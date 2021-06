La semana del 21 al 27 de junio, que viene de la mano con la llegada del invierno, traerá muchos cambios para los signos zodiacales, por lo que a cada uno le convendrá prevenir antes que curar. Los 4 elementos de ellos (tierra, aire, fuego y agua) se verán potenciados en este tiempo: algunos sacaran lo mejor de sí y otros tendrán que procurar expulsar energías negativas.

Además de las predicciones y consejos para atravesar la semana de la mejor manera, cada signo contará con 7 colores distintos que lo representarán durante cada día de la semana. Pero, dependiendo de su estado anímico y la fortuna que le depare, habrá uno que primará.

Aries

La semana comenzará con mejoría en los ánimo. y sensación de equilibrio emocional. Podrá organizarse mejor en su rutina cotidiana y habrá un regocijo en el plano afectivo, ya que podrán aliviar angustias. El desafío recaerá en poner equilibrio a los impulsos naturales y transformarlos en inteligencia. El martes será un día muy apto para arreglos, consolidar vínculos comerciales o manejar con lucidez el dinero. Para el fin de semana, habrán posibilidades de recibir una noticia inesperada que influirá en lo emocional. Cuidarse de gastos excesivos.