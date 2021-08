En la última semana bajo la temporada de Leo, que empujó a potenciar al máximo las capacidades de liderazgo, los signos deberán detenerse a respirar y dar cuenta de la abundancia con la que cuentan en la vida y de la que, con sabiduría, podemos valernos a la hora de enfrentar todo tipo de dificultades.

Además de las predicciones y consejos para atravesar la semana de la mejor manera, cada signo contará con 7 colores distintos que lo representarán durante cada día de la semana. Pero, dependiendo de su estado anímico y la fortuna que le depare, habrá uno que primará.

Aries

La calma es desde donde deben partir la semana los arianos. Hay novedades en el plano financiero que les dejarán de buen humor. En el ámbito laboral, sepan escuchar los comentarios pertinentes y busquen poder dilucidar lo que les es útil para ustedes. Evalúen poder deshacerse de problemas con personas del entorno, siempre es mejor la armonía y la buena convivencia.

Habrá posibilidades de mudanza que se proyectaría a futuro con mejora. Sorpresivo cambio de actitud en las parejas, mayor tranquilidad y armonía que lleva a un amor enaltecido y comprometido. Creer en el otro es importante. Procuren basarse en los hechos y no en las suposiciones. La firmeza no implica mal modo, ser firme implica serenidad.

Color: coral

Tauro

El comienzo de semana les traerá respuestas esperadas. Pueden darse vuelta asuntos de manera positiva y sentir que se abren los caminos. Diferencias en el ámbito laboral. Personas que tienen reacciones encontradas y con poco aporte. Las reuniones o negociaciones llegan a buen término, confianza y soluciones. Cerrando la semana, podrá vislumbrar que algunos sueños se concretarían.

El amor como refugio de lo que necesitan. Entrega y cariño profundo. Estén atentos a diálogos importantes que podrían hacerles saldar deudas del pasado emocional. Sensación y cierta inclinación a querer definir cosas. Los momentos con algo de nervios llevarán a los taurinos a tener que obligarse a calmarse, no es conveniente la exageración cuando vivimos momentos complicados.

Color: azul

Géminis

Simetría y crecimiento en proyecto o emprendimiento en el que confían mucho. Traten de no depender de situaciones que les dan atraso en sus gestiones y busquen agilizar. Geminianos en búsqueda de satisfacer sus deseos financieros, se aproximan posibilidades y ofertas laborales interesantes.

Importancia en los afectos y ocupación de temas que ameritan dialogar. Verán que de a poco las cosas van tomando el color esperado. El esfuerzo a veces tiene que ser mayor y volver a empezar es parte de la vida. Hay motivos constantes que producen tener que seguir y luchar. Terminando la semana iluminados por Mercurio, buscan el por qué y encuentran las respuestas sobre un tema familiar.

Color: manzana verde

Terminando la temporada de Leo, conocé qué le deparan los astros a cada signo esta semana entrante.

Cáncer

Diálogos de los que saldrían satisfechos. Reuniones y acuerdos muy positivos. Ideales que se materializan y que respectan al hogar, puede ser mudanzas o arreglos esperados. Sentirán presiones en el ámbito laboral que los llevará a verse envueltos en nervios excesivos. Hagan cuentas y evalúen los pro y las contras de esa aspiraciones que tienen. Busquen que se hagan realidad.

Impactan en las emociones situaciones de allegados, busquen equilibrio. Diferencias y algo de bronca contenida. No teman soltarse y demostrar lo que sienten, preocuparse es poner de antemano energía innecesaria. A veces la otra persona espera que nosotros demos señales, anímense. Probarse es crecer, es ser auténtico en lo que se quiere. Caminatas y dieta sana también sería necesario.

Color: rojo

Leo

La semana trae noticias para algunos que podrían conllevar a mudanzas o viajes por trabajo. Mente despejada para poder lograr reconocimientos en el área de las actividades. Argumentos válidos en sus proyectos. Defiendan y den sus razones acerca de algunos problemas salpicados en el área laboral.

Semana intensa para el amor de los taurinos. A pesar de querer poner en práctica las cosas que sienten o desean, se debe reconocer cuando hay que desistir. Frente a una sensación de distancia en el plano afectivo, renueven su frescura y expongan lo que sienten desde lo profundo para abrir caminos nuevos en el plano afectivo.

Color: verde mar

Virgo

Virginianos definiciones y nuevo formato en el área laboral. Posibles invitaciones a diálogos esperados que los aliviarán. Confianza y decisión en el plano de las actividades. Hay buen rumbo y posibilidades varias. No sientan que se terminan los plazos para las propuestas propias que tenían en mente.

Resaltarían detalles que les afectan en el plano afectivo haciendo notar a quienes quieren que ustedes tienen molestia interna. La vida ofrece muchas cosas por día que deberíamos aprender a descubrir, y no centralizar nuestras energías sólo en una y menos si es un problema. Hay aires nuevos para los corazones, quienes no tengan pareja podrían hallarla y quienes la tienen se afirman y concretan.

Color: verde alga

Libra

El amor con ansias y ánimo de pasar buenos momentos. Amor y salud de la mano, bien. Hora de empezar a no preocuparse por las malas energías que le emiten algunos. Librianos sepan separar las cosas y no cargarles a sus parejas las broncas que puedan traer de sus trabajos. Quítense culpas, procuren mirarse en el espejo de sus almas y calmar el dolor o dolores nuevos o antiguos.

Ajusten sus gastos y aprendan a esperar para realizar compras superfluas. Aviso temprano de trámites que tendrá que hacer. La semana termina con intensa actividad laboral, no desistan de poder tomarse un buen rato para distenderse en casa.

Color: mandarina

Escorpio

Colaboración y trabajo en concordancia. Ponen en práctica pensamientos acerca de futuros proyectos a realizar. Compromiso que llega de la mano de allegados para realizar una tarea importante. No desatienda a su entorno familiar, necesitarán su opinión y criterio. No se embarquen en proyectos raros que vienen de la mano de personas no tan responsables.

Exponen sus sentimientos de manera más abierta dejando el temor aparte. Es bueno decir y mostrar lo que se tiene dentro. No batallen con sus parejas, reconecten lo que los unió. Traten de avanzar sin miedo dando posibilidades al futuro con personas nuevas que llegarían a sus vidas. Alivio emocional.

Color: rosa oro

Sagitario

Sagitarianos quizás sientan un poco de hastío o sensación de agotamiento interno. Son permisos que podemos darnos pero que se pueden evitar tomándose las cosas con más tranquilidad. Planteos o preguntas que llegan por parte de personas del entorno laboral. Buen augurio para aquellos que tengan comienzos. Terminando la semana, posibilidad de invertir en una idea o proyecto antiguo.

Amor conforme, unido y franco. Se perfilan bien las parejas nuevas y quienes las tengan renueven ánimos, recordar que los celos no son la mejor opción nunca. Flexibilidad sana ante conflictos en la familia, charlen y comprendan buscando las causas de que generaron esos errores. Unión y franqueza que los hará sentirse cobijados.

Color: salmón

Los signos se enfrentarán a importantes decisiones esta semana de agosto.

Capricornio

Los sobresaltos en el plano financiero van a superarse, den tiempo al tiempo y a las cosas para que todo se acomode. Eviten adoptar posturas estrictas en el plano laboral. Utilicen sus virtudes para hacer un ambiente más ameno. Las cabritas con mucho orgullo por su responsabilidad en las tareas, logran ascensos o mejoras remunerativas.

Ideales que se materializan y se concretan en el amor. Cabritas no posterguen esos diálogos que sus parejas les reclaman. A veces la lúcida mente del Capricornio se obsesiona y suma toxicidad interna. Superación, propuesta y definición. Se abre una nueva puerta en el amor de aquellos capricornianos que no estén en pareja.

Color: café

Acuario

Canalizan preocupaciones al poder comentarles a las personas indicadas. Originalidad a flor de piel que los encausará en proyectos posibles o ansiados. Triunfo y agrado en el área de las actividades. La creatividad y el entusiasmo los sacará de esos problemas que hoy ustedes sienten devastadores. Paciencia.

Eviten que los celos se apoderen de su modo de vida y de encarar las relaciones de pareja. Nunca aportan nada bueno. El amor brillante para todos, sobre todo para aquellos que estén en parejas nuevas. Punto de partida en el amor gracias a la conciencia de siempre apuntar al diálogo y al darle el lugar al otro. Caricia en la familia, llegan noticias bellas.

Color: celeste

Piscis

Emprendimientos pensados que pueden darles una salida económica además de la propia satisfacción personal. Las actividades con buena jornada dándoles liviandad y sensación de libertad. Llegan a ustedes versiones claras y precisas sobre asuntos financieros que les darán a futuro posibilidad de invertir en proyecto soñado.

El amor apuntando a cierta discordia, si se sientan a dialogar terminarán la semana luciendo las uniones y los compromisos. Piscianos con buenas noticias de personas del entorno familiar. Salud sobresaliente. Alternativa en los afectos que podría ayudar a un buen fin.

Color: vainilla