Septiembre inició con una fase lunar que suele ser beneficiar a algunos signos zodiacales y renovar su energía. Este momento es propicio para enfocarse en qué objetivos desea alcanzar de cara al futuro y dejar atrás los miedos que lo privan de obtener lo que anhela.

Sin embargo, el mes llega a su fin y los signos deben prepararse mentalmente para recibir a otro, lo que significa un cambio de energía radical donde los astros toman otra posición.

Arranca una nueva jornada que puede dar a los signos un giro inesperado. Es importante saber qué deparan los astros semana a semana para anticiparse a los sucesos y tener una idea de cómo reaccionaremos o deberíamos pensar a fin de procesar un desafío o un momento particular.

Los signos del zodíaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás. Si bien cada uno tiene características inamovibles que están en su ADN, la apertura de un nuevo mes, una nueva estación, un eclipse, solsticio u otro fenómeno astrológico, pueden exacerbarlas o alivianarlas. Para empezar, hace 2 días que el ciclo virginiano llegó a su fin y entramos en la fase de Libra, el signo de la belleza, arte, armonía, justicia y romance por excelencia.

A continuación, cómo afectará esta semana de cierre y apertura de mes en cada signo.

.

Aries

Que no se haga costumbre la impulsividad. A veces tenemos reacciones que no son las esperadas. Procura que haya paz. Hay aires nuevos y con muchas ganas de hacer diferentes cosas. El día jueves recibirán noticias en el plano laboral. Sonarán los teléfonos y verán que todo comienza a mejorar.

Tauro