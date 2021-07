Julio es un mes con determinación para buscar lo que se desea, es el momento para tomar las riendas y decidir qué queremos. Cáncer regirá hasta el 22 de julio, aún queda tiempo para explorar las propias raíces.

Los 12 signos del zodíaco deberán tomar decisiones con prudencia y atendiendo a su corazón, no es oportuno comportarse en modo rebelde.

Aries

Los arianos tendrán que hacerle frente a situaciones inesperadas, si piensa en frío saldrá triunfante. Valore sus éxitos y virtudes. Es una semana oportuna para iniciar actividades para relajar y conectarse con otras situaciones que la vida le ofrece, el arte es una buena opción. Leer ayudará a profundizar su intelecto.

Color: naranja.

.

Tauro

Los problemas económicos podrán llegar a su fin, sus deudas serán saldadas próximamente. Preste atención a los trámites y movimiento en el área comercail. El amor está presente, si está sin pareja no descarte iniciar nuevos vínculos. Deja en el pasado las peleas y reproches.

Color: magenta.

Géminis

Los geminianos están en una etapa de equilibrio emocional y en búsqueda de iniciar actividades en relación al estado físico. Hay interés y ganas de empezar cosas por ustedes mismos. Encontrará un nuevo enfoque para encarar la vida, tenga en cuenta la instrospección.

Color: coral.

Cáncer

Los cancerianos deberán prestar atención a su trabajo para evitar conflictos futuros. Si es necesario revise, chequee y corrija. Ponga en palabras lo que sienta, no espere a ser sorprendido por decisiones inesperadas. Hablar sana, alivia e invita a la escucha. Usted es quien es y hace lo que puede.

Color: marrón.

.

Leo

Los leoninos abrirán su corazón en quienes más confían, reconocen que no está mal jugarse por lo que sienten. Los resultados no están escritos, sus sentimientos no son un contrato. Si siente que no puede con sus responsabilidades está bien que lo reconozca. Evite la sobre exigencia.

Color: violeta.

Virgo

Si tiene duda o miedo no podrá dar el primer paso para empezar con nuevos proyectos o emprendimientos. El éxito es probarse, mida su sobre exigencia. Preste atención a los silencios, no son indicados para resolver situaciones en sus relaciones. Póngase firme.

Color: gris.

Libra

Armese de paciencia, si espera dinero tardará un poco más en llegar. El universo lo proveerá. Estará sensible para discusiones familiares. Use su paciencia y lucidez para alivianar su carga emocional, en la medida de lo posible todo se puede solucionar. Busque momento para relajarse.

Color: azul.

Escorpio

Novedades que espera le darán una alegría y renovará sus esperanzas. Buenas vibras y conexión con los vínculos. Evite problemas ajenos, no ponga sus emociones sobre quienes no tienen nada que ver con usted. Equilibre para mantener la paz para usted y los suyos.

Color: rojo.

Sagitario

Los sagitarianos son muy comprometidos con lo que piensan. Demostrará sus talentos en su trabajo o durante entrevistas. Habrá reconocimeinto y crecimiento con mucha lucidez y compromiso. Observe a sus afectos cercanos, hay vínculos de los que está alejado.

Color: púrpura.

.

Capricornio

Tome la semana para entretenerse y programar actividades en sus horas libres. La comodidad financiera estará presente con cobros que espera, aproveche para pagar las deudas pendientes. En el amor se sentirá rutinario, es momento para ser creativo. Sabrá manejas sus tiempos.

Color: verde.

Acuario

Si bien no encuentra satisfación en lo económico, sabrá estar agradecido con la vida con las oportunidades que le ofrece. Revise su modo de actuar. Las novedades pueden venir por el lado familiar, ya sea con alegrias o nuevos caminos. El amor se profundizará.

Color: amarillo.

Piscis

Es hora de terminar con los conflictos de pareja. Analice y reconozca que hay reclamos que se pueden evitar. Cambiar los modos de relacionarse vale la pena. Tiene el temple suficiente para poner límites a las actitudes que no son como usted quisiera por personas que conoce. La claridad será confusa.

Color: negro.