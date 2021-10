Septiembre inició con una fase lunar que suele ser beneficiar a algunos signos zodiacales y renovar su energía. Este momento fue propicio para enfocarse en qué objetivos desea alcanzar de cara al futuro y dejar atrás los miedos que lo privan de obtener lo que anhela. Pero dicha fase quedó atrás y octubre ya trajo sus cambios.

Arranca una nueva jornada donde los astros tomaron otra posición, que puede dar a los signos un giro inesperado. Es importante saber qué deparan los astros semana a semana para anticiparse a los sucesos y tener una idea de cómo reaccionaremos o deberíamos pensar a fin de procesar un desafío o un momento particular.

Los signos del zodíaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás. Si bien cada uno tiene características inamovibles que están en su ADN, la apertura de un nuevo mes, una nueva estación, un eclipse, solsticio u otro fenómeno astrológico, pueden exacerbarlas o alivianarlas. Para empezar, hace casi 20 días que el ciclo virginiano llegó a su fin y entramos en la fase de Libra, el signo de la belleza, arte, armonía, justicia y romance por excelencia.

A continuación, que le depara a los signos en esta segunda semana de octubre.

Aries

Lograrán conseguir mejorías en su haber económico. El lunes será ideal para arreglos o para adquirir compromisos más estrechos en el plano laboral. Corazones muy acompañados. Su pareja estará mas a su lado que nunca, y si no la tienen, algo está por llegar.

Tauro

Reconocimientos y retribuciones que se saben merecidos. Los taurinos casi decididos miran el modo de avanzar desde el impulso que les dicta el corazón. Aciertos para disfrutar mejor de la familia o pareja. Eviten sentir miedos, son innecesarios y paralizan.

Géminis

La clave de la semana sería no decaer ni dejarse llevar por la sensación de desazón ante los problemas. Refrescar en la mente los buenos pensamientos y el razonamiento de que todo está contemplado en el Universo. Las cosas llegan.

.

Cáncer

Los cangrejitos tendrán noticias agradables en las familias. Encuentran la tranquilidad que es la de saber que hay cuestiones que terminaron y que eran muy molestas. Tendrán paz y ánimo para realizar llamados importantes. Cancerianos que sienten la pertenencia y no separan las emociones de sus actividades, tendrán un fin de semana oportuno para proponer o plantear lo que les pasa y cerrar la jornada en paz.

Leo

Leoninos a no perder las fuerzas, aún cayendo ustedes siempre se levantan. La potencia del rey de la selva hoy demostrará la fortaleza que llevan innata. Llegan noticias que motivan alguna preocupación económica.

Virgo

Priorizan hoy los virginianos el lado por el que irán en el área de la economía. Sin duda pero con bastante ansiedad, estos mentales nativos saben muy bien cómo organizarse en las cuestiones financieras que esperan definición. Amor con alegrías. Propuesta de tratar de calmar y soltar.

Libra