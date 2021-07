Los 12 signos del zodíaco tendrán una semana intensa. Muchos de ellos tendrán que prestar atención a sus vidas en el ámbito laboral, afectivo y en lo económico. A nivel general deberán tomarse las decisiones bien pensadas y no dejarse llevar por el apuro.

El 22 de julio finalizará la temporada Cáncer, y desde el 23 Leo, el rey del zodíaco, será el protagonista por un mes.

Aries

Si usted tiene la razón tendrá que ver de qué manera lo comunica, apele al diálogo y aporte lo mejor al otro. Tendrá un semana de trámites o movimientos de papeles. El amor será distante.

Su situación económica le traerá sorpresas. Es momento de organizar sus finanzas y gastos, pero no deje que esto le quite el sueño. Ocupe sus pensamientos en ser positivo y busque una actividad que los distraiga.

Un color: azul.

Tauro

Los taurinos a veces erran en su punto de vista, es bueno asumir las equivocaciones. No reniegue. las cosas llegan por sí solas y muchas veces parecen milagros.

Será una buena semana para charlas importantes, entrevistas o arreglos pendientes. Todo está en marcha para usted, pero sepa ser cauteloso. Escuche a su cuerpo, hay cansancio físico que se resuelve descansando. Disfrutelas cosas de la vida.

Un color: verde.

Géminis

Llega una semana con noticias y con las respuestas que esperaba. Será propicio para el inicio de nuevas tareas o proyectos, el lunes será un día positivo para usted.

Si tiene asuntos pendientes en el plano afectivo es momento de resolverlos. Cuando sea necesarios debe enfocarse en sus propios asuntos, no siempre las personas aceptan la intervención de uno en problemas ajenos. El silencio también puede ser buen consejero.

Un color: esmeralda.

.

Cáncer

Se avecina las situaciones poco favorables en el plano laboral. Recuerde no intervenir en situaciones donde no lo llaman. A veces por querer aportar queda mal parado.

En la semana llega la ternura desde donde menos espera. No permita que la melancolía se adueñe de usted. Su apertura hacia el mundo siempre es positiva. Sabrá manejar su propia autonomía. Si está en pareja renovará su amor.

Un color: celeste

Leo

Semana intensa para mostar sus habilidades y talentos, los leoninos se preparan para la llegada de su temporada. Aproveche la semana para renovar su hogar, corra los muebles de lugar o profundice la limpieza.

En el plano finaciero o de negocios los acuerdo no resultarán como espera, pero no se preocupe ya que puede revisar e intentar de nuevo. Los leoninos ya saben que cada cosa llega a su tiempo, no se preocupe.

Un color: violeta.

Virgo

Tendrán una semana en la diferencia de opiniones o formas de encarar las cosas. Una virtud es aceptar otras opciones y reconocer las equivocaciones.

Esté atento a las nuevas propuestas que lleguen, las novedades están presentes. Usted sabe darle tiempo a cada cosa y aguardará con la mayor tranquilidad posible lo que la vida tiene para usted. Abre las puertas de su espíritu positivo.

Un color: naranja.

.

Libra

Las novedades pueden llegar del plano laboral, las expectativas son positivas y lo más importante es que habrá un nuevo modo de encarar los desafíos.

Es óptimo esperar por una pareja nueva, todo llega a su tiempo. En lo económico tenga en cuenta evaluar los pro y las contras de sus aspiraciones, ya que cuenta con el poder para expandirse. La dedicación e inteligencia es un camino hacia el éxito asegurado.

Un color: magenta.

Escopio

Al igual que otros colegas del zodíaco, los escorpianos tendrán una semana de oportunidades laborales. Pero desde lo afectivo tendrá que ser cauteloso y no involucrarse de más en situaciones problemáticas de sus amistades.

No se apure a tomar decisiones de forma precipitada, debe pensar bien. Aproveche la semana para definir sus objetivos. El amor es comprensión y con sinceridad podrá continuar adelante.



Un color: turquesa.

Sagitario

Saque cuentas y evalue la conveniencia o no de nuevos proyectos que tenga en mente. Dejará salir la ternura que lo gobierna, sabrá agasajar a la persona que ama.

Tenga en cuenta que las respuestas no llegarán tan rápido como usted esperaba. No deje que la sensación de inestabilidad o desventaja lo atormente. Procure esperar y verá cómo resultan las posibilidades.

.

Capricornio

Será una semana oportuna para definir una ruta a seguir en el área de las actividades. Llegará a conclusiones importantes para usted.

El amor vendrá con sensación de necesidad y acompañamiento. Estudie cómo es usted a la hora de pedir ayuda. No pierda la oportunidad de conectarse con su propio espíritu la cantidad de veces que sea necesaria.

Un color: amarillo.

Acuario

Los acuarianos tendrán la semana para buscar, revisar y encontrar la información que necesitan frente a los problemas laborales que enfrenten.

Está en usted si utiliza la semana para hacer arreglos pendientes. Meditar sobre ustedes mismos ayudará a saber cómo es que procede delante de los demás. Autoconocerse y analizarse ayuda a mejorarse. Descanse y disfrute.

Un color: rosa.

Piscis

Al igual que otros signos del zodíaco, tendrán que revisar sus compromisos económicos. Traten de elaborar una lista de prioridades y gastos primarios que no puede dejar a un lado.

Si tiene que postergar adquisiciones que no son necesarias con urgencia hágalo. Tendrá algo de amor con melancolía, que no decaíga ese ánimo. Encontrará soluciones rápidas en el plano laboral.



Un color: melón.