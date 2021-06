La semana del 28 al 4 de julio, que vino de la mano con la luna llena en Capricornio y el ingreso del Sol en Cáncer, traerá muchos cambios para los signos zodiacales, por lo que a cada uno le convendrá prevenir antes que curar. Los 4 elementos de ellos (tierra, aire, fuego y agua) se verán potenciados en este tiempo: algunos sacaran lo mejor de sí y otros tendrán que procurar expulsar energías negativas.

Además de las predicciones y consejos para atravesar la semana de la mejor manera, cada signo contará con 7 colores distintos que lo representarán durante cada día de la semana. Pero, dependiendo de su estado anímico y la fortuna que le depare, habrá uno que primará.

Aries

La jornada empezará con ganas de crear un nuevo proyecto que ayudará a un crecimiento económico en un futuro no muy lejano. Vivirá una alegría compartida, y será un momento donde pensará a futuro. Pero a fin de la semana, el lado emocional le jugará una pasada. Tendrá que asumir de una vez por todas lo que siente y entender que el sufrimiento a veces es parte de la vida.

Color: celeste

Tauro

Debe procurar evitar discutir con familiares, eso podría arruinar la buena vibra de toda la semana. Hay que abrir la consciencia y no pensar solo en uno mismo. Mantendrán una conversación con alguien que los hará reflexionar en algo que no es fácil aceptar para ustedes.

Color: blanco

Géminis

La expectativa de la jornada se centra en pasarla bien en casa, en familia, en paz. Habrá un llamado que los incentivará a realizar un negocio, que el domingo traería posibilidades de crecimiento. Terminará la semana con mucha energía. Se sentirán bien y en armonía. Pasarán la semana con las personas que realmente quieren y los compromisos quedarán postergados.