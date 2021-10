Todo comienzo produce inquietudes y entusiasmo. El principio de un nuevo mes no es la excepción: el lunes próximo entramos en la primera semana de noviembre, en el corazón de la temporada de Escorpio. El horóscopo anticipa que serán tiempos de muchos cambios en los que muchos verán realizados varios sueños que tienen que ver con sus emociones mientras que otros deberán luchar por no interrumpir su armonía con problemas que tienen y que en esta jornada no pueden resolver.

Conocé las predicciones de los astros para la semana del 1 al 7 de noviembre.

Aries

Para este signo de fuego, le recomendamos que en los próximos días de la semana se prepare para:

Sentir alivio por una noticia económica que destrabará varios conflictos que estaba atravesando.

Recuperar la sensación de tranquilidad que tanto ansiaban lograr.

Percibir una posible apertura en lo laboral que les subirá el autoestima y permitirá sentir que caminan seguros en su lugar de trabajo. Parecerá que las cosas se irán acomodando en su lugar.

Una sorpresa afectiva que los hará vibrar en el día muy favorablemente. Entusiasmo y alegría.

Las cosas en el amor están muy bien, aunque por temor a herir dejan de decir lo que necesitan hacerles saber a sus parejas. La sinceridad y el respeto son base en los afectos.

Brillantez en asuntos del corazón, la gentileza y la cordialidad al pie de la letra. Logran ayudar a alguien que quieren de cambiar en sus vidas cosas que los perjudican.

Tauro

Las personas regidas por el signo del toro deben prepararse esta semana para:

Un día donde se tomarán con más calma los problemas que surjan en la familia.

Movimiento. Examinen propuesta que viene de familiares. No se acostumbren a descartar sin chequear. Una invitación al diálogo que les llega desde donde menos imaginan les haría muy bien aceptar. Siempre hay posibilidades de cambio. Ampliar nuestra manera de concebir las cosas.

Una sorpresa en el amor que no esperaban. Ser cauteloso con las decisiones que toman, y no desconfiar de antemano.

Resolver eso que los mantenía intranquilos. Sus movimientos económicos deberán estar más controlados, traten de gastar lo imprescindible.

Un estado emotivo completo al reencontrarse con alguien a quien quieren a través de llamado inesperado. Nunca perder las esperanzas es base en la vida toda.

Se plantean buscar una mejora en sus ingresos. La libertad de elegir el futuro laboral está en sus manos, piensen bien lo que quieren y pueden hacer.

Revisar los proyectos de la semana. Comprobar que con suavidad y buen tino todo es más fácil y más respetuoso a la hora de dialogar con los suyos.

Géminis

Los del signo de los gémelos deberían estar atentos a estas situaciones en particular:

Una contrariedad que resulta engañosa les dispara un enfrentamiento en el ámbito laboral. Sepan tocar a tiempo el tema que los preocupa referido a sus finanzas. No se avergüencen de pedir ayuda, es noble y positivo reconocer que necesitamos del otro. Busquen porque encontrarán siempre.

Verán realizarse un sueño que hace rato que esperan. Hagan caso a sus intenciones de bienestar. No se involucren en problemas, pregúntense para qué.

Entusiasmo y buen ánimo para propuestas en las actividades. Se complementarán con alguien del entorno laboral para realizar trabajos en común que daría posibilidades de crecimiento.

Se despierta en ustedes la necesidad de hacer alguna actividad física.

Sensación de cansancio por la falta de tiempo en este día. Clasifiquen para esta jornada ardua los tiempos que puedan dedicar a las prioridades. No se sujeten a nada que entorpezca sus planes futuros con respecto a sus actividades.

En el plano amoroso, deberían tratar de captar en el otro lo que les gusta y necesitan para poder construir una pareja feliz y no detenerse en las cosas que no gustan tanto, todos tenemos defectos. Aprender a dar lo que el otro necesita y hacer saber lo que necesitamos.

Los afectos están movilizados por razones muy íntimas de ustedes mismos. No actuar por impulso sino a partir de lo auténtico.

Cáncer

Mucho cuidado con sus transformaciones a lo largo de esta semana para este signo, pues:

Una historia pasada vuelve al escenario actual. El amor perdura cuando es real, sin duda.

Sensibilidad. Saber manejar las emociones lo mejor posible da tranquilidad.

En su hogar con novedades que les generarán alivio en el campo económico. El trabajo seguirá dejándoles buenos contactos, aprendan a ver la conveniencia de las cosas. Buscar siempre lo positivo en las cosas que vivimos. Logran conciliar con alguien de su entorno que les dará gran alegría interna.

Traten de no tener demasiadas expectativas con algo que supuestamente les habían prometido. A veces la gente promete cosas con las que luego no puede cumplir. Comprensión y paso siguiente en la vida.

El amor los distrae y los entretiene bien, sienten armonía y compenetración que sana las dolencias

Si suponían que hoy tendrían una respuesta favorable de algo que están esperando, así será. No llamen a esa persona, dejen que tenga tiempo para pensar y ustedes también.

Un llamado que los conmoverá los llevará a tomar medidas en el plano afectivo. No esperar a último momento para animarnos a hacer algo que queremos.

Leo

El signo más dominante y atractivo por su naturaleza de León debe ser consciente de estas predicciones:

Día para demostrar la fortaleza de carácter sacando el nerviosismo. Mantengan una actitud de bajo perfil frente a disputas que surjan en su lugar de trabajo.

La expectativa en el plano afectivo se cumpliría si dan el primer paso. Llamado importante. No teman mostrar lo que sienten, no se nieguen a sentir.

Se sugestionan por situación similar que viven personas de su entorno. Su compromiso sentimental es alto, pero sepan separar las cosas.

Novedades financieras en este día que puede ser diferente. No teman, hay un sueño que sienten como lejano que en realidad está más cerca de cumplirse que de esfumarse. Su espíritu de renovación los hará surgir de una pena vieja.

No apunten con agudeza sus pensamientos, sean un poco más abiertos. La flexibilidad de sus parejas les da paz. Cuando los días no se presentan fáciles lo mejor es empezar de a poco calculando el futuro inmediato, para poder avanzar.

Claridad en el manejo de una situación incómoda que viene del lado familiar.

Redunda amor en la pareja, bella condición que obliga a que sientan lo que sientan deberán aprender a escucharse.

Virgo

Tomen nota, gente de Virgo, porque estas son las cosas que pasarán a lo largo de su semana:

Simpática jornada en la que pasan alegremente con sus familias momentos que los reconfortan. Miren con ojos comprensivos a quien se les acercan pidiéndoles consejo.

En el plano afectivo les darán una linda respuesta que los motivará a ir por más.

Surge algo interesante en el área de las actividades que les daría la posibilidad de demostrar su capacidad. Traten de no interrumpir ese vínculo por falta de confianza en ustedes mismos.

Jornada con ansias de lograr cosas personales. Compañerismo y compenetración con personas de su entorno laboral. Sepan buscar el momento justo para hacer los planteos que tienen en mente.

Les hacen un ofrecimiento en el plano de las actividades, observen bien los beneficios y las contras.

La orientación de tus pensamientos está hacia la perfección en el campo profesional. La idea es buena siempre y cuando disfrutemos con ella y no que sea una obsesión.

Mantener en alerta el bolsillo, y no generes un gasto innecesario, necesitará ese dinero para algo importante.

Libra

A este signo le gusta el balance y disfrutar de la risa con los seres queridos. Bueno, tomen nota entonces:

Hay una relación que podría quebrarse por entredichos innecesarios y poco constructivos. Respiren profundo antes de decir cosas que luego resultaría difícil reponer.

Si malinterpretan algo que se les sugiere no pasarán un buen día. Sepan comprender a quienes saben verle sus fallas. Se genera un movimiento en el plano afectivo, piensen. Saber escuchar a los demás es una forma de crecer también y de comprender que somos seres con virtudes y errores.

Traten de organizarse desde temprano para poder cumplir con todo lo necesario. Se anticipa una jornada de mucho trabajo en la que los compromisos y las exigencias estarán a la orden del día.

Hoy aprenderán algo importante. Notarán un cierto alivio emocional por haber finalizado dentro suyo un dolor afectivo.

Alguien se aproxima con buenas intenciones. Llamados importantes en el plano laboral. Todo siempre vuelve a darnos la oportunidad, la vida emana todo el tiempo.

Traten de calmar sus nervios en este día sensible. Su entusiasmo con respecto a esa persona tardará un poco más de lo esperado en llevarse a cabo.

Sentirán la obligación de devolver un favor a persona que los ayudó mucho en otro momento.

Escorpio

Están vibrando como nunca en todo el año. Las emociones están a flor de piel, y toda la energía está depositada en atraer la atención. A saber para esta semana:

Buena jornada para el amor y la compañía. No bajar la autoestima pase lo que pase.

Día bastante activo y renovador. Analizarán la posibilidad que se les presenta de retomar una actividad que daban por finalizada.

Llega a ustedes una prueba de amor que no podrán pasar por alto. Sensibilidad.

No se comprometan a realizar una inversión por ahora, surgirán cosas nuevas que se proyectarían mejor.

No se atormenten con situaciones dolorosas del pasado que sólo servirían para complicarse. Superar y asimilar las dolencias nos hace crecer espiritualmente. Aprender a dejar de lado si fuera necesario las experiencias negativas.

Ajusten ciertas cuestiones en el plano económico. Sus proyectos están bien encaminados y seguirán así si miden sus gastos.

Día atípico por invitación al diálogo que les hará sentirse muy bien. Aprendan a dejar de lado un poco la rutina. Vean con ojos que ven y no que niegan algunas verdades.

Sagitario

Los sagitarianos tendrán que saber nivelar el estrés y los cambios de humor esta semana. Lo que se viene:

Acercamiento y espíritu de equipo con personas con las que comparten la rutina laboral. No se desalienten si no llegan las respuestas que esperan para hoy. Debemos aprender a no vivir ansiosos y a dejar que las cosas se acomoden.

Día ajustado con el tiempo. Les molestará no estar presente en reunión importante de su trabajo. Inconvenientes que surgen y postergan sus planes.

Las cosas están un poco ásperas en su lugar de trabajo, opinen lo necesario. La tranquilidad en sus hogares los ayudará a pasar los malos ratos. No tomarse las cosas tan a pecho.

Se clarifica una situación que no era fácil definir. Un llamado que los preocupa en el plano afectivo los hará tomar una decisión acertada. Admitan sus errores frente a quien les plantea la realidad.

Un llamado importante les hace cambiar la agenda del día. Superación de situaciones del pasado. Saber que todo llega y que llega lo más conveniente para nuestro aprendizaje.

Buena predisposición para el diálogo tendrán en este día. Es ideal para llegar a un acuerdo. Los momentos en el plano afectivo serán inolvidables. Entender que el amor siempre puede salvar nuestro espíritu es muy importante para aprender a concebir la vida más simple y sanamente.

Los proyectos de la semana se verán encaminados. Sentirse a gusto cuando es que siempre pueden hacerlo, ser libre en vivir desde la alegría y la actitud positiva.

Capricornio

Mucha actividad física y oportunidades de cambio por parte del entorno laboral. Esto te depara los astros en la semana:

No corran riesgos económicos a causa de un negocio que les pueden ofrecer y pareciera prometedor.

Los puntos que su pareja les plantea no son desacertados. Traten de no negar los errores que cometen. Cuando admitimos nuestras faltas empezamos a corregirlas.

Ciertos aires de cambio les harán darse cuenta de algunas cuestiones. Una lucha interna aflorará ante la sensación de distancia de alguien cercano.

Buen ánimo y predisposición en todo contacto o situación. Reunión clave con personas con las que deberán discutir algo importante. Usen su simpatía y calidez. Aflora una nueva posibilidad de conectarse con alguien de su pasado afectivo.

Día inquietante debido a ciertos cambios que ocurrirían en el trabajo. La necesidad de cambio en su parte interior los hará empezar a decidir cosas que antes no se animaban ni siquiera a pensar.

Se acomoda en una situación nueva en su área laboral. Trate de resistir ciertas presiones porque son pasajeras y no difíciles de sobrellevar.

Un estado de enamoramiento podría estar generándose en usted. No negar en nosotros la posibilidad de amar, es muy importante.

Acuario

Un signo de agua que tiene mucho por atravesar esta semana. ¿Están listos? Atención:

Día que pareciera desplegar un abanico de oportunidades. Les prometen buenas posibilidades a raíz de un trabajo que deben realizar. No es momento para descartar nada de lo que se les presente. Todo les traerá algo nuevo para considerar.

Se reactivan proyectos antiguos que tenían que ver con posibilidades de trabajo. Sus ánimos aventureros les darán ánimos de hacerlo. Traten de ver las ventajas y las desventajas de las situaciones nuevas que se presentan.

Mejoría en varios puntos que los mantenían preocupados en el área familiar.

Logran conocer personas en el ámbito laboral que podrían favorecerles. Una indicación muy precisa los hará actuar con inteligencia. La astucia y la inteligencia emanadas desde una buena actitud es una combinación perfecta.

Si estuvieran por realizar una compra importante deberían esperar y seguir mirando, aparece algo mejor.

Vacación en esta jornada en la que realmente podrán relajarse. Presten atención a su estado físico y tomen alguna medida que los favorezca.

Los llaman familiares que hace tiempo no ven. Siempre estar atento a los requerimientos internos, siempre escucharse, saberse es fundamental.

Piscis

Para los regidos por este signo también será una semana movida y de mucha sensibilidad alborotada.