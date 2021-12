Este sábado 11 de diciembre se presenta con un clima optimista para los 12 signo del zodíaco. Las predicciones del horóscopo verde -uno de los sitios especializados en predicciones diarias- tiene buenas noticias para los seguidores de la astrología.

El fin del 2021 está cerca y la gran mayoría está atento a cómo terminará el año en los diferentes planos: laboral, económico y afectivo son los que mayor interés generan. A continuación vas a saber qué te depara el horóscopo para este día.

.

Aries

En esta jornada sentirán la protección de sus afectos y verán que las actividades en familia toman el camino de la unidad. Es un día para generar nuevos maneras de vincularse con sus parejas y estarán dispuestos a mirar al futuro. Recuerden no descuidar su salud, pues esto traerá grandes satisfacciones.

Un color: azul.

Tauro

Taurinos tomen los recaudos necesarios y traten de esquivar cualquier sentimiento derrotistas este día. Valorense porque de ustedes depende lograr todo aquello que sueñan, apunten hacia eso. No es imposible poder acercarse a lo que desean conseguir para sus vidas. En el amor se muestran roces y finales.

Un color: gris.

Géminis

Los geminianos que tengan algún tipo de sociedad laboral deberían tomarse un momento para pensar en ella porque hay algunas situaciones que necesitan ser esclarecidas. Sus intentos en el amor no son en vano, aunque deben comprender que entender lo que le pasa a la otra persona ya es un primer paso para solucionar los problemas.

Un color: amarillo.

Cáncer

Hay sensaciones del pasado que se acercan desde la sombra del olvido, traten de no caer en los mismos errores de los cuales ya aprendieron suficiente. Sepan que el amor es o no es, no hay lugar para medias tintas cuando el objetivo es lograr ir más allá. Este sábado será intenso y sentirán que es hora de hacer cambios.

Un color: marrón claro.

Leo

Ya es momento de plantear lo que creen o esperan en el plano afectivo. Una cosa es amar y otra ver si se siente o si la otra parte tiene las mismas expectativas que ustedes. Hablen y digan lo que sienten leoninos, no se guarden nada. Hoy podrán ver nuevos proyectos y fijar objetivos. Todo está en marcha para quienes están en medio de una mudanza o en búsqueda de algo mejor.

Un color: naranja.

Virgo

Para los virginianos será una jornada interesante con mucha movilización interna, cuestionamientos propios y ansias con varios matices. Deben encontrar su lugar y no culpar a los demás por las frustraciones con las que hayan tenido que lidiar. Cada uno deberá ocuparse de su propia vida, esto incluye los errores.

Un color: rojo.

.

Libra

La satisfacción para los librianos viene por parte de lo financiero porque podrían recibir un dinero extra que les será de ayuda. Este sábado se les presenta como un día calmo y con esperanzas renovadas, es ideal que siempre las mantengan así. A esta altura ya saben que siempre en la vida hay altibajos, es parte de su equilibrio natural.

Un color: magenta.

Escorpio

Para los escorpianos es un sábado oportuno para estar en la casa y realizar algún movimiento, si les toca hacer la limpieza semanal lo recomendable es mover los muebles del lugar. Abran las ventanas y ventilen los espacios. Esto ayudará a renovar las energías del ambiente donde pasan la mayor parte de su tiempo.

Un color: blanco.

Sagitario

Este día eviten cualquier tipo de discusión banal con familiares, ya sean cercanos o lejanos. Tienen que aprender a no seguir la tendencia de replicar las malas conductoras que otros tuvieron con usted. Para quienes están en pareja se les presentará un momento clave, dialoguen y expresen sus deseos.

Un color: violeta.

Capricornio

Los errores de los demás no tienen que ser una sumatoria de nervios para ustedes. Busquen poder resolver los suyos y no se involucre en los problemas de terceros, cada quien debe saber cómo arreglarse. Meditaciones sobre el modo de encarar la vida, día ideal para apuntar a lo mejor y ustedes capricornianos saben cómo hacerlo.

Un color: bordó.

Acuario

Es fundamental que no le echen la culpa a los demás sobre sus propios errores porque cada uno debe asumir las responsabilidades de sus actos, tanto en el accionar como en el habla. Hacerse cargo es parte de madurar como personas. Hoy estarán reflexivos y revisarán algunos pendientes. Si les toca trabajar será una jornada intensa, tranquilos.

Un color: verde.

Piscis

Para los piscianos será un día bastante alegre y con una buena aspectación en el plano afectivo y en general. Se pueden abrir oportunidades que les traerán posibilidades de mayor y más nutrido compromiso. Avances en posibles decisiones a tomar en las actividades, en especial en las laborales.

Un color: celeste.