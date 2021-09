Septiembre inició con una fase lunar que suele ser beneficiar a algunos signos zodiacales y renovar su energía. Este momento es propicio para enfocarse en qué objetivos desea alcanzar de cara al futuro y dejar atrás los miedos que lo privan de obtener lo que anhela. Sin embargo, el 13 arranca una nueva jornada que puede darles un giro inesperado. Ya vamos por la segunda semana del mes y los astros toman otra posición.

Es importante saber qué deparan los astros semana a semana para anticiparse a los sucesos y tener una idea de cómo reaccionaremos o deberíamos pensar a fin de procesar un desafío o un momento particular.

Los signos del Zodíaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás. Si bien cada uno tiene características inamovibles que están en su ADN, la apertura de un nuevo mes, una nueva estación, un eclipse, solsticio u otro fenómeno astrológico, pueden exacerbarlas o alivianarlas.

Aries

Sentirán que tienen energía suficiente para poder hacer sus cosas. El amor dará pistas nuevas, habrá más aceptación y ganas de poner esperanza en las relaciones. Semana crucial para que le pongas todas las ganas a aquello que te propongas, todo depende de vos. Lo que diste por perdido puede volver. No pierdan el tiempo y pongan toda su energía. Valoración.

Tauro

Jornada de avances en el área de las actividades. Nuevos ingresos y un ascenso económico. No teman en ir al médico, es peor pensar cosas que uno supone. Adelante. Buena racha para el amor, y una llamada importante de alguien de su entorno familiar los aliviará. Logran algo antes de lo imaginado.

Géminis

Posibilidades de ver avances en cuestiones importantes. La sensación en el área del trabajo es algo áspera. Revisen sus actitudes o el humor. Imperativo afrontar esos conflictos en el área familiar. Hay una posibilidad de gestionar algo importante a futuro. No hay tiempo para mantener esa conversación que desea con esa persona de su interés.



Cáncer

Días bastante plenos sobre todo en el plano afectivo. Verán crecimiento y soluciones en situaciones que competen a problemas de familiares. El punto es no desesperar y poner lo mejor de uno para ayudar a mejorar. Asuntos de negocios que sorprenderán por los resultados y logros en proyectos. Movida positiva en el ambiente laboral, pero no desesperen si no hay llamados esperados por el corazón. Paciencia.

Leo

Saber que siempre es posible que surjan inconvenientes porque es parte de la vida, siendo ésta en permanente movimiento y modificación. Busquen la calma. Leoninos con gran nivel de aceptación y posibilidades en las entrevistas laborales o reuniones de importancia. Revisar las actitudes de las parejas, sabemos que los celos no llevan a otra cosa que el desastre. Tomen decisiones claras.

Virgo

Alternativa que surge en el plano familiar para poder realizar una reunión. Procuren conversar, divertirse y conectarse con los afectos. No renieguen de los suyos por cosas banales, traten de reconciliarse. Aprender a conectarnos con el amor antes que con las broncas.

Libra

Cierta sensación de agotamiento mental dada la energía que dedican a las cosas. Traten de distender y hacer las mismas cosas desde otro lugar emocional e intelectual. Usen las energías a favor de ustedes y de los demás. Planifiquen una conversación con personas que podrían compartir un proyecto con ustedes en el área de las actividades. Un especial reconocimiento suyo frente a quienes los ayudaron.

Escorpio

Tengan sus pinzas preparadas. Planteos y cuestiones que surgen con sus parejas. Traten de disipar y no continuar con actitudes que generen mayor discordia. A veces la distancia no pasa por la cercanía o lejanía física. Buscar simplificar las complicaciones es lo mejor que podemos hacer. Respeto, atención al otro.

Sagitario

Compromisos y obligaciones en esta jornada ágil. Es mejor sincerar las dudas que se tienen en el corazón y no tener pena del otro. La opción es el respeto siempre. Se atenúa una situación que era muy que incómoda en el plano afectivo. Respuesta que llega con buenas nuevas en el plano económico. Podrán concretar cosas importantes durante la semana. Priorizar las cosas que son urgentes, y las responsabilidades.

Capricornio

Se compenetran y dialogan con las parejas, los ayudará a solucionar cosas pendientes en el plano de la economía. Negocios y proyectos en puerta. Las cosas tomarían un rumbo más tranquilo en el plano afectivo. Abrir nuestras puertas a las soluciones es dejar atrás el dolor.

Acuario

Los llaman para una nueva actividad por la que deberían tomar una decisión. Pongan en la balanza sus prioridades y tomen una decisión. Se conectan con sus amistades y logran distraerse. Saber discernir separando lo emocional ayuda a evitar conflictos. Racionalidad.

Piscis

Una esperanzada búsqueda de respuestas en el plano personal los hará tratar de realizar una actividad física que los distendería y los ayudaría a clarificar la mente. Consolidación de sueños. Volver a uno para poder volver a empezar, siempre es posible volver a empezar.