La semana del 5 al 11 de julio traerá muchos cambios para los signos zodiacales, por lo que a cada uno le convendrá prevenir antes que curar. Conocé las prediciones de tu signo para afrontar los desafíos con sabiduría.

Además de las predicciones y consejos para atravesar la semana de la mejor manera, cada signo contará con 7 colores distintos que lo representarán durante cada día de la semana. Pero, dependiendo de su estado anímico y la fortuna que le depare, habrá uno que primará.

Aries

La semana comienza y es recomendado prudencia a la hora de tomar decisiones en el plano financiero. El amor con nuevos descubrimientos, a no cerrarse ni juzgar para terminar la semana disfrutando tus logros en el plano emocional. Procurar hacer lo pendiente y no dejar que la ansiedad se construya. Recordar que las metas a veces se ven entorpecidas por obstáculos, no se desesperen. Conéctense con ustedes mismos y sus verdades, y recuerden arianos que no es sano fumar.

Color: naranja

Tauro

Las metas se alcanzan más rápidamente si nos focalizamos sin distraer las energías. Confíen en ustedes mismos para resolver sus cuestiones sin ayuda en este caso. Procuren la sinceridad en el plano afectivo, si algo no funciona deben reconocerlo para mejorar. No negarse a la realidad aunque duela es primordial. No se atolondren en el ámbito laboral, vayan paso a paso y terminarán la semana con la aparición de una importante posibilidad. El valor del buen humor tiene siempre repercusiones positivas.

Color: verde

Géminis

Buena aspectación para entrevistas laborales, exámenes o cualquier situación en la que deban demostrar sus capacidades. Razonan y toman una decisión que los liberará de varios problemas. Mirarán con otros ojos propuesta antigua que descartaran en algún momento. Los buenos momentos también se deciden, sonrían más. El amor llegaría a tener cambios que los generará mucha alegría, pero poner la lealtad ante todo frente a situación de prueba que toca los afectos.

Color: rosa

Cáncer

Las ansias de querer hacer cosas que los incentiven son buenas, pero sepan adecuarse a lo que pueden hacer en el presente. La dispersión en su punto máximo, atiendan a los suyos y relájense. Opciones en el ámbito laboral los lleva a poder coordinar mejor sus tiempos. Asuntos nuevos en las familias que necesitarán de su revisión, apoyar en la familia y no cargar con la respinsabilidad de todo. Amor que se acerca y otorga.

Color: amarillo

Leo

Las cargas emocionales pesan en sus hombros. Busquen saber por qué se sienten con tanto agobio y lograrán respirar con mayor tranquilidad. El amor no se decide ni se maneja. Perspectiva interesante por noticias de alguien que ni se imaginan, esmérense en mostrar sus capacidades sin temor. Logran reencontrarse con ustedes mismos en un día con profundas ansias de cambiar ciertas cosas.

Color: violeta

Virgo

Recuperan las fuerzas que sienten que pierden. A veces la exigencia propia nos agota emocionalmente. La respuesta que esperan podría llegar si comprenden que cada uno tiene su ritmo propio. Cambio frente a situación laboral mal encarada. Surge confianza con personas del entorno laboral con quienes no habrían tenido buena experiencia. No se violenten si las respuestas no son ideales, traten de comprender y congeniar. Calman la ansiedad compartiendo con sus amistades.

Color: celeste

Libra

No corran tras oportunidades que hoy no son posibles, busquen apreciar las buenas cosas que viven ahora. Novedad sorprendente en el área del trabajo, hay un cambio importante en el manejo interno. No se involucren con persona que ustedes saben bien que tiene su vida hecha. No es difícil poder ordenarse en lo económico, traten de focalizar su energía en cosas más sustanciales que enriquezcan el espíritu. Comienzo de un proyecto que podría ser más que interesante, y logran cumplir un deseo muy importante para ustedes.

Color: verde

Escorpio

Cuando hay cosas que no se dan o que son muy difíciles, pensar en lo bueno que tenemos hoy. En los afectos, no se agarren del pasado y valoren a quienes tienen a su lado. Acepten sus nuevos contactos, son buenos y creíbles. La energía que les otorga el signo al que pertenecen, a veces les hace equivocar el manejo de la intensidad. Analicen. Los que los quieren realmente los ayudarán a solucionar un problema económico.

Color: celeste

Sagitario

Profundicen la comprensión al otro. No vivan cada día de acuerdo a lo que les pasa afectivamente. La construcción de proyectos a veces apareja desdichas para algunos. Hay asuntos financieros que deberían poder analizar para buscar un nuevo punto de partida para poder solucionarse. Todo pasa. El logro sentimental es perder el temor a estar enamorado. Alteran su estado anímico por un llamado que los moviliza emocionalmente.

Color: púrpura

Capricornio

Vivan cada día, la extrema impaciencia puede afectar el buen vivir. Hay asuntos familiares que resolver y así lo harán, recuerden respetar la libertad del otro. La ansiedad frente a las finanzas es comprensible, pero no resuelve nada. Prepararse bien que hay posibilidad positiva en conversaciones, entrevistas o exámenes. Logran consolidarse en su área laboral y pueden proyectarse a futuro para poder mudarse o mejorar la situación. Sentirse desorientando en el plano afectivo es común.

Color: magenta

Acuario

Buenas nuevas en el ámbito laboral. Es importante para ustedes y para sus parejas tener un diálogo sincero. Hagan caso a sus médicos, mejoren el modo de alimentarse. La ansiedad lastima también el organismo, cuidarse. Sentirán cierta soledad debido a la ausencia de alguien que tiene importancia en su vida familiar. Entender que no estar juntos físicamente no significa estar separados en el corazón. No se cierren tanto.

Color: rosa

Piscis

Todo lo que desmerezca, no debiera tener la atención de nadie. Midan y analicen bien las propuestas que les hagan en el plano de las actividades, tendrán lucidez para pensar bien. La llamada esperada llega en el momento apropiado. Disfruten de lo ganado en el plano afectivo, descansen. Aprendan a delegar, no aturdirse o sobrecargarse. Todo estaría en mejores condiciones a nivel familiar.

Color: naranja