es vital.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscianos, esta semana quedarán conformes luego de entrevistas, reuniones o conversaciones importantes. Se profundizan relaciones afectivas y se generan expectativas casi soñadas. Busquen realizar caminatas o alguna actividad física. Las finanzas con algo de mejoría, procuren no gastar en cosas innecesarias.