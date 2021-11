Es importante saber qué deparan los astros semana a semana para anticiparse a los sucesos y tener una idea de cómo reaccionaremos o deberíamos pensar a fin de procesar un desafío o un momento particular. La temporada de Escorpio llegó a su fin el 21 de noviembre para darle el pie a otro signo: Sagitario.

Los signos del zodíaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás. Si bien cada uno tiene características inamovibles que están en su ADN, la apertura de un nuevo mes, una nueva estación, un eclipse, solsticio u otro fenómeno astrológico, pueden exacerbarlas o alivianarlas.

Sagitario es un signo de fuego y sus características principales son la buena vibra, las ganas de aventura, la libertad y también la filosofía y el profundizar en cuestiones poco frecuentadas. Sagitario no piensa las cosas dos veces, las hace. No hay mejor compañero de viajes que el, y las ganas de hacer cosas le sobran. Averigua cómo te contagiarás de esta energía en esta primer semana de diciembre.

Aries

Suma actividad en nueva perspectiva que surge en el plano de sus actividades. No desatiendan sus asuntos familiares. Resuelven bien un problema que los aquejaba de larga data. No pierdan su capacidad de protección, los están necesitando amigos.

Tauro

Noticias alentadoras. Una jornada con respuestas que llegan en el plano laboral. Se enteran de algo que hace tiempo necesitaban saber. Sus compromisos afectivos los harán realizar algo que en realidad no desean. Separar los afectos de los negocios.

Geminis

A contra reloj en esta jornada en la que deberán usar la inteligencia. Apuran algo que deben concluir en su lugar de trabajo, traten de hacer las cosas bien antes de pensar en el tiempo que tarden. Logran convencer a alguien de algo que los favorece, se lo agradecerán. Reconforta ayudar al otro siempre.

Cancer

Si se deciden rápido en esa cuestión que refiere comprar, hoy sería muy propicio. La claridad y la facilidad están de su lado. No reserven sus palabras dulces para otro tiempo, digan lo que pueden decir sin arrepentirse de lo que sienten. Importa la autenticidad.

Leo

Hay una sensación positiva que trae buen augurio en sus asuntos de trabajo. La mayoría de sus cosas hoy les salen bien. Despreocúpense del tiempo porque llegan en tiempo y forma. Regocijarse cuando aparece ese rato que hace que se preocupen, cambios de energías que urgen.

Virgo

Sepan que están en un buen momento. Los matices si son negativos hay que comprender que la vida tiene ambos. Buscar siempre priorizar el bienestar interno. No se sobresalten en esa cuestión afectiva que no dará grandes frutos. Buscar el mensaje positivo en las alternativas que no agradan.

Libra

No sientan como un gran agobio las cosas que les pasan. Verán la salida antes de lo imaginado. Hagan lo que pueden pero no se queden. Hay cosas que no puede postergarse sumado que siempre es mejor tener el ímpetu de solucionar. No se permitan perder el buen humor. Siempre pensar en algo lindo.

Escorpio

Amplitud de pensamiento como nuevo punto de partida en el ámbito familiar. No siempre entendemos que quizás el error sea nuestro propio y no de los demás. Posibilidad para poder avanzar en una actividad deseada. Análisis próspero sobre la situación financiera. Objetivos nuevos.

Sagitario

Impulso positivo y renovación de sensaciones respecto a problemas que hoy pueden observarse con mejor óptica y expectativa. Los proyectos repasados y razonados les darán el punto clave para llegar al éxito. Amor y amistades muy bien con posibilidad de encuentros alegres.

Capricornio

A veces tenemos que dejar que los demás puedan resolver sus problemas solos. Traten de no poner todo en sus hombros. Día para proponerse algunos cambios internos que les darán una renovación de la energía. Alivio emocional que viene de la mano de sus parejas y amigos.

Acuario

Cuando pensamos que las cosas están perdidas, debemos darle la posibilidad a la vida de mostrarnos que no siempre es así. Las situaciones siempre tienen su solución, no desesperen. Amor con mucha posibilidad de crecer.

Piscis

Terminarán la semana con ansias de estar de buen humor y en compañía de los suyos. Las preocupaciones diarias pueden dejarse un poco de lado para poder encontrar los más interesantes encantos que la vida nos ofrece a diario. Libertad y alivio interior, cultivan pensamientos positivos y alentadores.