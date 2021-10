Septiembre inició con una fase lunar que suele ser beneficiar a algunos signos zodiacales y renovar su energía. Este momento fue propicio para enfocarse en qué objetivos desea alcanzar de cara al futuro y dejar atrás los miedos que lo privan de obtener lo que anhela. Pero dicha fase quedó atrás y octubre ya trajo sus cambios.

Arranca una nueva jornada donde los astros tomaron otra posición, que puede dar a los signos un giro inesperado. Es importante saber qué deparan los astros semana a semana para anticiparse a los sucesos y tener una idea de cómo reaccionaremos o deberíamos pensar a fin de procesar un desafío o un momento particular.

Los signos del zodíaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás. Si bien cada uno tiene características inamovibles que están en su ADN, la apertura de un nuevo mes, una nueva estación, un eclipse, solsticio u otro fenómeno astrológico, pueden exacerbarlas o alivianarlas. Para empezar, hace casi 10 días que el ciclo virginiano llegó a su fin y entramos en la fase de Libra, el signo de la belleza, arte, armonía, justicia y romance por excelencia.

A continuación, cómo afectará esta apertura de mes en cada signo.

Aries

Lograrán valorar las cosas importantes de la vida. Actividades nuevas. Excelente semana para realizar tareas domésticas y revisar papeles guardados. Siempre hay que ordenar la casa, cambiar de lugar, mover y arreglar las cosas que se han descompuesto o tirar. Salida al atardecer interesante.

Tauro

Mente positiva. El lunes descubrirán cosas nuevas respecto a los demás. Una alegría los tocará en lo profundo. No es válido hundirse en la desesperación porque alguien cercano decide interrumpir una relación o no sabe lo que siente. Es válido comprender al otro, buscar no alborotar la tranquilidad y aceptar la verdad del otro. Nuevo punto de partida.

Géminis

Caminan hacia momentos exitosos geminianos. Nuevas miras a futuro. Próspera posibilidad en el área financiera. Los geminianos tienen una jornada con tiempo para pensar y tomar decisiones a futuro. Replanteo y organización. Mucha inspiración en el área de los afectos y ganas de concretar y plasmar.

Cáncer

Tendrán el tiempo para animarse a planear proyectos a futuro. Motivados pero con algo de duda, los cancerianos que miraron con ojos ansiosos a personas que conocen, tienen tiempo de pensar. La duda o el temor no son buenos consejeros, sobre todo en los afectos, proponer o mostrar lo que se siente, es bello.

Leo

Deben mirar nuevas formas de la vida. Traten de conectar con cosas que antes no conectaban. Es valioso estar con uno mismo y darse el tiempo necesario para poder verse y ver las cosas que nos van sucediendo en la vida. Hallazgo.

Virgo

Aislarse a veces es algo a considerar. Atentos a cuestiones familiares, los virginianos aportarán sus conceptos lúcidos y tratarán de solucionar los inconvenientes que se presentan. Paciencia y dedicación en el área laboral por asuntos que los preocupan. Equilibrio y paz.

Libra

No dudar en que llegarán buenos tiempos y poner el foco en eso. Los librianos se explayarán tranquilos en el amor y no sólo de pareja. Darán su toque de comprensión ante acciones de personas equivocadas.

Escorpio

Darse el tiempo para reconocerse libres en su interior. Sentarse a pensar en qué hicieron para lograr la paz. Los escorpianos con decisiones en el área afectiva, que para algunos serían determinantes. Tienen buena aspectación celeste pero sumen paciencia y buen trato. Todo se puede decir, desde la buena intención y el respeto.

Sagitario

Tengan respecto hacia lo que quieren lograr como proyecto de vida. Cada señal positiva puede tomarse como avances en el área de la salud, en todos los sentidos que abarca esta sagrada palabra. Los sagitarianos estarán tranquilos y con ansias de nuevos proyectos. Jornada buena para el amor también.

Capricornio

Grandes respuestas en el plano afectivo. Empezarán la semana muy arriba, manteniendo la rutina perfectamente, y se olvidarán de que a veces les pesa. Ansiosos, estarán a la espera de noticias en el área de las actividades y verán llegar buenas nuevas en el momento que deba ser. Los corazones algo tristes, sentirán que con condimentos y suavidad estarán mejor.

Acuario

La paciencia les cuesta ejercer. Miren un poco hacia dentro y descubránse. Siempre es posible aprender cosas a diario. Buena jornada y mucho apoyo de sus allegados. Es sólo poder tener paciencia. Tendrán que dar respuestas profesionales a alguien.

Piscis

Noticias interesantes en la familia. Probar meditación. Descarten el aburrimiento o la sensación de no tener cosas para hacer. Abarca la buena energía hasta el plano afectivo, en el que verán resurgir las esperanzas.